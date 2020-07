Samsung vía @MaxWinebach

El Galaxy Note 20 (o Galaxy Note 11, como también es conocido) sería el próximo teléfono insignia de Samsung programado para conquistar el mercado en la segunda mitad de 2020, el cual probablemente estará acompañado por el Galaxy Fold 2, como ocurrió con el Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 con el Galaxy Z Flip en la primera mitad de año.

Aunque todavía faltarían unos meses para el lanzamiento del Galaxy Note 20, hay algunas novedades que se esperan frente al Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus que fueron presentados en la segunda mitad del año pasado y ya hay algunos rumores relacionados con esta nueva generación. Aquí recopilamos los principales rumores y lo que se espera en este momento de esos teléfonos.

Nombre: Galaxy Note 20, no Galaxy Note 11

Samsung recién lazó los Galaxy S20, pero ahora el próximo teléfono insignia que se espera con ansias son los de la serie Galaxy Note.

Aunque lo más normal para muchos sería esperar que la próxima generación de los celulares Note de Samsung se llamasen Galaxy Note 11, la gran apuesta es que se llamarán Galaxy Note 20, ya que la empresa hizo lo mismo con la serie Galaxy S.

El cambio de nombre o numeración llegó porque la empresa ahora quiere incluir el año como referencia de cuando fueron lanzados. De esta manera, este año llegó el Galaxy S20 y el próximo año llegaría el Galaxy S21. Por ende, lo más lógico ahora sería que los nuevos dispositivos Note asuman la misma numeración y llegue el Galaxy Note 20 y el próximo año al Galaxy Note 21.

Galaxy Note 20, Note 20 Plus y Note 20 Ultra

Debido a que el año pasado Samsung presentó dos versiones de su teléfono Note, se espera que en 2020 la empresa lance al menos dos versiones nuevas.

Dicho esto, las versiones serían Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Plus, pero con el lanzamiento del S20 Ultra existe la posibilidad de que Samsung también decida lanzar una tercera versión llamada Galaxy Note 20 Ultra. Los rumores más recientes sugieren que Samsung decidirá por no lanzar un Note 20 Ultra, enfocándose solo en dos modelos —que serían el Note 20 y Note 20 Plus.

Samsung decidiría no lanzar el Note 20 Ultra para colocar la mayoría de las funciones del S20 Ultra en el Note 20 Plus, y así dejar un portafolio más pequeño. El Note 20 Plus, en dado caso de que no haya un modelo Ultra, sería el más equipado y con las mejores especificaciones —pero también el más caro.



Lanzamiento y cuándo sale

Samsung anunció el 7 de julio que realizará el evento del Galaxy Note 20 el 5 de agosto.

La invitación, enviada justamente ese día, no reveló muchos detalles del celular, pero confirmó el color bronce o cobre que la misma Samsung había publicado por error en su página Web días antes.

Samsung

En cuanto a la disponibilidad, como de costumbre, se espera que los interesados puedan comprar el Galaxy Note 20 desde el viernes de la semana de la presentación (es decir, el 7 de agosto), al menos en preventa. Se espera que los Galaxy Note 20 lleguen a tiendas y estén disponibles unas semanas después, quizá el 21 de agosto. Los más recientes rumores han indicado que sería el 21 de agosto.

Asimismo, un ejecutivo de Samsung reveló que el Galaxy Note 20 llegará acompañado de otros cuatro dispositivos, los cuales podrían ser el Galaxy Z Fold 2, el Galaxy Watch 3, la Galaxy Watch Tab S7 y los audífonos Galaxy Buds Live.

Precio

Una de las tendencias más importantes en los últimos años es que los teléfonos de gama alta han subido de precio cada generación.

Galaxy Note 8: US$929

Galaxy Note 9: US$999

Galaxy Note 10: US$949

Galaxy Note 10 Plus: US$1,099

Asimismo, Samsung incrementó aún más el precio con sus teléfonos insignia este año, ya que el Galaxy S20 más barato cuesta US$999.

