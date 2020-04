La Fitbit Charge 4 es la nueva pulsera inteligente de la empresa, que incorpora como gran novedad el GPS, además de una integración NFC para realizar pagos móviles. A pesar de que Fitbit fue adquirida por Google, en nuestras pruebas del dispositivo no hemos visto todavía ninguna vinculación con la compañía o con su ecosistema, así que por el momento todo parece continuar igual en cuanto a su funcionamiento general.

Esto quiere decir que la pulsera sigue siendo compatible con iOS y Android y que se vincula mediante la aplicación. Adicionalmente, la información que recoge del uso diario —por el momento— no es compartida con Google Fit ni con Apple Salud; es decir, se mantiene igual, ya que así era antes de la compra por parte de Google.

Yo he estado probando la pulsera durante la pasada semana y te voy a dar mis primeras impresiones.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing Fitbit Charge 4

Características Fitbit Charge 4

Pantalla: 1.57 pulgadas.

1.57 pulgadas. Batería: Hasta 7 días de duración (según Fitbit).

Hasta 7 días de duración (según Fitbit). Resistencia al agua: 5ATM, hasta 50 metros de profundidad por 30 minutos.

5ATM, hasta 50 metros de profundidad por 30 minutos. Sensores: Acelerómetro, sensor óptico de frecuencia cardíaca, altímetro, sensor SpO2, Bluetooth, NFC para pagos mediante Fitbit Pay y GPS.

Acelerómetro, sensor óptico de frecuencia cardíaca, altímetro, sensor SpO2, Bluetooth, NFC para pagos mediante Fitbit Pay y GPS. Banda: En la caja incorpora dos tallas (pequeña y grande) del mismo color, ya sea en material tejido o plástico. La edición especial incluye una plástica de color negro y la nueva pulsera reflectante.

Fitbit Charge 4 vs. Fitbit Charge 3

Si te preguntas si conviene cambiar de la pulsera de 2019 a esta, o cuál de las dos merece más la pena comprar, lo más importante que debes saber es que esta es la primera pulsera de Fitbit que incluye GPS y, por lo tanto, tiene un nuevo sistema de programas de entrenamiento relacionado con las zonas de ritmo cardíaco.

La pantalla es idéntica, aunque la Charge 4 tiene una nueva tecnología de iluminación variable dependiendo de las condiciones, y eso sí, ninguna de las dos puede tener pantalla siempre encendida, algo que sí vimos en el reloj Fitbit Versa 2.

La mayoría de las características de ambos modelos son idénticas, siendo la mayor diferencia la incorporación del GPS, y la integración de NFC —el cual solo estaba incorporada en el modelo Fitbit Charge 3 Special Edition del año pasado— que ahora viene en los dos modelos existentes para que los usuarios pueden acceder a Fitbit Pay.

La resistencia al agua, el monitor SPO2 y el sensor de frecuencia cardíaca son iguales, y las pulseras de las dos son compatibles.

Todas las novedades de la Fitbit Charge 4

La Fitbit Charge 4 no solo incorpora GPS por primera vez, sino que además tiene opciones interesantes para cuando realizas tu entrenamiento, ya sea corriendo, escalando o montando bicicleta, aunque también incluye una sesión llamada entrenamiento exterior, que puedes luego cambiar en la aplicación por esquí, kayaking y hasta surfing.

Sin embargo, hay un detalle que debes saber, de momento el GPS de esta pulsera no es compatible con apps de terceros, ya que no se pueden conectar o desplegar en la pulsera como lo hacen los relojes de Fitbit. Por ello, debes saber que si te gusta usar aplicaciones como Endomondo o Map My Fitness, esta pulsera no te dará la información que necesitas para utilizarlas, ya que el ecosistema de Fitbit es cerrado.

Hay otras dos novedades de software destacadas:

Mapas de intensidad: Es una opción vinculada al GPS. Cada vez que hagas un entrenamiento podrás ver tus zonas de ritmo cardíaco por colores e incluso el ritmo que has llevado en cada tramo, para que así conozcas mejor tu entrenamiento.

César Salza / CNET

Zona de Minutos Activos: Es una nueva métrica que calcula tu actividad, teniendo en consideración tu edad y el promedio de tus pulsaciones en reposo. Esto permite que Fitbit pueda darte alertas reales cuando cambias de zona de actividad, lo que permite saber si estás en cardio o en zona de quema de grasa, y por otro lado te da una puntuación semanal, basada en que deberíamos hacer 150 minutos de actividades a la semana como mínimo, según la Organización Mundial de la Salud.



César Salza / CNET

Otras novedades del dispositivo llegan mediante software. Fitbit Pay es una de ellas, aunque también acceso directo a Spotify, que debes configurar en tu celular, pero que funciona como un control para tus reproducciones.

