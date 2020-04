Agrandar Imagen Square Enix

Si ya jugaste la versión original de Final Fantasy VII, que data de 1997, sabes que se trata de un videojuego que definió y cambió los títulos RPG (juegos de rol). Si no lo has jugado, el nuevo Final Fantasy VII Remake es tu mejor momento para descubrir y disfrutar uno de los juegos más icónicos en la industria.

El juego no se siente viejo en ningún momento.

Las adiciones a la historia son buenas.

Los combates son divertidos y visuales. Lo que no nos gusta Los combos de ataque pueden ser confusos.

La historia es larga (para bien y para mal).

Square Enix, la desarrolladora del juego, reconstruyó el juego para relanzarlo este abril de 2020 bajo el casi idéntico nombre de Final Fantasy VII Remake. El título está disponible desde el viernes 10 de abril y promete a los jugadores alrededor de 40 horas de diversión hasta el final del título.

Yo aún no termino el juego, pero con la experiencia de los años 90 y con unas 20 horas invertidas en la nueva versión, me está encantando lo que he visto hasta ahora.

Nota del editor: Square Enix dio una copia de Final Fantasy VII Remake a CNET en Español. Este análisis se realizó en una PS4 Pro.

Una historia entretenida y con pocos cambios

Para decir que Final Fantasy VII Remake es un juego hecho completamente desde cero, hay que explicar que esto permitió a los desarrolladores agregar más horas de juego que al final se traducen en más de 40 horas de una historia que cambia poco y en la que seguimos controlando a Cloud Strife, un exsoldado de élite y ahora mercenario con una gigantesca espada que te sorprenderá en todo momento cómo es posible que la lleve sin ningún tipo de problema.

Los cambios entre la versión de los años 90 y la actual comienzan desde la primera misión, en la que Cloud Strife tendrá que hacer explotar un reactor junto al "ecoterrorista" Avalanche. En la edición original, Strife y Avalanche tenían que huir de la zona de explosión, pero ahora se agregó una parte en la que tendrás que librar algunos combates en las calles aledañas al lugar.

Me gusta que una historia como Final Fantasy VII se haya estirado más pero sin sentirse como una campaña hecha larga a propósito. La campaña te tomará bastante tiempo, pero no habrá momentos aburridos o partes de la historia que sentirás que se pudieron haber quitado; y de hecho hay partes en la historia en las que puedes hacer misiones pequeñas o tomar algunos desvíos de la historia principal, alargando un poco más la campaña.

Yo sugiero acabar la historia principal y volver a jugarla, ahora sí tomando todos los atajos y secretos del juego en esta nueva edición. Y es que jugar la historia dos o tres veces no es algo aburrido, pues se trata de una narrativa fantasiosa pero muy entretenida y que con cada nueva ocasión que lo juegas descubres aspectos que dejaste pasar.

Un modo de juego familiar y algunas novedades

El estilo de juego de 1997 está muy bien llevado al Remake, tanto así que permite disfrutar un juego de hace más de 20 años y reconocer que fue un juego tan bien hecho que ahora ni se sienten como un juego viejo. Hay algunos aspectos nuevos, como un cambio en el combate que es bien recibido porque las escenas no solo están llenas de más y nuevos efectos, sino que agregue muchísimos más combos y combinaciones de botones haciendo batallas enriquecidas.

Y hablando de efectos, estos son unos que fueron aumentados y que se ven fantásticos. No me canso de repetir que el juego se siente actual, no denota nada de su edad y no exige nada, ni en gráficos, historia o efectos, a cualquier otro juego de este o cualquier otro año reciente.

En el juego vas a poder atacar a tus enemigos tu solo, aliarte con otros compañeros del juego o hackeando artefactos que encuentras a tu alrededor. Además, entre más combates, más llenas tu barra de energía (ATB) que te ayudará a realizar ataques y movimientos especiales tanto con tu espada como movimientos corporales para lanzar magia. Hay que tener muy en cuenta que cada persona tiene un movimiento especial que le ayudará en el combate y que deberás de aprender a controlar y usar en su debido momento.

Los gráficos son gratos

He leído en otros medios especializados y en redes sociales que los gráficos son inconsistentes, que en algunas ocasiones hay una especie de barrido que afecta un poco la visualización. Yo jugué FFVII Remake en un televisor 4K junto a una PS4 Pro y no noté ninguno de estos puntos negativos de los que otros hablan.

Quizá en algunas ocasiones se nota algo de suavizado en los gráficos, pero tampoco es tanto y, más importante, se entiende que esto suceda al tener en cuenta que es un juego hecho desde cero y a partir de contenido que se lanzó hace más de 20 años.

Cuando se hacen acercamientos a los rostros, vestimentas y armas de los personajes, los gráficos son bastante aceptables, entonces yo siento que otros están siendo demasiado exigentes. Después de todo, creo que el Remake hace un excelente trabajo agregando más trama, mejores combates y buenos efectos, así que se puede perdonar que el juego no tenga una apariencia visual tan placentera como juegos hechos para consolas actuales y a futuro.

Quizá lo que sí mereció un poco más de trabajo es la interacción de los personajes con el entorno. Cuando los personajes van caminando y caminan contra la gente, hay un espacio bastante notorio entre los personajes de relleno y el que controlamos; además, cuando se "choca" contra estas personas comunes y corrientes, no se mueven como sucedería en la vida real (y en algunos juegos que incluso las personas pueden llegar a responder molestas que tengamos cuidado al caminar), simplemente están ahí, existiendo sin hacer nada al respecto. Otro punto importante es que hay lugares que parecieran puertas o pasadizos y en realidad no son nada y me encontré en repetidas ocasiones chocando contra muros que parecieran conducir hacia otros lugares.

Final Fantasy VII Remake: Conclusión

No he terminado el juego, como ya comenté, pero tengo la experiencia de la edición primera y de unas 20 o 30 horas con el Remake. Los desarrolladores hicieron un estupendo trabajo en esta nueva adaptación que sin la palabra "Remake" bien puede hacerse pasar por un juego totalmente hecho en los años recientes sin una versión de los 90.

Hay pocas que reprochar a un juego que es una de las piezas icónicas de la industria de todos los tiempos, un parteaguas en los títulos RPG y que, en su nueva edición, a pesar de los años, sigue demostrando haber estado adelantado a su época y si en el pasado fue épico, en el presente también lo es y seguramente en otros 20 años se va a poder seguir disfrutando como el clásico que es.