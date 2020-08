CNET

El Samsung Galaxy Note 20 llega como la versión base de los teléfonos premium con lápiz óptico de la empresa, pero llega acompañado de un Galaxy Note 20 Ultra que tiene más diferencias que nunca.

El Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra desde distintos ángulos [fotos] Ver fotos +23 Más

Debido a esto, los usuarios que quieren lo mejor de Samsung necesitarán invertir en la versión más avanzada de Samsung porque los sacrificios son tan claros que comprar el Note 20 más barato no significa que la experiencia sea realmente la misma.

Sin embargo, a pesar de esto el precio del Galaxy Note 20 es de US$999 y los mercados que no pueden disfrutar del nuevo procesador Snapdragon 865 Plus tendrán que conformarse con el mismo procesador Exynos 990 de los Galaxy S20. Esto los coloca aun más atrás de las versiones con procesador Snapdragon que se usa en Estados Unidos, pero generalmente no en Europa y otros lugares del mundo. Este hecho quizá también impulse a los consumidores a ahorrar un poco de dinero y optar por un Galaxy S20 (si no es necesario el stylus) o a considerar los Galaxy Note 10.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra: Primeras impresiones

Galaxy Note 20: Características y especificaciones

Pantalla : 6.7 pulgadas, HDR+, 60Hz (Dynamic AMOLED 2X)



: 6.7 pulgadas, HDR+, 60Hz (Dynamic AMOLED 2X) Resolución : 2,400x1,080 pixeles



: 2,400x1,080 pixeles Procesador : Snapdragon 865 Plus / Exynos 990, dependiendo del mercado



: Snapdragon 865 Plus / Exynos 990, dependiendo del mercado RAM : 8GB



: 8GB Almacenamiento : 128GB



: 128GB Ranura microSD : No



: No Batería : 4,300mAh (no extraíble)



: 4,300mAh (no extraíble) Sistema operativo : Android 10 (One UI)

: Android 10 (One UI) Carga inalámbrica : Sí con PowerShare (carga reversible)

: Sí con PowerShare (carga reversible) Conectividad : Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0



: Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0 Samsung Pay : Sí, a través de NFC y MST



: Sí, a través de NFC y MST Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña Cámara trasera : Triple: 12 megapixeles, f/1.8; 12 megapixeles gran angular, f/2.2; 64 megapixeles telefoto, f/2.0

: Triple: 12 megapixeles, f/1.8; 12 megapixeles gran angular, f/2.2; 64 megapixeles telefoto, f/2.0 Zoom y grabación de video: Zoom híbrido 3X, zoom digital 30X y video 8K



Zoom híbrido 3X, zoom digital 30X y video 8K Cámara frontal : 10 megapixeles



: 10 megapixeles Resistente al agua : IP68

: IP68 Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

: Doble bocina con Dolby Atmos Conectividad : Hasta 5G Sub-6 y mmWave

: Hasta 5G Sub-6 y mmWave Tamaño : 161.6x75.2x8.3mm

: 161.6x75.2x8.3mm Peso: 194 gramos

Precio y cuándo se podrá comprar

El precio del Galaxy Note 20 es de US$999 por la versión con 128GB de almacenamiento y se puede comprar en color plateado, bronce y verde.

Los interesados pueden comprar el Galaxy Note 20 en preventa desde el 6 de agosto y estará disponible el 21 de agosto.

Richard Peterson/CNET

Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: Las diferencias

Pantalla de 60Hz vs. 120Hz

Resolución Full HD+ vs. 2K

Parte trasera de plástico y Gorilla Glass 5 en vez de vidrio Gorilla Glass Victus (más resistente que 5) en la parte trasera y frontal

Pantalla plana de 6.7 pulgadas vs. curva de 6.9 pulgadas

Sin ranura microSD

Lápiz óptico menos preciso, aunque más preciso que los Note 10

Batería de 4,300mAh vs. 4,500mAh

Precio de US$999 en vez de US$1,299

8GB de RAM vs. 12GB

Sin opción de 512GB de almacenamiento como en el Note 20 Ultra

Cámara principal de 12 megapixeles vs. 108 megapixeles

Zoom híbrido 3X y digital de 30X vs. óptico 5X y digital 50X

Telefoto de 64 megapixeles vs. 12 megapixeles

Sin láser de enfoque automático



Sin la tecnología de UWB para compartir archivos

Diseño de plástico por US$999

Honestamente, no creo que el plástico en un celular sea malo, pero es claro que generalmente es más barato y el estándar que hemos tenido por años ha sido que hay que integrar una parte trasera de vidrio, o en algunos casos metal o hasta cuero.

Samsung

El plástico del Galaxy Note 20 debería ofrecer más resistencia a caídas que el vidrio del Galaxy Note 20 Ultra y que cualquier otro celular, pero su alto costo más los otros sacrificios hacen cuestionable la existencia del Note 20.

De cualquier manera, el Galaxy Note 20 se termina pareciendo al Note 20 Ultra, pero además tiene una pantalla plana que muchos disfrutarán y otros despreciarán.

Considero que de curvo a plano no es un problema, pero el tener una tasa de actualización 60Hz frente a 120Hz que tiene el Note 20 Ultra y todos los Galaxy S20 lo colocan un paso atrás.

