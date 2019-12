El Fitbit Versa 2 es un reloj inteligente con una batería sobresaliente, sencillo de utilizar y que además de monitorizar tu frecuencia cardíaca también puede darte datos de tu sueño. Después de semanas de entrenamiento, te voy a contar los aspectos positivos y negativos del dispositivo.

8.2 Fitbit Versa 2 $170 en Walmart $130 en Adorama $130 en B&H Photo-Video CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta El Fitbit Versa 2 tiene una batería que puede durar varios días

El reloj incluye Alexa como asistente virtual

Su monitorización del sueño es una buena herramienta

Tiene sensor de frecuencia cardíaca

Funciona en iOS y Android

Posee resistencia al agua hasta 50 metros Lo que no nos gusta No tiene GPS

No tiene bocina para hablar con Alexa o hacer llamadas

En el iPhone las notificaciones son limitadas

Solo muestra 7 ejercicios en el reloj

Desde luego, el punto de partida debe ser el precio de este reloj y sus rivales. El Fitbit Versa 2 tiene un precio de US$199, mientras que el Samsung Watch Active 2 empieza en los US$229 y Garmin tiene diferentes dispositivos con GPS integrado como el Venu, que cuesta US$299. Desde luego la opción más cercana en precio de Apple es el Watch Series 3 que vale US$199, porque el nuevo Apple Watch Series 5 se pasa de precio, ya que comienza en US$399.

Si tienes un iPhone y te estás preguntando: ¿por qué no comprar un Apple Watch Series 3? Existen varias razones, y es que el Versa 2 tiene algunas características que lo hacen superior a este reloj, y otras que le dejan ligeramente por detrás.

Especificaciones Fitbit Versa 2

Pantalla: 40mm, AMOLED

Sensores: Monitor de ritmo cardíaco óptico, acelerómetro, altímetro, sensor SpO2, micrófono integrado

Conectividad: Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0, NFC para pagos,

Batería: Hasta 6 días (dependiendo del uso), tiempo de carga de 2 horas

Incluye Alexa como asistente virtual

Resistencia al agua de hasta 50 metros

No posee GPS integrado

No tiene bocina

Compatible con iOS y Android

Sarah Tew/CNET

Diseño

Cuando saqué el Fitbit Versa 2 de la caja lo primero que noté es cuánto se parece al Apple Watch en general. Se siente más liviano y podríamos decir que tiene ligeramente más bordes en la pantalla, pero pueden confundirse con facilidad.

El Fitbit Versa 2 únicamente está diseñado en aluminio, y viene en colores carbono, gris y bronce -- que parece rosa. Además, a diferencia del Apple Watch, solo viene en un tamaño, que en mi muñeca se ha sentido bastante cómodo y que según mi compañera Lexy también se siente bien en las más refinadas muñecas femeninas.

Algo que debo resaltar es que cambiar las pulseras del Fitbit Versa 2 puede ser un proceso bastante complicado. Traen una especie de ganchito para cada lado de la banda ajustable, pero lo cierto, es que el proceso es un tanto engorroso. De hecho, el app del reloj tiene una guía para enseñarte a hacerlo, lo que de entrada te asegura que no es tan fácil como debería.

Uno de los mayores avances en este reloj inteligente es su pantalla. La primera edición de este dispositivo tenía una LCD y este integra una AMOLED. El texto del panel se lee con facilidad incluso en exteriores con mucho sol, aunque un detalle que no me ha encantado es que la función de pantalla siempre encendida reduce demasiado el brillo cuando no estás viendo o utilizando el reloj.

Un detalle que también cambia con relación a la generación anterior, es que este reloj solo tiene un botón y no tres. El botón se utiliza para activar la pantalla, volver a atrás y si lo presiones por dos segundos, activar a Alexa.

Sarah Tew/CNET

Monitorización de tus ejercicios

El Fitbit Versa 2 puede tener menos botones, pero eso no significa que puedes activar la monitorización de ejercicios más rápido. Para ir al app de "ejercicios" sigues teniendo que apretar el botón físico para activar la pantalla y luego buscar el que deseas iniciar. Una nueva función permite que inicies una actividad con Alexa, aunque nosotros no hemos podido probarla porque la actualización no estaba disponible cuando escribimos este análisis.

Y es que en la monitorización de ejercicios Fitbit necesita ejecutar algunas mejoras. La primera sería un acceso más directo a los mismos, y la segunda, que puedas ver más de siete ejercicios en la pantalla del reloj. El Apple Watch te muestra decenas de ellos al igual que otros relojes, pero aquí, solo verás una cantidad limitada, aunque siempre puedes cambiarlos mediante el app, algo que hace que el reloj siga dependiendo demasiado del celular.

Algo que tampoco ha cambiado demasiado es el app para iOS y Android, sigue siendo la misma, aunque también debo decir que es de las más completas del mercado. Puedes establecer la cantidad de pasos diarios, calorías que deseas quemar, y otros objetivos, además ofrece una comunidad para establecer relaciones con tus amigos. Tanto el reloj como el app ahora incorporan el app Coach, una herramienta de pago de Fitbit para ayudarte a conseguir tus metas.

Si nos referimos a la monitorización de la frecuencia cardíaca, el Fitbit Versa 2 fue bastante consistente en sus resultados al compararlo con otros relojes inteligentes.

