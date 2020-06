El Galaxy A51 llegó con el Galaxy A71 como los celulares Samsung que buscan ofrecer el mejor valor al combinar un diseño parecido al del Galaxy S20 y Galaxy S20 Plus, pero con ciertos sacrificios en especificaciones para lograr un precio más atractivo.

Lo que nos gusta Buena pantalla con pequeños biseles

Buena construcción y diseño

Conector de audífonos tradicional

Cámaras versátiles

Ranura para tarjeta microSD Lo que no nos gusta El desempeño deja qué desear

No es resistente al agua

La calidad de las fotos macro varía mucho

El Galaxy A51 es el sucesor del Galaxy A50, uno de los teléfonos que más nos gustó el año pasado porque, precisamente, logró ofrecer un gran valor —ofreciendo un gran paquete de cosas para lograr ser un celular bueno, bonito y barato.

En esta nueva generación del celular de gama media, Samsung no hace cambios drásticos, pero aún así logra que el Galaxy A51 sea uno de los mejores celulares de su categoría en 2020.

Sin embargo, el Galaxy A51 no es un celular perfecto y considero que en realidad dio un paso atrás en comparación con el A50, ya que aunque ofrece una excelente pantalla, buen diseño, cámaras versátiles, conector de audífonos tradicional, ranura para tarjeta microSD y Android 10, el procesador no ofrece mucha mejoría frente al de la generación anterior y en ocasiones hace que la experiencia no sea la más grata.

¿Cómo se compara el Galaxy A51 con el iPhone SE 2020 y con el OnePlus 7T? El Galaxy A51 tiene sus fortalezas claras, pero igualmente lo hacen los otros celulares. Lee el análisis completo y conoce mejor las fortalezas de este teléfono frente a los otros para determinar cuál podría ser mejor para ti.

Galaxy A51: Características y especificaciones

Pantalla: 6.5 pulgadas

Resolución: 2,400x1,080 pixeles

Procesador: Exynos 9611 de ocho núcleos con velocidad máxima de 2.3GHz

RAM: 4GB, 6GB

Almacenamiento: 64GB, 128GB

Ranura microSD: Sí

Cámaras traseras: Cuatro: 48 megapixeles (f/1.8), 12 megapixeles gran angular (f/2.2), 5 megapixeles de profundidad (f/2.2) y 5 megapixeles macro (f/2.4)

Cámara frontal: 32 megapixeles

Sistema operativo: Android 10

Batería: 4,000mAh

Lector de huellas: Sí, en pantalla

Dimensiones: 158.5x75.7x7.77mm

Peso: 172 gramos

Galaxy A51 5G: Características diferentes

RAM: 6GB, 8GB

Almacenamiento: 128GB

Batería: 4,500mAh

Dimensiones: 158.9x73.6x8.7mm

Peso: 187 gramos

Precio

El precio del Galaxy A51 es de US$399 por la versión con 4G LTE y US$499 con 5G.

Ya se puede comprar el Galaxy A51 en Sprint, y . T-Mobile, U.S. Cellular y en versión desbloqueada en un futuro.

En Amazon, este celular también se puede que incluyen también Dual SIM.

El Galaxy A51 5G llegará después de la versión 4G LTE.

Diseño: Casi como un Galaxy S20

El celular Samsung Galaxy A51 tiene un diseño muy parecido a los teléfonos insignia de Samsung, incluyendo el Galaxy S20 y el Galaxy S20 Plus, no solo porque tiene un módulo de cámaras rectangular, sino porque la pantalla integra la cámara frontal a través de un orificio exactamente en la misma posición (centrada).

Es más, el Galaxy A51 fue uno de los primeros celulares de Samsung en integrar este tipo de diseño, antes que los Galaxy S20.

En total, el Galaxy A51 tiene cuatro cámaras traseras: una principal de 48 megapixeles, un gran angular de 12 megapixeles, un lente macro de 5 megapixeles y un lente de 5 megapixeles enfocado en detectar la profundidad de los objetos.

La parte frontal del Galaxy A51 también es muy parecida a la del Galaxy Note 10 y Note 10 Plus. Esto quiere decir que no solo tiene cámara centrada, sino también una pantalla con biseles pequeños.

Sin embargo, vale la pena dejar en claro que los Galaxy S20 y los Note 10 tienen los biseles un poco más pequeños, pero no creo que sea una diferencia tan drástica.