Con esto, lo más lógico sería esperar que el precio del Galaxy Note 20 sea más alto que la generación anterior y, aunque no es claro, cuánto más caro, el precio podría arrancar en US$1,099, para colocarse un paso más arriba que los S20.

Reproduciendo: Mira esto: Análisis del Galaxy S20 Plus

Diseño, especificaciones y novedades

Los rumores sobre el diseño del Galaxy Note 20 ha aumentado semana tras semanas, pero las filtraciones comenzaron principalmente través de la red social china Weibo, a través de una cubierta que revela algunas características del diseño del Galaxy Note 20.

La cubierta muestra un diseño muy rectangular como es de costumbre, sin conector de audífonos tradicional, un módulo de cámaras rectangular —como el del Galaxy S20 Ultra— y, al parecer, todos los botones estarían ubicados en el borde lateral izquierdo.

Asimismo, semanas después el popular filtrador Roland Quandt publicó imágenes del molde de cubierta para el supuesto Galaxy Note 20 Plus (o quizá el Galaxy Note 10 Ultra, revelando algunos detalles adicionales.

Por ejemplo, el módulo de las cámaras sería muy parecido al de los Galaxy S20, integrando un rectángulo vertical de gran tamaño.

Además, el filtrador reveló que los botones de encendido y volumen ahora estarían ubicados en el borde lateral derecho, un cambio bueno para los diestros ya que en los Galaxy Note 10 la empresa los cambio al lado izquierdo.

Según el filtrador, estos moldes estarían destinados para la fabricación de las cubiertas LED View Cover que se venderían con estos celulares.

@rquandt

Otra novedad importante podría llegar a través de la pantalla, ya que no solo integraría una pantalla con tasa de actualización de 120Hz con mejoras en comparación con la de los S20, sino que además podría tener la cámara frontal integrada bajo la pantalla, según el popular filtrador @UniverseIce.

Sin embargo, Ross Young, presidente ejecutivo de un proveedor de pantallas asegura que mientras que los Note 20 más avanzados tendrían una pantalla con tasa de actualización de 120Hz, el Galaxy Note 20 (el más barato) tendría una tasa de actualización de 60Hz.

Inclusive, el popular filtrador @universeice también dijo que el Galaxy Note 20 tendría una pantalla con una tasa de actualización de 60Hz, que además tendría resolución Full HD+ y pantalla plana, mientras que el Galaxy Note 20 Plus y el Galaxy Note 20 Ultra tendrían una pantalla 2K (LTPO) con una tasa de actualización de 120Hz, según reveló Mysmartprice que descubrió la información en las certificaciones de Bluetooth.

Esto suena un poco extraño, teniendo en cuenta que Samsung ofrece 120Hz en todos los modelos de los Galaxy S20, así que a lo mejor podría tratarse solo de una confusión con la información. Young también dice que Samsung estaría utilizando nueva tecnología que permitiría que esta clase de tasa de actualización de 120Hz tenga la capacidad de consumir menos batería, así que traería mejoras frente a los Galaxy S20.

Además, las más recientes filtraciones han sugerido que Samsung ya no integraría una cámara frontal bajo la pantalla en los Galaxy Note 20 porque no lograría la calidad deseada.

En cambio, según imágenes del blog Pigtou, el Galaxy Note 20 y Note 20 Plus tendrían una cámara frontal integrada a través de un orificio, justo de la misma manera como la tuvieron los Note 10 y los Galaxy S20.

Pigtou

Asimismo, la pantalla parecer ser más plana que los Note 10, el almacenamiento del lápiz óptico se ubicaría al lado izquierdo del borde inferior (en vez del borde derecho) y el módulo de las cámaras sería grande.

Sin embargo, el Galaxy Note 20 Ultra tendría un módulo de cámaras en las que cada sensor (o al menos los principales) tendrían un aro de otro color que les haría sobresalir más a la vista.

Inclusive, Samsung publicaría por error las primeras imágenes del Galaxy Note 20 Ultra en su página de Ucrania, revelando un cuerpo en color cobre y justamente estas cámaras traseras, según reveló el filtrador @MaxWinebach.

