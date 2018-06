Esta es una manera de recuperar el puerto de audífonos en tu iPhone

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El concepto detrás del AudioMod es bastante simple. Si vas a agregar una funda de carga similar a Mophie a tu iPhone ($800 en Cricket Wireless), también podrías agregar una toma para audífonos, porque estás cubriendo el puerto Lightning en el proceso. En otras palabras, es una especie de accesorio tres por uno (sí, también protege tu teléfono) que podría ser atractivo para quienes lamentan la pérdida de la toma de audífonos en las últimas iteraciones del iPhone.

El AudioMod viene en versiones para iPhone 7 ($546 en Amazon.com), 8 y X. Todos cuestan US$70, que es menos de lo que cuesta un estuche Mophie con una batería integrada de 4.600 mAh, pero más que el típico estuche de batería de una marca genérica.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

La cubierta parece bastante bien diseñada y es bastante delgada. Encased, la compañía detrás del producto, afirma que AudioMod está respaldado por una garantía de 5 años. Suponiendo que sea cierto, es una muy buena garantía. Solo digo eso porque aunque la cubierta me funcionó bien durante la semana que lo usé (fue capaz de cargar completamente mi iPhone X), no estaba totalmente seguro de que aguantaría muchos meses. No tengo nada concreto para respaldar esa afirmación, fue solo una corazonada.

La carcasa está equipada con un chipsets DSP y DAC integrados "que sirven para amplificar y digitalizar la señal". dice Encased, "jerga aparte, esto significa que obtienes calidad de audio superior generalmente reservada para audífonos caros de gama alta".

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

No estoy seguro de lo que eso significa exactamente, pero conecté unos Beyerdynamic decentes y sonaron bastante bien a través de la toma de audífonos, pero en realidad no son mejores que los que obtendrías conectando el dongle Lightning-a-3.5mm a tu teléfono y escuchando de esa manera. En otras palabras, no sentí que estaba escuchando a través de un amplificador de premium.

También vale la pena mencionar que no podrás cargar tu teléfono de forma inalámbrica si usas esta cubierta. Ese no es el fin del mundo, pero sería bueno si tuviera esa habilidad.

En general, el AudioMod para iPhone X es un concepto intrigante. No estoy seguro de que si pagaría US$70 por ella, pero te devuelve el conector de tus audífonos y tiene el beneficio adicional de ser una cubierta de carga protectora. Por desgracia, al igual que con otros casos de estilo Mophie, agrega un volumen significativo a tu teléfono. Para mucha gente, ese bulto extra solo valdrá la pena llevarlo si realmente necesitas el jugo extra sobre la marcha.