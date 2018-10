Portal, el dispositivo de Facebook para videollamadas, echa mano de Messenger y Alexa

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Según Facebook, las personas pasan 1,500 millones de minutos en videollamadas todos los días. Para mejorar esa experiencia, el gigante de los medios sociales anunció su primer dispositivo de hardware "de marca" llamado Portal.

La idea es simple: Portal quiere que los chats de video de Messenger sean más conversacionales. El dispositivo es similar a una tableta y fue diseñado para eliminar las cargas que pueden surgir en las videollamadas, como sostener un teléfono o tener que permanecer en un lugar frente a una computadora.

Utiliza intensamente una cámara alimentada por inteligencia artificial (IA) para desplazar, hacer zoom y reencuadrar la imagen, lo que te permite moverte libre y naturalmente.

John Kim/CNET

Por ejemplo, cuando estaba sentado frente a Portal, el aparato enmarcaba mi cabeza y mis hombros. Pero tan pronto como me puse de pie y me moví a través de la habitación, volvió a encuadrar el disparo a un campo de visión más amplio. No tenía que preocuparme por mover y ajustar constantemente la cámara como lo hago cuando chateamos por video en un teléfono o tableta.

Portal es como tener un operador de cámara personal que filma tu chat de forma experta. Podría hacer que las videollamadas de Messenger sean tanto sobre la conversación real como sobre compartir un momento cocinando o jugando con tus hijos.

El dispositivo tiene un precio de US$199 y viene con Amazon Alexa incorporado, que es más un complemento que una característica principal.

¿Pero realmente necesitamos un dispositivo cuyo propósito principal sea el chat de video de Facebook Messenger en el hogar? Y, dado el historial de violaciones de cuentas de Facebook y el uso generalmente mercenaria de tus datos personales, ¿en qué medida confías que protegerá tu privacidad?

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Portal y Portal Plus de Facebook

Hay dos modelos de Portal: una versión de 10.1 pulgadas y una de 15.6 pulgadas llamada Portal Plus. En el interior, ambos ejecutan los mismos procesadores y software personalizados, pero en el exterior no podrían verse más diferentes.

El Portal más pequeño tiene una pantalla fija en una orientación horizontal con una bocina que constituye su base, como la Lenovo Smart Display 10 o la Amazon Echo Show 2. La pantalla del Portal está punteada como una letra "i" por una sola cámara.

El Portal Plus, por otro lado, parece tan único como grande. A primera vista, la pantalla vertical alta parece flotar por encima de la mesa lanzando algunas vibraciones iMac G4 graves. Una vista lateral revela que la pantalla está montada en la parte posterior de un altavoz y una base en forma de silla.

La pantalla puede girar 90 grados para una vista más amplia de la persona que llama en el otro extremo. Por cierto, la bisagra de la pantalla es adictivamente satisfactoria de usar.

James Martin/CNET

El diseño del Portal Plus es elegante y premium y me pregunto por qué el Portal más pequeño no tomó la misma forma.

Una opción curiosa es que el nombre está relegado a la parte posterior: en letras grandes "Portal" se encuentra sobre las letras más pequeñas "de Facebook". Tal vez esto sea similar a cómo una cámara Leica M10 P renuncia a todos los logos obvios en favor de una sensación elegante y simple. O quizás Facebook no quiera que su propio logotipo se interponga entre tú y tus amigos y familiares mientras hablas.

'Oye, Portal, tu cámara es impresionante

Para llamar a alguien a través de Messenger, simplemente dices "Oye Portal, llama a Fulano de Tal", o cualquiera que sea el nombre de la persona a la que llamas. Puedes llamar a cualquiera de tus amigos que estén en Messenger, tengan o no un dispositivo de Portal. También puedes utilizar la pantalla táctil para iniciar una llamada.

Después de una rápida confirmación, entra la llamada y el chat de video comienza desde lo que podría ser la mejor característica del Portal, su cámara inteligente. La cámara puede seguir el movimiento, detectar a varias personas e incluso enfocarse en una con una función llamada Spotlight.