Samsung vía @MaxWeinbach

Como si fuera poco, el tuitero @jimmyispromo publicó las que serían las primeras fotos "reales" del Galaxy Note 20 Ultra, mostrando ese módulo de cámaras traseras con lentes grandes y por primera vez pudimos conocer la parte frontal que mostraría biseles más pequeños que antes y menos curvatura.

Inclusive, el filtrador también publicó un video del Galaxy Note 20 Ultra que reveló zoom óptico 5X y zoom digital desde 50x. Además, integraría la función Nearby Share, modo profesional de cámara con hasta histograma y una nueva función llamada Scene describer.

Según los rumores, el Galaxy Note 20 Ultra o Plus tendría una pantalla de 6.9 pulgadas y las dimensiones podrían indicar que los biseles serían más pequeños que en los Galaxy Note 10.

@jimmyispromo

Aunque JimmyisPromo ha revelado algunas de las mejores filtraciones hasta el momento, el popular filtrador @evleaks también publicó un video 360 grados en Twitter donde dejó ver en gran detalle al Galaxy Note 20 y las posibles diferencias que tendría en comparación con el Note 20 Ultra, como es el módulo de cámaras.

@evleaks

Al igual que los Galaxy S20, se espera que al menos uno de los Note ofrezca, grabación de video hasta 8K, 5G en mercados donde ya está disponible la red (sin ser modelo especial para 5G), Android 10 y al menos 12GB o 16GB de RAM.

Sin embargo, una prueba de rendimiento en GeekBench reveló que el llamado Galaxy Note 20 Plus 5G (SM-N986U) tendría 8GB de RAM, el procesador Snapdragon 865 y Android 10, según descubrió el blog SamMobile. Solo hay que tener en cuenta que estas clases de pruebas podrían ser simplemente de prototipos y no de las versiones que conoceremos en el futuro.

@jimmyispromo

El blog GalaxyClub también reveló que Samsung desarrollaría una versión LTE (sin 5G) que llevaría el modelo SM-985F, destinado principalmente para el mercado europeo y a un precio inferior.

Otro aspecto interesante es que, según el blog SamMobile y el PhoneArena, el Galaxy Note 10 tendría 128GB de almacenamiento inicial en lugar de 256GB, como los Galaxy Note 10. No se sabe si este sería un cambio real o si a lo mejor estaría destinado para un Galaxy Note 10 Lite, así que habrá que esperar para saber cuál cómo será la realidad.

Asimismo, una patente de Samsung encontrada por Patently Mobile reveló una pantalla mucho más curva que cualquier celular Samsung y se ha rumorado que podría llegar en el Galaxy Note 20. Sin embargo, Samsung hizo prácticamente plana la pantalla de los Galaxy S20, así que sería extraño que después de reducir la curvatura de un celular a lo mínimo, la incremente a lo máximo en el otro.

Algo también interesante es que según un reporte de ZDNet, el Galaxy Note 20 podría estrenar el procesador Exynos 992, trayendo por primera vez una arquitectura de fabricación de 5nm en vez de 7nm, mayor eficiencia en el consumo de batería y un desempeño de 1 a 3 por ciento superior al del Snapdragon 865, según un reporte en en el sitio Clien de Corea. En comparación con el procesador Exynos 990, el Exynos 992 ofrecería un 20 a 25 por ciento de mejora en desempeño, según reveló ZDNet.

Asimismo, el filtrador @UniverseIce reveló que en otros mercados el Galaxy Note 20 llegaría también con el nuevo procesador Snapdragon 865 Plus, el cual ofrecería algunas mejoras frente al procesador que tienen actualmente los Galaxy S20.

Además, el filtrador indica que Samsung también utilizaría este procesador en la Galaxy Tab S7, Galaxy Fold 2 y Galaxy Z Flip 5G.

Por otra parte, se esperan también novedades para el S Pen y aunque hay pocas especificaciones rumoradas aquí tenemos algunas que se han mencionado a través de las diferentes fuentes mencionadas y algunas otras que esperamos.

