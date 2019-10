Lo bueno La Facebook Portal tiene una cámara que hace seguimiento a las personas cuando se mueven por una habitación. Puedes hacer videollamadas por Facebook Messenger y WhatsApp. Su diseño le hace lucir como un portarretrato común y corriente y la calidad de sonido es buena. Integra Amazon Alexa y puedes bloquear la cámara y micrófono.

Lo malo Si usas WhatsApp Web en una computadora, te sacará de Portal y si lo usas en Portal te sacará de la computadora. No podrás usarlo si no tienes cuenta de Facebook; la mayoría de las funciones están dedicadas a Facebook Messenger y no hay funciones sobresalientes más allá de las relacionadas a las videollamadas. Su configuración inicial toma más tiempo del esperado y muchos tendrán dificultad en sentirse cómodos de tener un dispositivo de Facebook con cámara y micrófono en casa. La información relacionada a cómo usas Portal puede ser usada para mostrarte publicidad en diferentes plataformas.

Conclusión Facebook Portal (2019) es el mejor dispositivo para hacer videollamadas por WhatsApp y Messenger desde tu casa, pero muchos tendrán problemas para sentirse cómodos de tener un dispositivo de Facebook con cámara y micrófono en su casa.

