Sarah Tew/CNET

Fitbit ha pasado de lanzar únicamente pulseras inteligentes a fabricar también relojes inteligentes. Hace poco más de un año se estrenó con el Fitbit Ionic, más tarde lanzó el Fitbit Versa, y ahora, para intentar cautivar aún más público, la empresa ha decidido lanzar una versión más económica, llamada Fitbit Versa Lite, que tiene las mejores características de su predecesor, aunque hace algunos sacrificios para bajar ligeramente su precio.

Fitbit Versa Lite es producto de un lanzamiento primaveral de la empresa, que también lanzó la pulsera económica Fitbit Inspire HR y Fitbit Inspire, que buscan cautivar también a un público que desea monitorizar su actividad diaria de manera sencilla. Sin embargo, la pregunta correcta para evaluar si el Fitbit Versa Lite es para ti es: ¿son los sacrificios para hacerlo más barato un problema con tus objetivos?

Pues bien, ahora voy a contártelo.

Fitbit Versa Lite: Un pequeño cambio en el diseño

El Fitbit Versa Lite es casi idéntico por fuera al Fitbit Versa. Mantiene la carcasa de aluminio, su pantalla táctil y utiliza las mismas pulseras de su hermano mayor. Sin embargo, en vez de tener tres botones físicos, sólo tiene uno.

El botón que se mantiene es el de la izquierda, que sirve para retroceder en las pantallas y para encender la misma. Cuando se trata de los dos botones faltantes que se ubicaban a la derecha, notamos que estos en el versa servían como accesos directos para tu ejercicio y tu aplicación favorita.

Yo probé el Versa, y cuando me puse el Lite, apenas noté el cambio. Estos dos botones no son imprescindibles, y se ayudan a recortar el precio de este reloj, entonces el cambio es más que bienvenido.

Como detalle adicional, este reloj ahora viene con carcasas de nuevos tonos. Si antes teníamos rosa y plateado, ahora incluso sumamos magenta, lila y azul, esos tonos se pueden combinar con las correas para tener un reloj más divertido.

Sarah Tew/CNET

Novedades: Lo que puedes hacer con este reloj

El Fitbit Versa Lite tiene algunas de las mejores características del Fitbit Versa, entre ellas un monitor óptico de frecuencia cardíaca, la posibilidad de monitorizar ejercicios como correr, paseos en bicicleta, caminatas, pesas, ejercicios de intervalos y entrenamientos combinados. A eso debemos sumar monitorización del sueño -- algo que sigue sin hacer el caro Apple Watch Series 4 por su cuenta --, los mismos cuatro días de batería, resistencia al agua de hasta 50 metros y monitorización de la salud femenina

En general, encontramos aquí el mismo sistema operativo FitbitOS del Versa, así como la tienda de aplicaciones y las diferentes carátulas para el reloj.

Lo que no puedes hacer con el Fitbit Versa Lite

Si quieres ahorrar dinero comprando este reloj, hay sin dudas unas cuantas cosas que no vas a poder hacer. Esto no es necesariamente malo, pero debes saber qué pierdes en comparación con la versión completa, para que puedas tomar una decisión acertada.

Esto es lo que no encontrarás en el Fitbit Versa Lite:

No posee memoria para almacenar música: El Versa podía almacenar 300 canciones y podías además descargar música de Pandora y Deezer, aunque al no tener GPS no tenía mucho sentido, porque de igual forma ibas a tener que cargar tu celular si salías a correr, así que no lo veo como una gran pérdida.

El Versa podía almacenar 300 canciones y podías además descargar música de Pandora y Deezer, aunque al no tener GPS no tenía mucho sentido, porque de igual forma ibas a tener que cargar tu celular si salías a correr, así que no lo veo como una gran pérdida. No posee GPS: Muchos dispositivos no lo poseen, y utilizan el de tu celular conectado para darte esos datos, y esta no es la excepción.

Muchos dispositivos no lo poseen, y utilizan el de tu celular conectado para darte esos datos, y esta no es la excepción. No puede monitorizar natación: Si te gusta contar las vueltas que das en la piscina o a mar abierto, no podrás hacerlo con el Versa Lite, que no incluye giroscopio como el Versa. Solo podrás contar esto como una actividad física más, obteniendo calorías quemadas y minutos activos, entre otros datos.

