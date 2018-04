Agrandar Imagen Ubisoft

Far Cry 5 lo tiene todo para asegurar que un rato sentado en el sillón se convierta en horas y ni lo sientas.

Después de cuatro años de espera desde que Ubisoft y CryTek lanzaran la cuarta entrega del juego de disparos en primera persona (FPS), solo podíamos esperar un excelente juego para la quinta entrega que llegó a fines de marzo a las consolas PS4, Xbox y para computadoras con Windows 10.

Y la espera valió la pena. Far Cry 5 es un juego muy completo que ofrece una historia muy entretenida que tiene características de las cuatro entregas anteriores pero que cuenta también con algunas novedades y una nueva historia con villanos que transmiten terror.

La historia

Far Cry 5 nos llevará a un poblado ficticio llamado Hope County, en Estados Unidos. En ese poblado una familia, liderada por el villano Joseph Seed que se hace llamar "El Padre", y junto a sus hermanos —que se dicen los Heraldos— están reuniendo gente para supuestamente salvarlos antes del Apocalípsis, o como lo llaman en el juego, El gran Colapso.

Nuestra misión en Far Cry 5 es interactuar como un policía sobreviviente que va destruyendo los centros de mando y matando a cuanto aliado de Seed se encuentre en su camino, hasta controlar toda la zona de Hope County. En el camino, nuestro personaje va encontrando aliados —desde humanos hasta perros— y nuevos métodos para sobrevivir, como mejora de armas y la fabricación de artefactos explosivos.

Conforme se avanza en el juego, la historia se va desarrollando de manera muy interesante hasta el punto en que entendería (exagerando un poco aquí) si Far Cry 5 da el salto a la pantalla grande, pues con un mejor guión y unos buenos actores, toda la historia de Seed y Hope County se vería perfecta en los cines. La combinación de bosques, milicia, autoritarismo, rebeldía y religión hacen una buena receta para este juego que le da frescura a la franquicia de Ubisoft.

Y hasta ese punto es que los videojuegos, como queda claro con Far Cry 5, están concentrándose bastante en hacer que un juego no sólo se vea bien (en el tema de los gráficos), sino que también atrape a los usuarios con una historia interesante y digna de disfrutarse de principio a final. Algo por lo cual agradecer.

Todo Hope County está repleto de mensajes religiosos como "Pecador" (Sinner) o algunos pecados capitales escritos en las paredes, y hasta escritos en el torso de Seed. La historia es un tanto retorcida que me gusta bastante y es agradable ver que un juego se esmere por una historia tan cautivadora.

Modo de juego y gráficos

Jugué Far Cry 5 en una Xbox One. Debo decir que lo hubiera preferido jugar en una PS4 Pro para ejecutarlo en un ambiente 4K nativo. Pero a pesar de no poder cumplirlo, los gráficos han sido un deleite — y no quiero ni imaginar lo bien que se ven las armas, los animales, los bosques y cielos azules bien saturados ejecutándose a 4K.

Me encanta que Far Cry 5 te lleva directo a la acción. Apenas configuras algunos aspectos básicos del juego y de tu personaje, la historia te envuelve para conocer el trasfondo de quién es la familia Seed, cuál es tu propósito en la vida (del juego) y boom — cuando menos te das cuenta ya estás esposando a los delincuentes, estás aventando dinamita a diestra y siniestra, estás huyendo a toda velocidad disparando a camionetas, motos 4x4 e incluso a aviones. Todo esto dentro de los primeros tres minutos del juego.

Pero este frenesí de pura acción se acaba al poco tiempo para comenzar a entender el juego.

A pesar de no estar familiarizado con el control de la Xbox (debo decir que juego más en PS4 Pro), entender el modo de actuar de Far Cry 5 y Xbox no fue nada complicado. Además, me gusta bastante todas las opciones que hay en el juego, como fabricar los propios artefactos —granadas o bombas Molotov—, usar tubos de metal y acariciar perros. Todo se siente fluido y es fácil de acostumbrarse.

Los gráficos también son un gozo y es algo que hay que aplaudir y agradecer de la industria de videojuegos en general (exceptuando a Nintendo). Todo en Far Cry 5 luce nítido, muy bien trabajado y muy rara vez me he encontrado con algún bug en el desarrollo del juego o los gráficos.

El modo de juego también luce muy bien trabajado y es algo que se descubre al cambiar entre diferentes zonas del inmenso mapa. Cada zona tiene diferentes enemigos, diferente flora y fauna y diferentes armas. Así que cuando crees que te has acostumbrado a los enemigos y a las formas en que debes atacarlos, cuando pases a otra de las zonas protegidas por los Seed, te llevarás esa grata sorpresa que le da un giro y refresco al juego.

Conclusión

Agrandar Imagen Ubisoft

No me declaro fanático de la saga de Far Cry porque me parece que había caído en una historia repetitiva, pero con esta nueva entrega han despertado en mí las ganas de jugar y no despegarme del control (aún no termino el juego, por ello subrayo que estas son mis primeras impresiones).

Tampoco soy fanático de jugar títulos de mundo abierto, pero me parece que Far Cry 5 es una mezcla bien lograda de libertad con una historia hilada que debes ir recorriendo con las normas y línea de juego ya establecidas. Además, las distancias que debes recorrer para completar logros o misiones no son kilométricas — algo bueno para evitar el aburrimiento.

Ubisoft se renovó y se reivindicó con Far Cry 5. El juego tiene una historia, villanos, armas y un modo de juego con aire de novedad que son bien recibidos y que hacían falta en la franquicia. La historia es entretenida con villanos que sí producen temor, es visualmente atractiva por los paisajes y que invitan a descubrir y experimentar con el modo historia, pero también con la opción de desviarse un poco y explorar. La libertad de qué hacer en Far Cry 5, como el control de la consola, está en manos del jugador.