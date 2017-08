Andy Rubin, el creador de Android, presentó al Essential Phone (PH-1) como la mejor representación de lo que debería ser un celular con Android.

Lo más llamativo de este teléfono es que tiene una pantalla casi sin bordes, pero también tiene especificaciones de alta gama y un diseño modular que se apunta a ser más simple que el del Moto Z2 Force.

Aunque llega poco después del debut del Nokia 8 (y esperamos pronto el lanzamiento del LG V30, Galaxy Note 8, Google Pixel 2 y los nuevos iPhone) el Essential Phone es uno de los celulares más importantes del año, pues llega de la mano de una nueva empresa creada por Rubin.

Es claro que este es un celular importante para la industria, pero también debemos notar que se trata de una primera generación.

Nota del editor: Este análisis inicial fue realizado usando una unidad casi completa del celular, aunque su software aún no ha sido totalmente finalizado.

Diseño: Una pantalla 'sin bordes' especial

La pantalla del Essential Phone casi no tiene bordes, pero la cámara frontal de cierta manera obstruye la parte superior de la pantalla, ya que entra en el panel, justo en el centro superior.

Esto es un poco extraño porque te da la sensación de que la cámara va a tapar el contenido que estás viendo, pero en realidad no lo hace. De cierta manera, la cámara divide de manera simétrica los iconos de notificaciones y los iconos del estado del celular (red celular, Wi-Fi, batería, etc.).

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

El borde inferior es donde se encuentra el bisel más grande y aunque se ve grande, no es mucho mayor que el bisel inferior del Samsung Galaxy S8.

La pantalla del Essential Phone representa un paso más hacia al mundo de los celulares sin bordes, inclusive un paso más adelante que lo que ya vimos en celulares como el Samsung Galaxy S8 y el LG G6.

El Essential Phone tiene un diseño elegante con un cuerpo compuesto de titanio en su marco, cerámica en la parte trasera y vidrio Gorilla Glass 5 en la parte frontal para proteger la pantalla.

Esta combinación de componentes promete ofrecer una mejor durabilidad que otros celulares de alta gama como los de Samsung y Apple que generalmente están compuestos de aluminio y el vidrio Gorilla Glass. El titanio permite que el marco no se raye o perfore tan fácilmente en una caída como el marco de aluminio, y la cerámica ofrece mayor durabilidad que el vidrio.

Sin embargo, esa parte trasera de cerámica en color negro atrae muchísimo las huellas de los dedos y su cámaras traseras son fáciles de ensuciar con tus dedos, algo que perjudica la calidad de la cámara. Además, el celular se siente un poco pesado y denso para su tamaño. De cierta manera, nos recuerda un poco al Amazon Fire Phone.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

El Essential Phone integra doble cámara trasera, muy similar a las del Huawei P10; ejecuta Android 7.1.1 Nougat, pero no es resistente al agua y no se puede cargar inalámbricamente -- al menos sin un accesorio.

En la parte trasera, el Essential Phone tiene dos conectores magnéticos que permiten conectar diferentes "módulos", algo similar a lo que ofrece Motorola con los Moto Z. Este conector le permite al módulo usar la batería del celular para funcionar, pero la conexión de datos es establecida de manera inalámbrica entre estos dos componentes.

Sin embargo, a diferencia del diseño de Motorola, la conexión modular del Essential Phone no depende tanto de todo el diseño de la parte trasera, sino principalmente de esos dos conectores.

La empresa espera que esta "modularidad" sea la clave para el futuro, ya que quiere estandarizar estos conectores para que toda clase de accesorios y productos en el futuro sean compatibles y fáciles de usar.

Sin embargo, en este momento, apenas hay un solo módulo para el Essential Phone: una cámara 360 que cuesta US$199 cuando se compra por separado, aunque la empresa lanzará un dock para cargarlo y otros accesorios en el futuro.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Software con una cámara frontal de por medio

El Essential Phone es un dispositivo muy minimalista. La primera vez que lo enciendes, la pantalla de Inicio está totalmente vacía y solo encuentras la barra de los iconos principales.

En general, el Essential Phone no tiene apps basura; solo encuentras los apps básicos de Google y el app de la cámara del celular. Además, cuando comienzas a instalar apps, los iconos no aparecen directamente en la pantalla principal, sino en la pantalla del lado derecho, lo cual te permite mantener organizada la pantalla que más ves y usas en el celular.

La interfaz es muy similar a la de los Google Pixel, con una cajón de apps que abres al deslizar hacia arriba y el panel de Google Now (ahora llamado Google Feed) al lado izquierdo.