Además, también puedes ver tu agenda de eventos y las notificaciones de llamadas y mensajes, aunque no puedes responderlas.

El diseño

La Fitbit Charge 4 se mantiene idéntica por fuera, es compatible con pulseras de su predecesora y además estrena esta banda reflectante ideal para corredores nocturnos.

La pulsera mantiene un único botón del lado izquierdo de la pantalla, utilizado mayormente para volver atrás, y los gestos de funcionamiento dentro de este pequeño panel son los mismos: si deslizas hacia arriba puedes ver tus estadísticas diarias, hacia abajo tus notificaciones de mensajería y llamadas —que no puedes responder ya que no existen un micrófono o una bocina— y si deslizas hacia los lados puedes acceder al menú.

César Salza / CNET

Batería

Esta pulsera de Fitbit tiene una duración de batería de hasta 7 días, aunque si mantienes el GPS activado de forma continua puede durar hasta un máximo de cinco horas.

En mis pruebas, al tercer día de uso todavía tenía un 60 por ciento de batería, mientras que al quinto día ya solo me quedaba el 29 por ciento. Actualizaré este apartado cuando tenga más datos de uso, pero debes saber que estuve haciendo una hora de entrenamiento diaria, y dormí con el dispositivo para disfrutar de la monitorización del sueño, por lo cual prácticamente lo usé 24 horas al día —solo me lo quitaba para ducharme.

Algo que ayuda a que este reloj pueda tener siete días de batería, es que no tiene pantalla siempre encendida. El reloj Fitbit Versa 2 sí nos daba esta opción, algo que también hemos visto en el Apple Watch Series 4. Eso sí, pocos dispositivos actualmente permiten tener la pantalla siempre encendida, así que debo decir que Fitbit ofrece el promedio de otros dispositivos similares.

César Salza / CNET

Medición del sueño

Aunque este apartado no es nuevo, lo cierto es que la Fitbit Charge 4 puede monitorizar tu sueño. Para ello deberás utilizar la pulsera toda la noche. En mi caso, siempre se me ha hecho imposible dormir con el Apple Watch por lo grande que es, pero esta pulsera es más liviana que su predecesora, y prácticamente no me molestó para dormir.

Fitbit, a través de su aplicación, muestra una puntuación del sueño, basada en nuestra frecuencia cardíaca, el tiempo de descanso, el tiempo dormido y las fases del sueño que hemos tenido. Los usuarios de Fitbit Premium, el servicio por suscripción de la empresa, pueden tener estadísticas más precisas.

Además, debido a la incorporación del sensor SPO2 esta pulsera también puede medir la saturación de oxígeno en la sangre, un detalle que te permite obtener información oportuna en caso de que el app determine que podrías estar sufriendo de un problema respiratorio.

César Salza / CNET

Primera impresión

La Fitbit Charge 4 es un poco más ligera que su predecesora, pero la diferencia se siente. En mis pruebas fui capaz de utilizarla casi todo el tiempo, solo me la quitaba en determinados momentos, lo que es importante si queremos hacer una inversión en un dispositivo de monitorización de actividades físicas y del sueño.

Con un precio promedio y una buena monitorización de actividades, es probable que mi única gran queja sea que Fitbit no haya colocado la tecnología de pantalla siempre encendida como lo hizo con su reloj Fitbit Versa 2, para poder ver nuestros datos de entrenamientos mientras hacemos los ejercicios, y para que la hora siempre esté a la vista.

Sin embargo, por su facilidad de uso y su nuevo GPS integrado, es probable que la Fitbit Charge 4 sea un elemento ideal para amantes de las carreras, escaladas o de andar en bicicleta, ya que ahora podrán mirar en la aplicacion su trayecto GPS, y además saber exactamente en qué momentos estuvieron en una zona cardíaca más intensa —es decir, más agotados, o donde les costó más continuar.

Mientras que la pulsera es sencilla, es posible que conjuntamente con el GPS y su resistencia al agua 5ATM, el gran beneficio de comprarla sea poder disfrutar del ecosistema de Fitbit, cuya aplicación une amigos, permite entrar en grupos y ofrece algunos entrenamientos gratuitos. Además, Fitbit Premium, el servicio de videos de entrenamiento y coaching, es una buena herramienta de valor agregado que puedes agregar por US$10 al mes.

Precio y disponibilidad

La Fitbit Charge 4 está disponible en colores negro, azul y púrpura para la edición con pulsera de plástico que cuesta US$149.95; la edición especial con pulsera reflectante y pulsera de plástico cuesta US$169.95. Pueden comprarse desde el 13 de abril.