Algunos detalles que no me encantaron durante mis pruebas:

La pantalla siempre encendida es un gran valor agregado, pero tiene muy poco brillo cuando estás entrenando y el panel entra en ese modo, eso hace que si estás entrenando al aire libre, sea difícil ver tus resultados.

No posee GPS, así que olvídate de salir a correr o a escalar sin tu celular si quieres monitorizar la ruta de tu entrenamiento. Solo el Fitbit Ionic de hace dos años tiene GPS.

Este reloj inteligente también posee monitorización de salud femenina, y según mi compañera Lexy, funcionó correctamente y de forma bastante precisa, aunque para indicar tu ciclo menstrual o ver detalles adicionales vas a tener que utilizar el celular.

CNET

Monitorización del sueño

El Fitbit Versa 2 tiene entre sus cualidades un programa de monitorización del sueño que no requiere que hagas nada más que dormir con el reloj. Y este es un dispositivo que no resulta incómodo de utilizar al momento de ir a la cama.

Lo único que debes hacer antes de irte a dormir es colocar el reloj en modo "sueño", deslizando de arriba a abajo el menú y pulsando el símbolo de la luna, para evitar recibir llamadas y notificaciones. En el app de Fitbit podrás ver las métricas que te indicarán cómo dormiste durante la noche; puedes ver datos como las fases del sueño en la que dormiste más esa noche, y obtener una puntuación global de la calidad del mismo.

Si deseas obtener información más completa sobre el sueño con datos que indiquen factores como tu frecuencia cardíaca mientras dormías, deberás obtener una suscripción a Fitbit Premium, que por US$10 al mes te puede dar programas para mejor el sueño o la nutrición.

En la próxima actualización del sistema operativo de Fitbit la empresa incluye un sistema de "despertar inteligente", que teniendo en consideración tu alarma y tus patrones de sueño, te despertará en el momento más oportuno.

Sarah Tew/CNET

Batería: el gran valor agregado

Si algo es realmente es un valor agregado en el Fitbit Versa 2 es su batería. La empresa dice que puede durar hasta seis días, aunque este dato no incluye la monitorización de frecuencia cardíaca continua o la pantalla siempre encendida.

La realidad es que utilizando el reloj con esas dos características siempre activadas, realizando monitorización de ejercicios por dos horas al día, y utilizándolo sin quitármelo siquiera para dormir, la batería logré durarme en promedio tres días y medio.

Dependiendo de tu uso el reloj puede durarte cuatro o cinco días sin necesidad de llevarlo a carga. Una semana en la que no entrené cada día logré llegar al cuarto día, lo que es indicativo de que todo es relativo, pero la realidad es inequívoca: no debes cargarlo cada día, como los Apple Watch.

Eso sí, algo que es bastante molesto, es el hecho de que la base de carga sea diferente a la de la versión anterior, y que no se quede de pie, sino que debas colocar al reloj de forma lateral. Este es un problema continuo de Fitbit, no solo en este dispositivo, sino que en casi todos los que ha lanzado.

Sarah Tew/CNET

Alexa está aquí

Una de las mayores novedades de este reloj inteligente ha sido la llegada de Alexa. Si vives en América Latina o Estados Unidos, el asistente virtual aún no habla español, aunque en España sí. Nosotros lo hemos probado con la versión en inglés.

Alexa en el reloj, de cualquier forma, es muda, porque este dispositivo no tiene una bocina, por lo cual a diferencia de Siri no puede leerte mensajes. Su funcionamiento es simple, puedes presionar el botón de la izquierda de forma prolongada por dos segundos para hacerle una consulta.

¿Qué puede hacer Alexa en tu muñeca? Puede manejar tu casa inteligente, decirte el clima, tus citas y configurar alarmas y despertadores. La actualización del sistema operativo dejará a Alexa iniciar ejercicios.

Otros datos importantes del Fitbit Versa 2:

Si utilizas el reloj con un iPhone solo recibirás notificaciones de llamada entrante, nada más.

Cuando lo usas con Android puedes recibir mensajes de texto y enviar respuestas rápidas, así como ver otras notificaciones, aunque no responderlas.

En Android Alexa te deja responder mensajes de textos recibidos mediante voz.

El reloj no puede guardar listas de reproducción offline de tu servicio musical favorito, aunque sí te deja controlar Spotify o el app que tengas instalado después de una configuración.

Puedes descargar música, pero tienes que hacerlo mediante una computadora con el app Fitbit Connect.

Conclusiones

Este reloj inteligente puede ser sobre todo ideal para usuarios de Android, que pueden recibir notificaciones y monitorizar sus ejercicios, aunque el hecho de que no tenga GPS puede ser un problema para quienes disfrutan de salir a hacer deportes sin el reloj; tampoco hay una versión LTE ni tiene bocina para poder atender llamadas, aunque su precio y su batería le hacen un dispositivo digno de valorar.

Si tienes un iPhone, la experiencia probablemente no sea la mejor, ya que no recibir notificaciones o poder conversar con Siri hacen que esta no sea tan buena, aunque desde luego si deseas monitorizar tu sueño, el Apple Watch no podrá ayudarte, y el Versa 2 sí.