En un principio, la cámara frontal es un poco molesta porque se ve muy extraña en la pantalla. Siempre tienes la percepción de que te va a bloquear el contenido o las notificaciones.

Sin embargo, Essential ha modificado el software para que esto no ocurra con frecuencia. Estas son algunas de las cosas que he notado que la empresa hizo para solucionar esto.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Modificaciones notorias de software:

Las notificaciones no muestran el texto que explica cada notificación en toda la barra de estado, sino únicamente los iconos.



La barra de estado es un poco más gruesa que de costumbre.



En ocasiones, el contenido de ciertos apps o partes de la interfaz (como el cajón de apps) está más abajo de lo que generalmente encuentras en otros celulares Android, desperdiciando un poco la parte superior de la pantalla

Las opciones de configuraciones rápidas comienzan mucho más abajo.

Algunos problemas:

Algunos apps tienen la barra superior de su interfaz extendida más de lo normal, lo cual se ve extraño.



Videos y juegos no le sacan total provecho a la pantalla y terminan con barras negras a sus lados, como si a cada lado de la cámara hubiera un bisel.



No puedes tener más información de las notificaciones entrantes sin necesidad de abrir el panel de notificaciones.

Essential le confirmó a CNET en Español que apps de terceros aún no están optimizados para sacarle todo el provecho a esta pantallota, pero espera trabajar con los desarrolladores de las 100 apps más importantes de Android en los próximos meses para mejorar esto.

Aunque el celular ejecuta Android Nougat, la empresa prometió que actualizará el celular a Android 8.0 y que respaldará esta clase de actualizaciones por dos años y hará actualizaciones de seguridad por tres años.

Buen desempeño

En cuanto a desempeño, el Essential Phone tiene tan buenas especificaciones que no hay mucho para quejarse.

Navegar por las pantallas y abrir apps es tan fluido como esperarías en un celular de este calibre. No considero que sea el más rápido, pero se desempeña bastante bien.

Juan Garzón/CNET

Doble cámara trasera

El Essential Phone tiene dos cámaras traseras de 13 megapixeles, una de color y otra de blanco y negro.

El app de la cámara es de lo más simple que he visto, ya que no tiene muchas opciones para tomar fotos o cambiar la resolución. Cuando probamos el Essential Phone, su app de cámara solo tenía un modo automático, un modo blanco y negro y otro de cámara lenta. Poco después, la empresa habilitó un modo de HDR, pero no tuvimos oportunidad de probarlo, porque la actualización llegó horas antes de este análisis inicial.

No es posible ajustar la resolución de las fotos, sino que siempre capturas a 13 megapixeles -- lo cual puede ser bueno. Puedes cambiar la resolución del video para HD o 4K, activar o desactivar el flash, cuenta regresiva y activar o no el sonido del disparador.

La empresa dijo a CNET en Español que pronto habilitará otro modo para tomar fotos con fondo borroso, aunque no dio una fecha específica.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

La calidad de las fotos del Essential Phone fue buena, en general. Sin embargo, notamos que la cámara no es tan rápida como la del Samsung Galaxy S8 -- en cuanto a captura y procesamiento de las fotos.

Además, aunque los detalles y colores son relativamente buenos, las fotos con el Essential Phone terminaron con colores menos vibrantes que las que logramos con el Galaxy S8.

Asimismo, aunque es bueno que las cámaras traseras no sobresalgan de su cuerpo, fue muy fácil ensuciar los lentes con mis dedos con el uso general, impactando la calidad de las fotos.

Estas son algunas de las fotos tomadas con el Essential Phone:

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Juan Garzón/CNET

Los más importante del Essential Phone (PH-1)

El celular luce muy elegante, especialmente su pantalla



Su pantalla de 5.7 pulgadas tiene una resolución de 2,560x1,312 pixeles y no es AMOLED como muchos esperarían, sino LCD



La pantalla es bien brillante y reproduce colores vibrantes



Aunque la pantalla casi no tiene bordes, el software aún no le saca total provecho



Sus materiales lo hacen resistente, pero su parte trasera también atrae mucho la huella de los dedos y la mugre



Es relativamente pesado y denso para su tamaño

Los conectores del diseño modular son pequeños, simples y ubicados en un lugar donde no perjudica mucho el diseño del celular



El sensor de huellas está ubicado en la parte trasera y funciona bien



La cámara frontal, ubicada en la mitad de la parte superior de la pantalla, no bloquea las notificaciones, pero si cambia un poco la experiencia de software pura de Android



No es resistente al agua



No tiene conector de audífonos



La cámara 360 se vende por separado, es fácil de conectar y usa la batería del celular



No encuentras software basura, escasamente los apps básicos de Google



Precio y disponibilidad

El Essential Phone está disponible en EE.UU. con un precio US$699 como celular desbloqueado y sin contrato, lo cual lo ubica justo en el rango de los Samsung Galaxy S8 y los iPhone. Sin embargo, se vende junto la cámara 360 por US$749, lo cual representa un ahorro de US$149.

