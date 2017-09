El Essential Phone (PH-1) es el nuevo proyecto de Andy Rubin, el creador de Android, y aunque es muy atractivo, por el momento es un teléfono de primera generación que es más especial que esencial.

Lo más llamativo de este celular Android es que tiene una pantalla casi sin bordes que integra su cámara frontal justo en medio de la parte superior.

Además, tiene especificaciones de alta gama, un cuerpo resistente y un diseño modular que ofrece más flexibilidad que los celulares de Motorola, como el Moto Z2 Force.

Sin embargo, su cámara ha sido una montaña rusa de más frustraciones que alegrías. El app se ha trabado con frecuencia, es lenta la cámara y tampoco ofrece mucho control al usuario.

Aunque es un celular que vale la pena conocer y su pantalla es todo un placer de ver y admirar, el Essential Phone no tiene ranura microSD, no es resistente al agua, no tiene conector de audífonos y su precio de US$699 lo coloca por debajo de celulares como el LG V30 y Galaxy Note 8.

Sin embargo, esta es sólo la primera generación del Essential Phone y su diseño modular que comparte con dispositivos como el Essential Home podría ser la verdadera apuesta al futuro para sobresalir.

Diseño: Una pantalla 'sin bordes' especial

La pantalla del Essential Phone casi no tiene bordes, pero la cámara frontal de cierta manera obstruye la parte superior de la pantalla, ya que entra en el panel, justo en el centro superior.

Esto es un poco extraño porque te da la sensación de que la cámara va a tapar el contenido que estás viendo, pero en realidad no lo hace. De hecho, la cámara divide de manera simétrica los iconos de notificaciones y los iconos del estado del celular (red celular, Wi-Fi, batería, etc.).

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

El borde inferior es donde se encuentra el bisel más grande y aunque se ve grueso, no es mucho mayor que el bisel inferior del Samsung Galaxy S8.

La pantalla del Essential Phone representa un paso más hacia al mundo de los celulares sin bordes, inclusive un paso más adelante que lo que ya vimos en celulares como el Samsung Galaxy S8 y el LG G6.

El Essential Phone tiene un diseño elegante con un cuerpo compuesto de titanio en su marco, cerámica en la parte trasera y vidrio Gorilla Glass 5 en la parte frontal para proteger la pantalla.

Esta combinación de componentes promete una mejor durabilidad que otros celulares de alta gama como los de Samsung y Apple que generalmente están compuestos de aluminio y el vidrio Gorilla Glass. El titanio permite que el marco no se raye o perfore tan fácilmente en una caída como el marco de aluminio, y la cerámica ofrece mayor durabilidad que el vidrio.

Sin embargo, esa parte trasera de cerámica en color negro atrae muchísimo las huellas de los dedos y sus cámaras traseras son fáciles de ensuciar con tus dedos, algo que perjudica la calidad de la cámara. Además, el celular se siente un poco pesado y denso para su tamaño. De cierta manera, nos recuerda un poco al Amazon Fire Phone.

Aunque la cerámica y el titanio son sin duda más resistentes a caídas o golpes que el aluminio regular que encuentras en la mayoría de celulares, la pantalla protegida con Gorilla Glass 5 es una característica que se encuentra con gran frecuencia, así que si el celular se te cae y se golpee directamente en la pantalla hay pocas esperanzas de que salga intacta.

Agrandar Imagen Sean Hollister/CNET

Asimismo, es lamentable que el Essential Phone no es resistente al agua, no tiene conector de audífonos y no tiene ranura para tarjeta microSD.

En la parte trasera además encuentras el lector de huellas, doble cámara trasera, flash, láser de enfoque automático, un micrófono y dos conectores para la plataforma modular de la empresa (más sobre esto en la próxima sección).

En la parte inferior encuentras un micrófono, el cajón para la tarjeta SIM, el puerto USB tipo C y la bocina.

En el borde derecho encuentras los únicos botones, uno pequeño para encender y otros dos más grandes para controlar el volumen.

