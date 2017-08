Fitbit tiene un reloj inteligente hecho y derecho. Pero, ¿puede competir con el Apple Watch?

El Fitbit Ionic es cuadrado, de metal y tiene una pantalla ligeramente curvada. Se ve bien en mi muñeca y también parece un Apple Watch. O uno suficientemente parecido que la mayoría de la gente podría confundir a distancia.

Fitbit está apuntando directamente al Apple Watch; igual que hizo con el Blaze del año pasado -- que Fitbit seguirá vendiendo -- aunque más todavía. El Ionic es un gigantesco impulso hacia el territorio de relojes premium. Fitbit tiene un montón de monitores de actividad física, pero el Ionic cuesta el doble que la Fitbit Alta HR, posiblemente el mejor monitor de actividad física de la compañía.

El Ionic es uno de los nuevos productos de Fitbit, pero también hay unos audífonos deportivos inalámbricos, los Fitbit Flyer, que están diseñados para funcionar con el Ionic. Pero Ionic es, al mismo tiempo, una secuela del envejecido Fitbit Surge, que reemplaza Ionic, y del Fitbit Blaze del año pasado. Esta es una ambiciosa entrada por parte de Fitbit en el mundo de los relojes inteligentes, pues llega poco antes de las fechas en que Apple y Samsung lanzarán sus respectivos relojes de próxima generación.

Fitbit Ionic tiene muchas funciones y características, muchas de las cuales han estado ausentes en otros monitores de Fitbit: tiene GPS como el viejo Surge negro y blanco, pero también puede nadar (hasta 50 metros de resistencia al agua), hacer pagos sin contacto, ofrecer almacenamiento de música a bordo e incluso una futura tienda de aplicaciones. El sensor de ritmo cardiaco ha añadido sensibilidad para su posible uso como detector de apnea del sueño. La tecnología NFC también está aquí para posibles características que te permitan tocar el reloj contra un sensor para hacer cosas como abrir una puerta quizás. Sí, es ambicioso y habrá que ver si Fitbit puede hacer que todas las piezas funcionen perfectamente.

Esto es lo que puedes esperar cuando el Fitbit Ionic llegue a las tiendas en octubre por US$300 (los precios internacionales aún no están disponibles)

Bandas intercambiables, nuevo diseño: se siente como un elegante Fitbit Blaze, con toques de diseño del Fitbit Charge 2 y Alta. Este es también el primer monitor diseñado por Fitbit. Las bandas deportivas perforadas y las de cuero encajan fácilmente y todas se sintieron muy agradable.

Pero el cuerpo del Ionic es grande y algo grueso. Es un poco más grande que el Apple Watch Series 2 de 42mm. Las bandas deportivas cuestan US$30 y las bandas de cuero cuestan US$60. La pantalla táctil de cristal curvada se utiliza fácilmente para moverse por la interfaz, y también hay tres botones para control de actividad, navegación, pagos y atajos de música/notificaciones.

Listo para nadar: Por fin, Fitbit aborda uno de sus mayores defectos (los modelos pasados han sido apenas resistentes a las salpicaduras.) El Ionic añade 50 metros de resistencia al agua y puede hacer el rastreo de natación, poniéndose al día con el Apple Watch Series 2.

Pagos: Fitbit adquirió Coin el año pasado, y Fitbit Pay es la fruición de esa transacción. El sistema de pago sin contacto funciona como Apple Pay, Samsung Pay y Android Pay. Lo probé con una tarjeta precargada para un pago de prueba y funcionó. El botón lateral activa la transacción. Pero el número de bancos y mercados con los que Fitbit Pay funcionará en el lanzamiento aún no está claro.

Música: Aquí la cosa se complica. A diferencia del Apple Watch o Android Wear, que utilizan el servicio de música Apple Play y Google Play, respectivamente, el almacenamiento de música de 2.5GB de Fitbit Ionic solo se puede cargar a través de una computadora.

Alternativamente, está Pandora, la aplicación de música con la que Fitbit se asoció. Spotify brilla por su ausencia. Pandora requiere de una suscripción premium para sincronizar las listas de reproducción en el Ionic.

