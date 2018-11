La Fitbit Charge 3 ha pasado por mi muñeca para poder contarte si vale o no la pena comprarla. He probado muchas prendas inteligentes en los últimos años, incluyendo el nuevo y flamante Apple Watch Series 4, y siendo honestos, siempre termino quejándome de lo mismo: no tienen suficiente batería y acaban olvidadas en casa o me causan frustración porque la batería se agota en medio de mi entrenamiento.

De hecho, me atrevería a decir que este sigue siendo el problema de muchas prendas inteligentes: la batería no es suficiente como para que te gastes lo que cuestan, porque aunque ofrezcan otras muy buenas prestaciones, de nada vale si no podrás usarlas. Y en este punto la Fitbit Charge 3 llega para llamar nuestra atención, con su batería que me ha durado poco más de seis días con un uso continuo, utilizándola día y noche, y para hacer todos mis entrenamientos.

Pero de la batería hablaremos más adelante. Comencemos por el principio ¿qué trae de nuevo este Fitbit Charge 3?

Sarah Tew/CNET

Especificaciones Fitbit Charge 3

Pantalla: 1.57 pulgadas, Touchscreen, escala de grises

1.57 pulgadas, Touchscreen, escala de grises Batería: Hasta 7 días de duración (según Fitbit)

Hasta 7 días de duración (según Fitbit) Memoria: Es capaz de guardar todos los datos de ejercicios 7 días sin sincronización, totales durante 30 días

Es capaz de guardar todos los datos de ejercicios 7 días sin sincronización, totales durante 30 días Resistencia al agua: 5ATM, hasta 50 metros de profundidad por 30 minutos

5ATM, hasta 50 metros de profundidad por 30 minutos Sensores: Acelerómetro, sensor óptico de frecuencia cardíaca, altímetro, sensor SpO2, Bluetooth. NFC solo en Fitbit Charge 3 Special Edition

Acelerómetro, sensor óptico de frecuencia cardíaca, altímetro, sensor SpO2, Bluetooth. NFC solo en Fitbit Charge 3 Special Edition Banda: En la caja incorpora dos tallas (pequeña y grande) del mismo color, ya sea en material tejido o en plástico

Novedades de la Fitbit Charge 3 vs. Fitbit Charge 2

Si conociste la Fitbit Charge 2 -- que ya no está disponible oficialmente -- o tuviste una, notarás una gran evolución en este dispositivo. Lo primero que notarás es la pantalla, que es un 30 por ciento más grande, aunque mantiene los biseles y el logotipo de Fitbit en la parte inferior. Además, ahora es totalmente táctil, algo que no habíamos visto hasta ahora en este modelo.

A esto debemos sumar un nuevo botón inductivo en uno de los laterales, que sustituye por completo el botón físico que habíamos obtenido hasta ahora. Este botón te ayuda a ir atrás en las diferentes pantallas a las que puedes acceder.

La Fitbit Charge 3 tiene más ases bajo la manga: su resistencia al agua 5ATM para nadadores profesionales en vez de simplemente ser resistente a salpicaduras, mejoras en la medición del sueño, incorporación del apartado de Salud Femenina que ayuda a las mujeres a seguir su periodo de menstruación y ovulación y mejoras en la propia interfaz.

Un detalle importante: las bandas o pulseras de la Fitbit Charge 2 no son compatibles con la Fitbit Charge 3, porque esta nueva pulsera es ligeramente más delgada.

Utilizando la Fitbit Charge 3

He utilizado la Fitbit Charge 3 para mis entrenamientos diarios durante una semana. Al principio tuve sentimientos encontrados porque la pantalla siempre estaba apagada, pero más adelante entendí que tenía que activar "pantalla siempre activa o despierta" para que cada vez que giraba la muñeca se encendiera. El panel no está prendido todo el tiempo, pero se enciende cuando giras tu mano hacia ti.

A continuación te cuento algunos detalles que considero importantes y que debes saber antes de comprar esta pulsera:

Pantalla

La pantalla de la Fitbit Charge 3 es OLED y es completamente táctil, a diferencia de su predecesora en la que solo podías realizar "taps" para deslizar las opciones, y luego debías apretar el botón físico lateral. Este panel no es de color, sino que tiene una variedad de grises.

La pantalla permite mostrar notificaciones de mensajes y aplicaciones predefinidas en la aplicación, como Instagram o WhatsApp. En el caso de que lo sincronices con un teléfono Android puedes enviar respuestas rápidas predefinidas, mientras que con un iPhone de momento esta opción no está habilitada. El panel te permite ver las opciones de dos en dos: dos notificaciones al mismo tiempo, o dos opciones del menú, y cuando accedes a ellas, se despliegan completamente.

César Salza / CNET

Opciones de la pulsera

Fitbit es bien conocida por dejarte hacer muchas configuraciones directamente en la aplicación. En la Fitbit Charge 3 esto no es diferente. Sin embargo, encontramos algunas novedades. Por ejemplo, ahora en esta pulsera encontrarás "Relax" para tomarte un tiempo para respirar; "Timers", con la opción de configurar un cronómetro o una cuenta atrás; Alarmas; el tiempo y configuración, en donde puedes ajustar el brillo, la vibración, encender o apagar la monitorización del ritmo cardiaco y algo interesante: las notificaciones cuando te vas a la cama pueden apagarse de forma automática.

Batería

Comencé a utilizar la Fitbit Charge 3 con el 100 por ciento de batería un jueves por la mañana. Según la aplicación, en una semana de siete días, había quemado unas 25,000 calorías, con un promedio de 3,645 calorías por día, aunque siendo honestos, me salté el domingo, ese día no entrené aunque salí a caminar al Golden Gate Park en San Francisco.

¿Por qué te cuento todo esto? Porque de esa manera puedes entender cómo siendo una persona activa cada día, y sin quitarme la pulsera -- excepto para ducharme, aunque es resistente al agua -- la Fitbit Charge 3 cumplió lo prometido, dándome unos seis días y medio de batería, porque la mañana del jueves tuve que ponerlo en carga.

César Salza / CNET

Monitorización de ejercicios en la Fitbit Charge 3

Una de las cosas que menos me gusta de esta pulsera de Fitbit es que no puedo tener todos los ejercicios en mi muñeca. Sólo puedes configurar cinco accesos directos desde la aplicación, lo que a veces me deja con ganas de poder monitorizar una actividad en particular.

En total puedes monitorizar los siguientes 19 ejercicios: Pesas, correr, carrera en cinta, elíptica, ciclismo, yoga, golf, natación, pilates, caminar, entrenamiento, spinning, circuito de entrenamiento, entrenamiento de intervalos, tenis, artes marciales, kickboxing, máquina de escaleras y senderismo.