Dicho esto, el Galaxy Note 20 aún sigue siendo un celular grande, aunque es más cómo de utilizar con una sola mano en comparación con el Galaxy Note 20 Ultra.

Asimismo, este celular no tiene tampoco un conector de audífonos tradicional, el S Pen ahora no está ubicado hacia la derecha del borde inferior, sino que está hacia el lado izquierdo.

Por otra parte, este celular Samsung sigue siendo resistente al agua con la certificación IP68, se puede cargar inalámbricamente, puede cargar otros dispositivos de la misma manera y tiene hasta un cajón para una tarjeta microSD, algo que el Note 20 no tiene.

S Pen e integración con Windows 10

El stylus S Pen en el Galaxy Note 20 trae algunas mejoras frente a los Galaxy Note 10 que le permiten ofrecer más fluidez a la hora de escribir o dibujar, pero tampoco es tan fluido como el que ofrece el Galaxy Note 20 Ultra.

CNET

Sin embargo, el S Pen del Note 20 cuenta con funciones de gestos en el aire que te permiten controlar diferentes funciones del celular para integrar cinco nuevas, incluyendo regresar, abrir apps recientes, ir a Inicio, selección inteligente y captura de pantalla.

Por otra parte, Samsung Notes se actualiza para resaltar y escribir en PDF con mayor facilidad. Además, no solo puedes realizar anotaciones tradicionales, sino que también notas de voz que se sincronizan con las escritas para buscar exactamente el lugar donde hiciste las dos cosas.

De manera similar, Samsung Notes ahora guarda automáticamente tu trabajo y se sincroniza para accederlo de manera instantánea desde toda clase de dispositivos.

Por otra parte, la integración con Windows 10 mejora en el Galaxy Note 20. Ahora, el celular te permite acceder más fácilmente tus apps móviles desde tu computadora con Windows 10, crear atajos para que sea más fácil acceder tu galería o apps de redes sociales y más adelante en el año podrás ejecutar múltiples apps uno al lado del otro en Windows 10.

Además, las notas de Samsung Notes se podrán sincronizar con Microsoft OneNote y Outlook, mientras que tus recordatorios se sincronizan también con Outlook y To Do con Microsoft Teams.

Videojuegos de Xbox en tu celular

Desde el 15 de septiembre, los usuarios con un Galaxy Note 20 podrán acceder más de 100 videojuegos de Xbox directamente desde la nube utilizando Xbox Game Pass Ultimate. Esto permite tener acceso a juegos como Minecraft Dungeons y Gears 5 desde tu celular.

Richard Peterson/CNET

Samsung DeX inalámbrico

Atrás quedaron los cables y adaptadores de Samsung DeX porque ahora podrás de manera inalámbrica convertir un Galaxy Note 20 en una especie de computadora de escritorio con solo un televisor, al igual que teclado y mouse.

Cámaras

El Galaxy Note 20 trae prácticamente las mismas cámaras del Galaxy S20 Plus porque integra una principal de 12 megapixeles, una gran angular con la misma resolución y un telefoto de 64 megapixeles que permite hacer zoom híbrido 3X y zoom digital 30X.

Las novedades llegan a través de un modo cinematográfico que permite grabar con una relación de aspecto de 21:9, pero muchas de las otras funciones se mantienen, aunque Samsung promete mejoras generales.

Desempeño: Emoción y frustración

Hay que dejar en claro que aún no hemos hecho nuestro análisis completo, pero es emocionante que el Galaxy Note 20 (junto con el Note 20 Ultra) es uno de los pocos celulares con el nuevo procesador Snapdragon 865 Plus que se puede comprar. Con esto, el Galaxy Note 20 representa un paso adelante en comparación con los Galaxy S20 que tienen un procesador Snapdragon 865.

Sin embargo, es claro que la frustración llegará para muchos usuarios donde los celulares de Samsung se venden con procesador Exynos porque el Galaxy Note 20 en esos mercados sigue integrando el mismo procesador Exynos 990 de los Galaxy S20.

El problema de esto es que Estados Unidos y los mercados con las versiones que usan un procesador Snapdragon reciben una mejora más clara en cuanto a desempeño, mientras que los otros mercados se quedan aun más atrás. Digo que más atrás porque con el transcurso del tiempo los procesadores Exynos se han quedado atrás en cuanto a desempeño, mientras que la duración de la batería también no ha logrado tan buen desempeño.

Primera impresión

El Galaxy Note 20 se postula como un buen celular, pero es difícil justificar su existencia teniendo en cuenta todos los sacrificios que hace para ser el más barato de los dos al costar US$999. Además, aunque en Estados Unidos el celular representa un mejora en cuento a su procesador (Snapdragon 865 Plus), su pantalla de 60Hz, la carencia de ranura microSD y su parte trasera de plástico lo colocan hasta por debajo de los Galaxy S20 que han estado disponibles durante ya seis meses.

De cualquier manera, si quieres un nuevo celular que tenga el mejor lápiz óptico en esta clase de dispositivo. esta es la opción más barata, a menos que quieras considerar un Galaxy Note 10 (del año pasado) que sigue siendo un excelente dispositivo.

Realizaremos nuestro análisis en un futuro próximo para determinar qué tanto puede valer la pena realmente el Galaxy Note 20 frente a los S20, Note 10 y el Note 20 Ultra.