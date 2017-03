Nuevo Fitbit Alta HR dice ser el monitor cardíaco más delgado del mundo

0.5 in

Autor facebook twitter google

Dan Graziano es editor asociado de la sección 'How To' de CNET. Su trabajo ha aparecido en BGR, Fox News, Fox Business y Yahoo News, entre otras publicaciones. Cuando no lo vemos jugando con todo tipo de gadgets y aparatejos, lo podemos encontrar disfrutando del paisaje y los sonidos de la ciudad de Nueva York.