El celular también está disponible en preventa en Best Buy y Sprint y estaría disponible el 1 de septiembre.

Por ahora, lo puedes comprar en color negro o blanco, aunque se espera que otros colores lleguen en el futuro.

Juan Garzón/CNET

Essential Phone: características y especificaciones

Pantalla: 5.71 pulgadas

Resolución: 2,560x1,312 pixeles

Relación de aspecto: 19:10

Procesador: Snapdragon 835

RAM: 4GB

Almacenamiento: 128GB

Sistema operativo: Android

Cámara trasera: Doble cámara de 13 megapixeles (una blanco y negro y otra RGB) con apertura f/1.85

Cámara frontal de 8 megapixeles

Batería: 3,040mAh

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C

Otras características: Construcción de titanio, cerámica y Gorilla Glass 5. Dos conectores pogo magnéticos en la parte trasera permiten conectar accesorios y no tiene conector de audífonos regular (3.5mm)

Modelo de referencia: Essential PH-1

Tamaño: 141.5x71.1x7.8mm

Peso: 185 gramos

Primera impresión

El Essential Phone es un celular bonito y resistente que ofrece un muy buen desempeño.

Su pantalla casi sin biseles es muy atractiva, aunque por el momento no considero que la empresa esté alcanzando su potencial. El celular no es resistente al agua -- características que tienen otros celulares de alta gama -- y aunque su diseño modular es prometedor, por el momento no hay muchos módulos para usar. Además, no es nada barato.

Pero el Essential Phone no es el único nuevo producto del proyecto de Andy Rubin, ya que la empresa también cuenta con Essential Home, una bocina inteligente similar a Google Home y Amazon Echo, pero con una pantalla táctil y un nuevo sistema llamado Ambient OS.

Essential Phone vs. Galaxy S8 vs. Moto Z2 Force vs. OnePlus 5

Essential Phone Samsung Galaxy S8 Moto Z2 Force OnePlus 5 Pantalla 5.7 pulgafas 5.8 pulgadas 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas Resolución 2,560x1,312 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,560x1,440 pixeles 1,920x1,080 pixeles Densidad de pixeles 504ppp 570ppp 534ppp 401ppp Sistema Operativo Android Android Nougat Android Nougat OxygenOS 4.5 (Android Nougat) Procesador 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) Almacenamiento 64GB 64GB 64GB (128GB en China) 64GB/128GB Expansión de almacenamiento No Sí Sí No Cámara trasera Doble cámara trasera de 13 megapixeles (una de balcno y negro y otra de colores) con apertura de f/1.85 12 megpaixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura f/1.7 Doble cámara de 12 megapixeles con láser de enfoque automático y apertura de f/2/0 Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/2.6 Cámara frontal 8 megapixeles 8 megapixeles 5 megapixeles con flash 16 megapixeles RAM 4GB 4GB 4GB (6GB en algunos mercados) 6GB/8GB Batería 3,040mAh 3,000mAh 2,730mAh 3,300mAh Batería removible No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5.0 con la actualización a Android 8.0), Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua No Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos No, resistente solo a salpicaduras No Lector de huellas Sí Sí Sí Sí Lector de iris No Sí No No Carga inalámbrica No Sí No No Características importantes Construcción de titanio, cerámica y Gorilla Glass 5. Dos conectores magnéticos en la parte trasera permiten conectar accesorios, USB-C, sin conector de audífonos de 3.5mm, Android Pay, doble cámara trasera Pantalla curva sin casi biseles, carga rápida Quick Charge 2.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay y Samsung Pay, cámara con estabilización de imagen óptica, nuevo asistente virtual Bixby, escáner de iris, funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG (empresa de Harman), se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Pantalla irrompible, estructura modular, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, toma fotos con fondo borroso, sin conector de audífonos tradicional (3.5mm) Lector de huellas, zoom óptico 2x, carga rápida Dash, Android Pay, precio inicial inferior a US$500, Google Assistant, USB-C, modo de lectura automatizado, hasta 8 GB de RAM, en EE.UU. no te cobran impuestos por comprarlo Tamaño 141.5x71.1x7.8mm 148.9X68.1X8mm 155.8x76x6.1mm 154.2x74.1x7.25mm Peso 185 gramos 152 gramos 143 gramos 153 gramos Precio US$699 Desde US$574.99 Desde US$720 Desde US$479