Los audífonos inalámbricos Fitbit Flyer pueden emparejarse con el Ionic sobre Bluetooth, y Fitbit promete que se conectan automáticamente a él. Fitbit también dice que sus audífonos pueden cambiar sin problemas entre tu teléfono y el reloj.

Notificaciones: Al igual que el Blaze, el Fitbit Ionic se conecta a las notificaciones de Android y iPhone (el reloj se sincroniza con Android, iOS y Windows). Sin embargo, no son interactivas. Las notificaciones aparecen en un feed para un rápido vistazo o se pueden desactivar.

Aplicaciones: Fitbit está abriendo un SDK a los desarrolladores el mes que viene y lanzará una tienda de aplicaciones (llamada App Gallery) en octubre, junto con el lanzamiento de caras de reloj, aplicaciones e incluso juegos prometedores, si los desarrolladores están listos para entregarlos.

La tienda de aplicaciones se está construyendo con la inspiración de Pebble, el pionero smartwatch que Fitbit adquirió a finales de 2016. El objetivo es conseguir un montón de caras de reloj y nuevas ideas de cosas útiles.

Mientras tanto, cuatro aplicaciones vienen preinstaladas en el Ionic: una aplicación de pago de la tarjeta Starbucks, Pandora, la aplicación de fitness Strava y Accuweather. Según Fitbit, algunas aplicaciones futuras incluyen Adidas All Day, Flipboard, Game Golf, Nest y Surfline, junto con nuevas caras de reloj.

Las aplicaciones se pueden navegar mediante un gesto de deslizamiento (el diseño del Ionic se parece un poco a un viejo iPod Nano).

Entrenamiento premium: Fitbit también está actualizando su servicio Fitstar hacia un servicio de coaching llamado Fitbit Coach. El lanzamiento será en otoño y promete "entrenamiento dinámico". Algunos son planes de varias semanas y otros están en curso.

Programas de salud guiados como "acaba con ese hábito del azúcar" prometen una mezcla de hitos, orientación y herramientas, pero eso no llegará hasta "este invierno", aunque esa fecha parece bastante ambiciosa. El Ionic tiene un puñado de pasos de entrenamiento incluidos como lo hizo el Blaze, pero no tiene coaching aún ... aunque Fitbit promete audio basado en el reloj para el Ionic en 2018.

Fitbit Coach costará US$8 al mes o US$40 al año (aproximadamente, y está claro que Fitbit está contando con que los servicios por suscripción serán una mayor parte de sus ingresos en el futuro).

Mejoras en el monitoreo de aptitud física: Fitbit dice que ha mejorado la precisión del GPS mediante la adición de GPS y GLONASS, así como con antenas rediseñadas (10 horas de GPS activado con una carga completa). El reloj también se beneficia de un mejor seguimiento de la frecuencia cardíaca, dice Fitbit.

Futuros modelos: Fitbit también se está expandiendo hacia otras variaciones del Ionic, comenzando con un modelo especial de la edición de Adidas el próximo año. Teniendo en cuenta que el Ionic puede tener aplicaciones personalizadas, es posible que más ediciones especiales podrían venir en el futuro, igual que con el Apple Watch y sus variantes de Nike y Hermes.

Batería más larga: Una vida útil de la batería de "cuatro días más" (o 10 horas usando GPS) es algo equivalente a donde Fitbit Blaze se ubicó, y es mejor que un reloj Apple Watch, Android Wear o Samsung Gear S3. Pero todavía es poco comparado con monitores de fitness que se usan para el día a día.

Un precio de US$300: El Ionic se lanzará en octubre, aunque no hay una fecha de lanzamiento determinada. Estará disponible a nivel global. Su precio no es descabellado por todo lo que promete, teniendo en cuenta cómo se compara con relojes premium como el Samsung Gear S3, el Apple Watch Series 2 o incluso relojes de Garmin equivalentes con GPS.

Pero todo depende de lo bueno que sea el Fitbit Ionic en todo lo que quiere hacer. He usado uno brevemente, pero las actualizaciones completas del software y del firmware de Fitbit no están aquí todavía. Por lo tanto, es difícil decir si cumple con todo lo que promete. Me gusta la idea de que sea mucho más que el Blaze o el Surge. Pero todo depende de cómo funcionará todo sobre una base diaria.

Estén atentos porque estaremos haciendo un análisis más completo del Ionic en las próximas semanas.