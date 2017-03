Flosstime puede ser el dispositivo inteligente más simple que exista

Si te dijera que tengo un dispensador de hilo dental "inteligente", ¿te reirías? Yo lo hice. Cuando escuché por primera vez sobre Flosstime, pensé que era lo más tonto que había oído en toda la semana.

Pero la idea detrás de Flosstime, que cuesta unos US$40, es engañosamente simple. No es para personas que necesiten un motor que arroje hilo dental. Es más como una alarma que te ayuda a crear un hábito saludable. Una alarma que no es necesario configurar ni sincronizar con un teléfono. Sólo tienes que pegarla en el espejo del baño, oprimir un solo botón, limpiar tus dientes con el hilo ... y al día siguiente se iluminará automáticamente para recordarte que debes hacerlo todo de nuevo.

Pasé dos semanas con el Flosstime en mi casa, y terminé algo impresionado. En su mayor parte, funciona como se promociona. Sin embargo, hay algunas cosas importantes que debes saber.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Pros

La configuración es increíblemente fácil. Sólo mueves el interruptor para encender, lo pegas al espejo con el soporte y la cinta de microsucción incluidos y presionas el botón en la parte delantera cuando estés listo para limpiar tus dientes.

La alarma recordatoria realmente funciona. La luz se pone azul 22 horas después de tu última sesión de limpieza, sin falta, y se vuelve rojas y forma una cara fruncida si se te olvida usar el hilo. (¡Está enojada!).

Fácil de reprogramar. ¿Quieres usar hilo dental por la noche en lugar de en la mañana? Simplemente presiona el botón cuando vuelvas a usar el hilo dental .

Pilas AA estándar. Viene con dos pilas AA que son extremadamente fáciles de reemplazar (sólo gira la unidad en sentido contrario a las agujas del reloj, y la parte delantera de la unidad se desprende). Flosstime dice que deben durar un año.

Se queda pegada. La cinta de micro-succión no es broma. Se requiere de cierto esfuerzo para despegar la unidad del espejo, si alguna vez quieres pegarla en otra parte.

Para dos. Mueve el interruptor de encendido al modo de dos personas, y así puedes configurar los tiempos de limpieza dental individuales para cada una. Presiona el lado izquierdo del botón frontal para una persona y el lado derecho para la segunda persona.

Cubiertas frontales para niños. Puede hacer que Flosstime parezca una linda rana, cangrejo o pescado con placas frontales opcionales. Viene con una y las adicionales cuestan US$7 cada una.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Cons

Sólo tiene 50 metros de hilo. Dado que cada vez dispensa los 45 centímetros aprobados por la Asociación Estadounidense de Dentistas (ADA, por sus siglas en inglés), se tiene que volver a rellenar el hilo entre 3 y 4 veces al año si lo usas a diario. (Asumiendo un uso individual).

Cartuchos patentados de hilo dental. Puedes abrirlos y usar tu propio hilo, pero es trabajoso. De lo contrario, tienes que pagar US$8 por cada cartucho de reemplazo (actualmente US$6 en promoción).



No menta fresca. En la actualidad, Flosstime sólo utiliza en sus cartuchos hilo estándar, sin sabor Oral-B Glide.

Los cartuchos pueden atascarse si no los enhebra con cuidado. Las dos primeras veces que Flosstime me envió una unidad para reseñar, no fui advertido correctamente, y el hilo se atascó tan pronto como oprimí el botón. Cuando utilicé los nuevos cartuchos y los enhebré yo mismo, funcionaron todas las veces.

La luz LED es demasiado brillante para el dormitorio. Si tu baño no tiene una puerta que lo separa de la habitación, la luz puede despertarte. Y si pulsas el botón para apagarla, estropearás el horario de la alarma de Flosstime.

No hay forma de establecer diferentes horarios para los fines de semana. Si usas hilo dental a las 7 de la mañana del viernes, te recordará a las 7 de la mañana del sábado también.

Unas por otras



No hay manera de mantener un registro de tu progreso. No envía datos al teléfono ni a ningún otro sitio. Tal vez eso es algo bueno, después de todo.



Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Conclusión

Lamentablemente, el Flosstime no logró entrenarme para usar hilo dental todos los días, pero es debido a un problema simple. Mi familia no tiene una puerta que divida nuestro dormitorio y nuestro baño. Debido a que el Flosstime se ilumina 22 horas después de presionar el botón --no 24 horas-- la luz LED azul brillante nos despertaba un par de horas antes de lo previsto.

Pero eso no significa que este dispositivo no funcionaría para ti. El mayor problema es realmente que Flosstime utiliza solo esos cartuchos propios, lo que significa que te verías obligado a abrirlos para poner tu propia seda cada 3 o 5 meses, o pagar una prima y cruzar los dedos para que esta empresa financiada a través de Kickstarter siga operando para enviarte cartuchos de remplazo.