Por otra parte, es realmente admirable que el Essential Phone no tiene una marca visible en ninguna parte de su cuerpo e inclusive, los logos de certificación de la Comisión Federal de Comunicación (FCC, por sus siglas en inglés) están escondidos en el cajón de la tarjeta SIM. No tengo ni idea cómo se salieron con la suya, pero es admirable.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

El futuro modular de Essential

En la parte trasera, el Essential Phone tiene dos conectores magnéticos que permiten conectar diferentes "módulos", algo similar a lo que ofrece Motorola con los Moto Z. Este conector le permite al módulo usar la batería del celular para funcionar, pero la conexión de datos es establecida de manera inalámbrica entre estos dos componentes.

Sin embargo, a diferencia del diseño de Motorola, la conexión modular del Essential Phone no depende tanto de todo el diseño de la parte trasera, sino principalmente de esos dos conectores.

Este diseño modular del Essential Phone es muy simple y ofrece gran flexibilidad a la empresa. Sin embargo, conectar los módulos no es tan efectivo o preciso como los Moto Mods de Motorola, ya que su encaje no está tan marcado y es posible añadirlo al celular sin necesidad de que estos dos conectores estén en el lugar indicado -- así que no funciona.

La empresa espera que esta "modularidad" sea la clave para el futuro, ya que quiere estandarizar estos conectores para que toda clase de accesorios y productos en el futuro sean compatibles y fáciles de usar. Inclusive, la empresa ya reveló que sus dispositivos de domótica u hogar inteligente llamado Essential Home será compatible con esta modularidad.

Sin embargo, en este momento, apenas hay un solo módulo para este nuevo ecosistema: una cámara 360 que cuesta US$199 cuando se compra por separado, aunque la empresa lanzará un dock para cargarlo y otros accesorios en el futuro.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Software con una cámara frontal de por medio

El Essential Phone ejecuta Android 7.1.1 Nougat y la primera vez que lo enciendes encuentras solamente 16 apps, todas las básicas de Google y sólo una de la empresa (la cámara). El Essential Phone es un dispositivo muy minimalista.

Asimismo, la primera vez que lo enciendes, la pantalla de Inicio está totalmente vacía y encuentras sólo la barra de los iconos principales.

Además, cuando comienzas a instalar apps, los iconos no aparecen directamente en la pantalla principal, sino en la pantalla del lado derecho, lo cual te permite mantener organizada la pantalla que más ves y usas en el celular.

La interfaz es muy similar a la de los Google Pixel, con una cajón de apps que abres al deslizar hacia arriba y el panel de Google Now (ahora llamado Google Feed) al lado izquierdo.

En un principio, la cámara frontal es un poco molesta porque se ve muy extraña en la pantalla. Siempre tienes la percepción de que te va a bloquear el contenido o las notificaciones.

Sin embargo, Essential ha modificado el software para que esto no ocurra con frecuencia. Estas son algunas de las cosas que he notado que la empresa hizo para solucionar esto.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Modificaciones notorias de software:

Las notificaciones no muestran el texto que explica cada notificación en toda la barra de estado, sino únicamente los iconos.



La barra de estado es un poco más gruesa que de costumbre.



En ocasiones, el contenido de ciertos apps o partes de la interfaz (como el cajón de apps) está más abajo de lo que generalmente encuentras en otros celulares Android, desperdiciando un poco la parte superior de la pantalla.

Las opciones de configuraciones rápidas comienzan mucho más abajo.

La barra de estado está dividida en notificaciones e iconos de estado del celular, lo cual me gusta.

Algunos problemas:

Algunos apps tienen la barra superior de su interfaz extendida más de lo normal, lo cual se ve extraño.



Videos y juegos no le sacan total provecho a la pantalla y terminan con barras negras a sus lados, como si a cada lado de la cámara hubiera un bisel.



No puedes tener más información de las notificaciones entrantes sin necesidad de abrir el panel de notificaciones.

Essential le confirmó a CNET en Español que los apps de terceros aún no están optimizados para sacarle todo el provecho a esta pantallota, pero espera trabajar con los desarrolladores de los 100 apps más importantes de Android en los próximos meses para mejorar esto. En el tiempo que he probado el celular pude ver que, por ejemplo, Facebook ya no tiene la barra negra en notificaciones (como en la captura de pantalla de arriba), sino que la parte azul superior es extendida hasta allí.