El Galaxy A51 también tiene una parte trasera curva como la de los Galaxy S20, pero su curvatura es menor. Esto también significa que este borde de metal de los S20 es más delgado que el del Galaxy A51.

Una diferencia importante que tiene el Galaxy A51 frente a los S20 y Note 10, y que de cierta manera es una ventaja, es que tiene un conector de audífonos tradicionales.

Además, la parte trasera tiene un diseño de triángulos con diferentes patrones que le dan más estilo que los colores tradicionales de los S20 y refleja un poco la luz, como lo hacen los Note 10 en color Aura Glow.

El Galaxy A51 se siente bien en la mano y hasta me sorprendió lo parecido que es al Galaxy S20 Plus, en cuanto a apariencia y sensación. Vale la pena decir, sin embargo, que el Galaxy A51 se siente como un celular menos denso y un poco más barato.

Desempeño

El Galaxy A51 tiene un procesador Exynos 9611 (el mismo del Galaxy A50s y una pequeña actualización frente al Exynos 9610 del Galaxy S50), 4GB o 6GB de RAM (o 6GB o 8GB en el Galaxy A51 5G), 64GB o 128GB de almacenamiento (128GB para la versión 5G) con una ranura para tarjeta microSD y ejecuta Android 10 con One UI 2.0, la interfaz que llegó primero a los Galaxy S10 con la actualización de Android 10.

Este componente de especificaciones no es el más sobresaliente del mercado y se queda por debajo del poder de procesamiento que ofrece el iPhone SE 2020.

En general, el Galaxy A51 ha ofrecido una experiencia muy decente para esta gama, pero creo que el procesador Exynos se sigue quedando un poco por debajo del desempeño gráfico de procesadores Snapdragon en la gama.

Esto lo digo porque en ocasiones gráficas pesadas se pueden ver no tan fluidas como uno esperaría — las pruebas demostraron justamente esto.

Sin embargo, en el uso general la experiencia es adecuada, aunque me parece lamentable que no se distinga en el desempeño y potencia frente al Pixel 3A, uno de sus rivales que ya cumple un año en el mercado.

Pruebas de desempeño Galaxy A51 1,669 5,535 23,944 Galaxy A50 1,679 5,348 15,699 Pixel 3A XL 1,637 5,152 27,103 Pixel 3A 1,615 5,181 27,172 Motorola One Vision 1,604 5,496 24,372 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4. (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

Duración de batería

El Galaxy A51 tiene la misma batería de 4,000mAh de su predecesor el Galaxy A50, que es exactamente la misma que tiene el Galaxy S20.

Sin embargo, si compras la versión 5G obtendrás una batería de 4,500mAh que es el mismo tamaño que tiene el Galaxy S20 Plus y US$500 menos que el Galaxy S20 Ultra.

Por el momento, lo he probado por un par de días y su batería parece durar un día completo de uso regular, lo cual es bueno.

En nuestras pruebas, el Galaxy A51 logró 16 horas y 30 minutos, lo cual es superior que las 15 horas y 45 minutos que logró el iPhone SE 2020, las 16 horas del Moto G Stylus y las 15 horas con 18 minutos del iPhone 11.

Sin embargo, esto también está por debajo de las 19 horas que logró el Pixel 3A XL, pero es muy parecido a las 16 horas y 15 minutos que logró el Pixel 3A.

Inclusive, en la misma prueba el Galaxy S20 logró 14 horas en la misma prueba y los Galaxy S20 Plus y Ultra lograron 16 horas en la misma prueba cuando la pantalla estuvo configurada en 120Hz. A 60Hz, el primero logró 19 horas y los otros S20 lograron 21 horas.

Cámaras versátiles

El Galaxy A51 tiene un sistema de cámara trasero de cuatro lentes: una principal de 25 megapixeles, una gran angular de 8 megapixeles, una de 5 megapixeles macro y una de 5 megapixeles para detectar la profundidad.

Con esta combinación de lentes, el Galaxy A51 ofrece gran versatilidad fotográfica para poder capturar fotos con diferentes perspectivas.

En cuanto a la calidad, la cámara principal logra tomar buena fotos en la mayoría de condiciones y hasta el modo de noche me ha sorprendido por los resultados que logra.