Si te gusta contar las vueltas que das en la piscina o a mar abierto, no podrás hacerlo con el Versa Lite, que no incluye giroscopio como el Versa. Solo podrás contar esto como una actividad física más, obteniendo calorías quemadas y minutos activos, entre otros datos. No tiene altímetro: Si te interesa saber cuántos escalones subiste, o cómo ha ido tu excursión o escalada con este tipo de datos, no podrás obtener esta información si compras el Fitbit Versa Lite.

Existen otros detalles menos importantes que obtienes en los relojes más caros de la empresa, como Fitbit Coach, que es un asistente personal con algunas rutinas de ejercicios gratis y otras de pago, tampoco posee NFC para hacer pagos mediante Fitbit Pay y no tiene Wi-Fi.

Sarah Tew/CNET

Fitbit Versa Lite: Funcionamiento

En mis pruebas con este reloj, en general, lo sentí de la misma manera que el Fitbit Versa, a pesar del recorte de algunas mediciones, como los escalones subidos -- porque no nado, así que esto no me afectó demasiado.

La medición del sueño y poder ver dentro de la aplicación cómo ha sido el comportamiento de mi ritmo cardíaco durante el día -- porque su medición es continua -- son dos cosas que me han gustado mucho de este reloj. Estos datos se pueden ver en tu muñeca de un solo vistazo, pero no en profundidad, por lo que tendrás que ir al app en tu teléfono móvil.

Si haces ejercicios, puedes ver tus resultados en la pantalla, pero una vez que cierras el entrenamiento, este desaparece, y de nuevo, tendrás que ir al app para poder encontrar tus logros. Esto hizo que en mi experiencia tocara muy poco el reloj, cuya pantalla además permanece la mayor parte del tiempo apagada y aunque se despierta cuando giras la muñeca, este gesto a veces no es suficiente, o el tiempo de respuesta es lento.

César Salza / CNET

Esa es una de mis críticas a este reloj. No considero en general que sea lento, pero sus animaciones y su funcionamiento en general sí parecen más estáticos que otros que he probado como el Galaxy Watch y el mismo Apple Watch Series 4.

En general, considero que la monitorización de los ejercicios es correcta, aunque solo te muestra siete actividades en la muñeca, y si necesitas más debes ir al celular y modificarlas en el app -- en donde tampoco hay tantas como en el Apple Watch. A eso debo sumar una de mis funciones como lo es la monitorización del sueño, que a mi parecer es uno de los pasos más importantes que Fitbit dio hace un par de años, adelantándose a su competencia.

Si te has hecho esta pregunta durante todo este análisis: no, el Fitbit Versa Lite no te permite hablar por el reloj, aunque te notifica de llamadas, y te deja atender, así que si tienes puestos manos libres podrás comenzar a hablar de forma inmediata.

El reloj también te enseña mensajes de texto, aunque no notificaciones de WhatsApp, por ejemplo.

Y un detalle más que te va a importar: este reloj inteligente tiene una batería que según Fitbit puede durarte cuatro días, y en mis pruebas esto ha resultado ser cierto. La duración en general ha sido de casi cuatro días, y me ha durado un poco más cuando no he dormido con él, o si no he entrenado dos días seguidos.

Precio y disponibilidad

El Fitbit Versa Lite ya está disponible, a un precio de US$159.95 en Estados Unidos, 159.95 euros en España y 3,699 pesos en México.

Conclusión

El Fitbit Versa Lite es un reloj más económico con algunos compromisos, pero que te ayudará a monitorizar tus ejercicios y tu salud. El registro del sueño de Fitbit es uno de mis favoritos y en este dispositivo también funciona correctamente.

Si quieres monitorizar tus ejercicios en el agua, este reloj no es para ti, y si haces muchas escaladas probablemente tampoco. Para rutinas de ejercicio en el gimnasio y salir a correr es un buen compañero, aunque si esperas que sea independiente, que mida tus paseos con GPS y te permita escuchar música directamente, olvídalo, porque esto no va a suceder.

Este es sin dudas un intento de Fitbit por acercar los relojes inteligentes a más gente. Si echas de menos esas funciones y te gusta la gestión de Fitbit mediante su app, siempre podrás comprar el Fitbit Versa o revisar el Galaxy Watch Active, aunque ambos cuestan un poco más.