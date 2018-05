Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El mercado de relojes inteligentes parece haber perdido la emoción y el hype, y sólo aquellos que lograron establecerse perduran en el mercado. Para ejemplo está Fitbit, una compañía que comenzó como fabricante de pulseras inteligentes pero que quiere dar el salto a un enfoque de relojes inteligentes.

Ya hemos visto varios productos de Fitbit en la industria de relojes inteligentes, y el más reciente es el Versa, un reloj inteligente que mejora con respecto al Ionic y que también demuestra la influencia de Pebble, una startup que fue adquirida por Fitbit en 2016.

He usado el Fitbit Versa como mi reloj inteligente principal (dejando a un lado los que usualmente uso que son el Apple Watch Series 3 y el Huawei Watch 2) y me ha sorprendido lo mucho que ha avanzado Fitbit para competir con el reloj de Apple, pero también me deja en claro que la compañía tiene mucho por mejorar.

Fitbit Versa: Disponibilidad en México, España y EE.UU.

Fitbit Versa en México: Ya a la venta por 4,999 pesos. No hay precio para el Versa con Fitbit Pay.

Fitbit Versa en España: Ya a la venta por 199 euros; la versión con Fitbit Pay cuesta 229 euros.

Fitbit Versa en EE.UU.: Ya a la venta por US$199; la versión con Fitbit Pay cuesta US$229.

Fitbit Versa: Especificaciones y características importantes

Pantalla LCD de 1.34 pulgadas, resolución 300x300

Sistema operativo propio de Fitbit

Batería: 145mAh, 4 días de duración

Sensores: acelerómetro, giroscopio, monitor óptico de pulso cardiaco, altímetro

GPS: No

Almacenamiento interno: 4GB (2.5GB destinados a guardar música localmente)

NFC: Solo la versión más cara compatible con Fitbit Pay

Características importantes: resistente al agua en hasta 50 metros de profundidad, no tiene GPS, cuenta con servicio de pagos Fitbit Pay

Dimensiones: 35.99x29.23x21mm

Bluetooth 4.0

Compatibilidad: iOS 9 o reciente; Android 4.3 o reciente; Windows Phone

Diseño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Si estás familiarizado con los smartwatch dede hace unos cinco años, el Fitbit Versa te recordará a los relojes de Pebble, una de las empresas pioneras en esto de los relojes inteligentes. Ahora que ha pasado poco más de un año desde que Fitbit compró Pebble, comenzamos a ver la influencia de Pebble en el Versa, sobre todo en su diseño.

El reloj tiene un cuerpo de aluminio y una pantalla LCD en la parte superior. Sólo hay un tamaño del reloj con pantalla de 1.34 pulgadas y puedo decir que luce muy bien para cualquier mano. He probado el reloj en mi muñeca y en la muñeca de mi novia y en ambos casos se ve bien; así que creo que es un tamaño perfecto para la mayoría de personas.

El Versa también tiene un cuerpo muy bonito, con líneas muy bien definidas pero también con sus cuatro esquinas redondeadas. Se puede llevar a hacer ejercicio y se puede usar con una correa un tanto más casual.

El Versa viene en varios colores de cuerpo y correas. Para el análisis usé uno con el cuerpo de aluminio en color negro y una correa en el mismo color. Al igual que otros fabricantes, Fitbit coloca una segunda correa en caso de que tu mano necesite de una correa más grande.

El reloj de Fitbit también es muy cómodo. Se siente ligero pero a la vez resistente, no es muy grande y su correa es simple pero bonita, además de que es cómoda a la hora de hacer ejercicio (sin importar si se trata de ejercicio al aire libre o actividades acuáticas).

Quizá lo que no me ha gustado tanto es que el Versa tiene grandes biseles y no son igual de anchos — y me causa incomodidad cada que lo noto. El bisel superior es el más delgado y el resto de los biseles parecen ser de un grueso muy similar.

Fuera de estos notorios biseles, el diseño del Versa es bastante bonito, tiene un aspecto deportivo pero que con una correa diferente se puede acoplar a un look casual. El diseño me gusta mucho, mucho más que los anteriores relojes de Fitbit, como el Ionic que es muy cuadrado y con un marco en un color diferente.

Desempeño y batería

El Fitbit Versa me ha acompañado hasta cuatro días con una sola carga, e incluso usándolo durante la noche. Si bien esto me ayuda a no preocuparme por la batería, lo que he hecho durante estos días es colocar al Versa en su base de carga (una que me ha encantado) cuando me baño y me preparo para iniciar el día. Así, aprovecho los breves momentos en que me quito el reloj para recargar la batería y seguir sin preocupaciones de su duración.

Pero la batería es de lo mejor en cuanto al desempeño. A pesar de que el Versa se siente muy rápido en cuanto a hacer acciones en el reloj se refiere —como ver la hora, abrir las notificaciones o ver el progreso del día—, cuando se trata de actividades que necesitan del app complementario el reloj se siente un poco lento.

Agrandar Imagen Capturas de pantalla por Óscar Gutiérrez/CNET

El proceso de instalar aplicaciones o actualizar carátulas puede ser muy lento, muy complicado de entender y en ocasiones frustrante. Instalar las carátulas no debería de ser tan lento, sobre todo cuando se quiere probar varias carátulas. Es importante mencionar que hay un vasto mercado de carátulas para todos los gustos y niveles de personalización, algunas incluso se parecen bastante a las del Apple Watch.

La aplicación de Fitbit es una excelente acompañante para el Versa (y cualquier otro dispositivo de la marca). De hecho, me parece que tiene la información que Apple divide en tres aplicaciones —Reloj, Salud y Actividad— y eso es de mucha utilidad porque tienes toda tu información en un solo lugar; pero también puede ser abrumador por toda la información que maneja —quizá sólo sea cuestión de acostumbrarse.

Sistema operativo, apps y funciones

El Fitbit no utiliza ni watchOS de Apple ni Wear OS de Google. La compañía desarrolla un sistema operativo propio muy completo y funcional. Integra muchísimas funciones gratuitas para hacer deportes y herramientas para medición de salud y actividad física. El Versa puede analizar tus movimientos mientras duermes (aunque ya no tiene un botón para cuando ya te vayas a dormir y lo hace automático) y así puedes ver un aproximado de tu sueño, qué tanto tiempo te moviste o qué tanto tiempo tuviste un sueño profundo.

Puedes ver más información diaria como los pisos que subiste, los pasos que diste, las calorías quemadas, tu ritmo cardíaco, las horas en las que te moviste y diste un mínimo de 250 pasos (puedes modificar esta cifra) y los minutos en los que estuviste activo. Y eso es solo en la primera pantalla.