Sin embargo, la falta de estabilización óptica de imagen hacen que en ocasiones las fotos salgan más borrosas de lo que esperarías. Además, esta falta de estabilización también perjudica el video porque en general logra capturar buen video, pero con el leve movimiento la imagen comienza a saltar o se distorsionar un poco.

La cámara gran angular también ofrece buenos resultados para la categoría, pero la tonalidad de colores muchas veces termina siendo muy diferente a la de la cámara principal.

La otra cámara que logra capturar fotos es la macro es la más irregular porque varían mucho los resultados porque la tonalidad de colores varia muchísimo entre foto y foto, mientras que el detalle se puede perder con facilidad. Esta cámara macro es más por diversión que realmente como una herramienta confiable para tomar buenas fotos.

El cuarto lente simplemente se enfoca en detectar la profundidad de los objetos para lograr fotos con fondo borroso. Las fotos en modo de retrato son muy promedio.

En cuanto a la cámara frontal de 32 megapixeles, los resultados fueron decentes, logrando suficiente detalles y buenos colores para poder apreciar las fotos, aunque muchas veces las fotos tienen un aspecto sobreprocesado.

Algo lamentable es que debido al procesador, la cámara también es lenta para abrir y aveces para cambiar entre los modos. Los raro es que para capturar las fotos si funciona de manera correcta.

Conclusión

En general, el Galaxy A51 se postula como un celular de gama media atractivo que puede continuar la buena racha que comenzó el Galaxy A50.

Me hubiera gustado que tuviera un poco más de potencia, pero todo lo demás hace que el celular sea un buen contendiente para esta gama y será interesante ver qué trae entre manos Google con el Pixel 4A, aunque ese celular generalmente se vende en menos mercados.

Galaxy A51 vs. iPhone SE 2020

Comparado con el iPhone SE 2020 (que tiene precio inicial de US$399 también), el Galaxy A51 tiene un diseño más moderno, su almacenamiento se puede extender fácilmente, tiene un puerto de audífonos tradicional, su pantalla es más atractiva y sus cámaras son más versátiles.

Por su parte, el iPhone SE 2020 ofrece más potencia, se puede cargar de inalámbrica, es resistente al agua con certificación IP68, debería recibir más actualizaciones de software y aunque no ofrece la versatilidad de cámaras del Galaxy A51, tiene mayor consistencia de buenos resultados y su grabación de video es superior.

Escoger entre estos dos será primero que todo cuestión de preferencia de sistema operativo porque los dos tienes claras debilidades y fortalezas.

Después, dependerá de qué es más importante para ti, si el diseño y versatilidad o simplemente la eficiencia.

Galaxy A51 vs. otros celulares Android

Sinceramente, considero que vale la pena pagar US$100 más para comprar el OnePlus 7T o OnePlus 7 Pro que cuyo desempeño, cámaras y hasta la velocidad de la carga del celular es superior.

Pagar ese dinero adicional te permitirá disfrutar más el uso de tu teléfono y también podrás utilizarlo posiblemente por más tiempo. Lo malo es que en los últimos meses la venta de estos teléfonos se ha limitado un poco a venderse solo a través de operador (al menos en T-Mobile en Estados Unidos) o han estado agotados. En el momento de hacer este análisis, al menos uno de estos se puede comprar desbloqueado sin problemas.

Otra gran opción que he recomendado hasta a familiares es el OnePlus 6T, un celular que aunque se lanzó a finales de 2018 sigue ofreciendo un muy buen desempeño, tiene un buen diseño y la experiencia es muy grata. Lo mejor de todo es que ese celular se ha vendido por US$299 (US$100 menos que el Galaxy A51), así que yo es elegiría primero ese celular también a pesar de que no ofrece tanta versatilidad de cámaras.

Algo bueno también es que OnePlus ha tenido uno mejor récord de actualizaciones de Android que Samsung en todos su celulares, así que si eso te importa mucho vale la pena tenerlo en cuenta.

El Xiaomi Mi 9T Pro es otra alternativa porque su precio cercano a los US$399 lo hacen sobresalir porque fue un celular lanzado el año pasado ofreciendo un excelente rendimiento y buenas cámaras que lo hacen un mejor paquete que el Galaxy A51.

Claro, Samsung es una empresa más reconocida y el Galaxy A51 no es un celular malo, tan solo que hay muchas opciones en el mercado y considero que algunas de ellas logran ofrecer una mejor experiencia general a pesar de no ser tan nuevos como este.