En general, los Galaxy Buds Plus muestran más que cualquier cosa un refinamiento frente a sus predecesores aunque a primera vista quizá no notes una clara diferencia.

El diseño, sin embargo, tiene algunos cambios pequeños, el sonido mejora sobre todo con el bajo, y aunque incrementa un poco su precio, mejora la calidad de la llamada y la duración de la batería casi se duplica en comparación con la generación anterior.

En general, los Galaxy Buds Plus no son los mejores audífonos Bluetooth del mercado, pero siguen siendo el estándar para los usuarios de Android por lo que buen balance de precio con lo que ofrecen. En esta ocasión, los Buds Plus representan una mejor alternativa para los usuarios con iPhone que antes, pero los AirPods siguen ofreciendo una mejor integración en el ecosistema de Apple, a pesar de que son más caros (US$199, con la cubierta de carga inalámbrica vs. US$149), no aíslan tan bien el sonido como los audífonos de Samsung y la calidad de sonido es inferior

Los Apple AirPods Pro ofrecen mejor aislamiento de sonido porque tienen cancelación de ruido activa, pero son todavía más caros (US$299), lo que los coloca en una categoría totalmente diferente.

Juan Garzon / CNET

Galaxy Buds Plus: Características y especificaciones

Tamaño: 17.5x19.2x22.5mm

Peso: 6.3 gramos

Cubierta: 38.8x70.0x26.5mm

Peso: 39.6 gramos

Batería de audífono: 85mAh

Batería de cubierta: 270mAh

Duración de batería: 11 horas solo los audífonos y 22 horas con la cubierta (reproducción) o 7.5 y 15 horas (llamada)

Carga inalámbrica: Sí

Resistencia al agua: IPX2

Colores: Negro, blanco, azul y rojo

Precio y disponibilidad

Los nuevos Galaxy Buds Plus costarán US$149 y se podrán comprar en color blanco, negro, azul y rojo.

Estos audífonos inalámbricos fueron presentados junto con el Galaxy S20, el Galaxy S20 Ultra, el Galaxy S20 Plus y le Galaxy Z Flip y estuvieron disponibles hasta antes que los S20.

Angela Lang/CNET

Principales novedades: Galaxy Buds Plus vs. Galaxy Buds

Más caros: US$149 vs. US$129



Casi el doble de duración de batería: 11 horas de reproducción vs. 6 horas de reproducción

Más micrófonos: Dos externos vs. uno externo (mantiene uno interno)

Diseño: Mismo color en la parte interna en la cubierta, indicador de "L" y "R" parecen botones, luz interna ya no está en medio de las letras y la cubierta es ahora brillante en vez de mate

Más pesados: 6.3 vs. 5.6 gramos

Cambio de colores: No se podrán comprar en color plateado y amarillo, pero sí los podrás comprar en color azul, y rojo además del color negro y blanco

Integración con Spotify: Puedes activar Spotify directamente desde los audífonos con la parte exterior táctil

App para iPhone: Los usuarios de iPhone ahora podrán controlar el aislamiento de ruido, el ecualizador y otros ajustes con el nuevo app para iOS

Diseño: Prácticamente iguales que antes

Los audífonos Samsung Galaxy Buds Plus tiene un diseño que no podrás diferenciar frente a sus predecesores, a menos que los coloques al lado.

Es cierto, los audífonos son un poco más pesados, la parte interna ahora es del mismo color de la parte externa de la cubierta, los indicadores del audífonos izquierdo y derecho (L y R) parecen botones y la luz ahora está más hacia el centro y no en medio de esas letras.

Otro pequeño cambio, al menos en los audífonos de color blanco es que la parte interna es más brillante que antes, pero aparte de esto los audífonos y cubierta se ven idénticos.

Esto significa que se sienten tan bien en las orejas como antes, no se can con tanta facilidad y tienen cierta resistencia al agua y sudor con la certificación IPX2, pero nada muy confiable.

Además, su tamaño de cubierta los hacen ser compactos y fácil de colocar hasta en tus bolsillos.

Juan Garzon / CNET

Funciones: Sin muchas novedades

Aunque estos son unos audífonos Samsung, no solo funcionan con dispositivos de la firma surcoreana, sino que también con todos los celulares Android y iPhone, al igual que computadoras, tabletas y otros dispositivos que permiten conectar audífonos a través de Bluetooth.

Sin embargo, el emparejamiento instantáneo (la primera vez que los usas) funciona solo con los dispositivos Samsung y ofrece el mejor desempeño con esa clase de dispositivos. Vale la pena tener en cuenta que esto funciona con dispositivos Samsung con Android 7.1.1 o superior y que tienen instalado el app de SmartThings —el cual generalmente ya viene preinstalado y si no aparece la ventana es necesario actualizar el app.

En dispositivos Android (con al menos 1.5GB de RAM y Android 5.0), se pueden emparejar de manera tradicional, tienes la posibilidad de controlar el ruido ambiental, administrar las notificaciones, encontrar los audífonos y personalizar el ecualizador y los controles táctiles. Además, los Galaxy Buds Plus también se pueden emparejar con iPhone y con el nuevo app para iOs puede también tener acceso a esta clase de ajustes que no tenías con la generación anterior.