Una de las novedades más interesantes del S Pen en el Galaxy Note 20 sería que ahora no solo serviría como un puntero como ya lo ha hecho, sino que además ahora funcionaría como un mouse para permitir navegar y seleccionar lo que esté presente en la interfaz, tal y como lo puedes hacer en una computadora tradicional, según reveló @jimmyispromo.

@jummyispromo

Sin embargo, el popular filtrador @UniverseIce y el editor de XDA Developers @MaxWinebach, revelaron que los Galaxy Note 20 serán prácticamente iguales que los Galaxy S20, con excepción del S Pen. Esto indicaría el mismo procesador Snapdragon 865 o Exynos 990, 12GB de RAM, 128GB de almacenamiento, tres o cuatro cámaras traseras y un lector de huellas integrado en la pantalla. Al menos el Note 20 Plus tendría un nuevo lector de huella integrado en la pantalla, el cual sería más grande y brindaría un espacio mayor para que el usuario pueda colocar el dedo.

La cámara trasera se espera que sea de 108 megapixeles, pero solo en el Galaxy Note 20 Plus, de acuerdo con el sitio Galaxy Club. El Galaxy Note 20 (modelo base) tendría el mismo tamaño de batería de Galaxy S20 (4,000mAh) y el Galaxy S20 Plus (4,500mAh), según reveló el mismo sitio Galaxy Club.

Sin embargo, SamMobile reveló que el Galaxy Note 20 en realidad mejoraría la capacidad de la batería de 4,300mAh, mientras que el Galaxy Note 20 Plus sí tendría una batería de 4,500mAh.

En cuanto a las cámaras, el usuario de Twitter Kuma_Sleepy reveló las especificaciones de las cámaras de los Note 20. La versión base tendría una cámara principal de 12 megapixeles, una gran angular de 12 megapixeles y un telefoto de 64 megapixeles. Por su parte, el Galaxy Note 20 Plus tendría una cámara principal de 108 megapixeles, un gran angular de 12 megapixeles y un telefoto de 12 megapixeles.

No obstante, un cambio que llegaría en las cámaras podría ser la ausencia del sensor de Tiempo de vuelo (ToF), según reveló la publicación coreana Kipost.

Según el reporte, Samsung decidiría eliminar este sensor porque no le han sacado tanto provecho y que sus planes de llevar esa clase de sensores a la gama media también serían descartados.

En cuanto a los colores del Galaxy Note 20, GalaxyClub asegura que llegará en color gris, cobre y verde, pero la tienda de cubiertas reveló Mobilefun comenzó la preventa de cubiertas del Galaxy Note 20 y reveló que ese celular estaría disponible en color negro, blanco, gris, cobre y menta, teniendo en cuenta los colores del S Pen.

Galaxy Note 20: Características y especificaciones

Pantalla: 6.4 o 6.7 pulgadas (Galaxy Note 20), 6.9 pulgadas (Galaxy Note 20 Plus) y más de 7 pulgadas (Galaxy Note 20 Ultra)

Procesador: Snapdragon 865 Plus o Exynos 992, o Snapdragon 865 y Exynols 990

RAM: 8GB, 12GB, 16GB

Almacenamiento: 128 o 256GB de almacenamiento inicial

Sistema operativo: Android 10 (One UI)

Cámaras: 3 o 4 cámaras (hasta 108 megapixeles, gran angular de 12 megapixeles y periscopio de 13 megapixeles) y zoom digital 50X máximo en al menos una versión (existe la posibilidad de que no incluyan sensor de Tiempo de vuelo, sino un láser de enfoque automático)

Lector de huellas: En pantalla

Cámara frontal: Posiblemente ya no bajo la pantalla

Resistencia al agua: IP68

Carga inalámbrica: Sí

Carga inalámbrica reversible: Sí

Ranura microSD: Sí

Conector de audífonos tradicional (3.5mm): No

Tamaño: 161.8x75.3x8.5mm (Galaxy Note 20), 165x77.2x7.6mm (Galaxy Note 20 Plus)