Agrandar Imagen James Martin/CNET

En el tiempo limitado que pasé haciendo algunas llamadas con Portal, la cámara funcionó tal como se anunciaba. Obviamente, necesitamos probar el dispositivo para hacer un análisis completo, pero estoy impresionado con la cámara y la interfaz.

Me da curiosidad saber si Facebook alguna vez llevará este software de cámara AI a la aplicación Messenger y te permitirá sostener un teléfono y dar a tu cámara selfie la misma inteligencia de video chat que el Portal.

Facebook y tu privacidad

Con un renovado conocimiento de la privacidad, Facebook cifra los datos de Messenger localmente en el Portal, lo que significa que tus datos nunca se conectan. Pero después del escándalo de Cambridge Analytica que afectó los datos de 87 millones de usuarios de Facebook y la vulnerabilidad de "Ver como" que afectó a 50 millones de personas, ¿el cifrado local es suficiente para convencer a las personas de que Portal es seguro?

Agrandar Imagen James Martin/CNET

En última instancia, no importa lo bueno que sea Portal; colocar un dispositivo con una cámara en tu casa hecha por una compañía que maneja mal tus datos es una gran pregunta.

Y parece que Facebook es consciente de esto porque el Portal tiene un botón de silencio físico en la parte superior y una tapa de cámara real para cubrir la lente cuando no estás chateando.

Portal: comparte música y lee cuentos

Cuando estás en una videollamada, puedes agregar efectos tipo Snapchat que pueden convertirte en un conejo que come zanahorias o en Groucho Marx, entre otras cosas. También puedes colocar un gato en tu cabeza -- mi favorito.

Agrandar Imagen John Kim/CNET

También puedes compartir la música que estás escuchando a través de Spotify, iHeartRadio o Pandora. Las canciones compartidas se sincronizan para ti y la persona con la que estás chateando.

Una de las características más interesantes es Story Time: tiene cinco libros de cuentos interactivos que puedes leer, y Facebook está trabajando con editores de libros para agregar aún más. Cuando comienzas un libro de cuentos, tu pantalla se convierte en un mini-teleprompter que muestra una copia del libro. Pero a medida que lees, la persona en el otro extremo ve dibujos y animaciones.

Cuando leí un libro de cuentos de Los tres cochinitos, añadí una superposición del malvado lobo (Big Bad Wolf) a mi cara, animándome a "representar" el papel. El atractivo de Story Time para las familias es inmediatamente obvio y divertido.

Facebook Portal tiene Alexa, de Amazon

Sí, Portal tiene Alexa incorporado, algo que agrega una inmensa cantidad de valor al dispositivo cuando no estás chateando. Pero a diferencia del Amazon Echo Show 2 y la plataforma de pantalla inteligente de Google, Portal no pretende ser un centro de contenido y asistente virtual. Fuera de Facebook Watch, carece de servicios de transmisión de video dedicados como YouTube y no tiene una pantalla de control de dispositivos domésticos inteligente enfocada como las que se encuentran en otros dispositivos.

Puedes escuchar Spotify y Pandora, y la calidad de audio de la bocina de Portal Plus sonó bien. Se hizo una demostración en una habitación de hotel, así que espero tener más tiempo para probar el audio en otro lugar.

Además, cuando no estás haciendo llamadas, Portal puede mostrar los álbumes de fotos de Facebook que elija, así como partes de tu feed de noticias.

Portal: precios y disponibilidad

El Portal cuesta US$199, mientras que Portal Plus cuesta US$349. Si compras en paquete los dos modelos, Facebook descontará US$100 del precio combinado y ofrecerá enviar por separado cada Portal a diferentes direcciones.

Para poner esto en perspectiva, la Amazon Echo Show 2 cuesta US$230 y la Lenovo Smart Display cuesta US$250. Y aunque Portal es más barato que la Echo Show 2 y la Lenovo Smart Display, el Portal Plus cuesta un poco más.

Portal está disponible para ordenar en Facebook, Amazon y Best Buy a partir del lunes y se enviará a principios de noviembre. Actualmente solo está disponible en Estados Unidos.