Ecualizador: Te permite escoger diferentes modos, entre los cuales se encuentran Optimizar graves (incremento de bajos), Suave, Dinámico (balance), Claro y Optimizar agudos.

Te permite escoger diferentes modos, entre los cuales se encuentran Optimizar graves (incremento de bajos), Suave, Dinámico (balance), Claro y Optimizar agudos. Panel táctil: Puedes bloquear el panel táctil, al igual que personalizar cada audífono para controlar el volumen, activar un asistente de voz (Google Assistant o Bixby, mientras que los usuarios de iPhone puedes usar Siri) o activar el sonido ambiental al mantener presionado el panel táctil (parte externa) de cada uno de los audífonos. Inclusive, es posible configurar cada uno por separa para que el derecho permita subir el volumen y el derecho bajar el volumen, al igual que como novedad puedes activar Spotify.

Puedes bloquear el panel táctil, al igual que personalizar cada audífono para controlar el volumen, activar un asistente de voz (Google Assistant o Bixby, mientras que los usuarios de iPhone puedes usar Siri) o activar el sonido ambiental al mantener presionado el panel táctil (parte externa) de cada uno de los audífonos. Inclusive, es posible configurar cada uno por separa para que el derecho permita subir el volumen y el derecho bajar el volumen, al igual que como novedad puedes activar Spotify. Notificaciones: Puedes controlar las apps de las que quieres recibir notificaciones auditivas y hasta pueden leer las notificaciones.

Puedes controlar las apps de las que quieres recibir notificaciones auditivas y hasta pueden leer las notificaciones. Localizar audífonos: Te permite encontrar los audífonos en caso de pérdida.

Te permite encontrar los audífonos en caso de pérdida. Sonido ambiental: Utilizar los micrófonos para escuchar lo que sucede alrededor de ti. Inclusive, puedes controlar la intensidad del sonido ambiental y hasta resaltar las voces.

Utilizar los micrófonos para escuchar lo que sucede alrededor de ti. Inclusive, puedes controlar la intensidad del sonido ambiental y hasta resaltar las voces. Estado de audífonos: Puedes ver cuándo un audífono está activo y puedes ver el estado de la batería.

Buena calidad de sondio

Los audífonos Samsung Galaxy Buds Plus ofrecen una buena calidad de sonido.

No considero que sean los mejores porque me parece que los Sony WF-1000XM3 que además tienen cancelación de ruido activa.

Comparados con los Galaxy Buds, los Buds Plus ofrecen mejor calidad de sonido, pero no considero que todos van a notar las diferencias porque no son demasiado notables. La mejora más notable es sin duda en el bajo que se escucha con más fortaleza y claridad.

En comparación con los Apple AirPods, los Galaxy Buds Plus ofrecen mejor calidad de sonido y comparados con los AirPods Pro la ventaja de esos audífonos de Apple es que tienen cancelación de ruido activa, pero son muchísimos más caros y la calidad de sonido no es que sea realmente mejor si no tienen en cuenta esa cancelación de ruido.

Angela Lang/CNET

La gran mejora de los Galaxy Buds Plus frente a la generación anterior está en las llamadas, porque aquí se siente una mejora importante.

En llamadas, tu voz suena menos robótica que antes y te pueden escuchar con mayor claridad. No suena tan bien como hablar directamente por teléfono, pero es suficientemente bueno para para ser utilizado de esta manera.

Duración de batería: El cambio más grande

Otra mejora importante está en la duración de la batería, porque dura horas, horas y más horas.

Samsung dice que la duración de la batería de los audífonos Samsung Galaxy Buds Plus es de 11 horas en reproducción de sonido (22 horas con la cubierta), lo cual representa una gran mejora en comparación con las 6 horas de reproducción que ofrecían la generación anterior.

En el uso diario, esta duración de batería cumple y es fácil olvidarse de cargarlo.

Esta duración de batería también es mejor de lo que ofrecen los Apple AirPods (5 horas), AirPods Pro (4.5 horas) y Sony WF-1000XM3 (6 horas).

Conclusión

Los audífonos Samsung Galaxy Buds Plus representan un refinamiento frente a los audífonos inalámbricos Bluetooth del año pasado, pero se ven prácticamente idénticos y no cuentan con cancelación de ruido activa como la que tienen los Sony WF-1000XM3 y los Apple AirPods Pro.

Sin embargo, esto le permite a los Galaxy Buds tener un precio más atractivo de US$149, mientras que ofrecen una buena calidad de sonido, aislamiento de sonido que permite ofrecer una experiencia muy superior a los AirPods, su cubierta puede ser cargada hasta de manera inalámbrica y tienen una duración de batería sobresaliente.

En este momento, los Galaxy Buds Plus deberían ser posiblemente la primera opción de audífonos totalmente inalámbricos si tienes un celular Android y una buena alternativa de los AirPods para los usuarios con iPhone.

