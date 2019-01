César Salza / CNET

¿Has vuelto a romper la pantalla de tu flamante iPhone XS Max? no te preocupes, la empresa china Doogee acaba de lanzar el Doogee S90, un teléfono cuyas características –sobre la mesa– , parecen haber sido diseñadas para que ni Thanos pueda hacerlo polvo. Vale, igual me ha pasado un poco, porque si Thanos pudo desaparecer a Spider-Man y a Black Panther con un chasquido...

Doogee es una empresa de origen chino con oficinas en España y que recientemente ha iniciado su expansión en Asia. El Doogee S90 es uno de los primeros teléfonos de la empresa diseñados para traspasar fronteras, debido en parte a que ha sido lanzado inicialmente en Kickstarter, aunque luego se venderá en su sitio Web. Pero... ¿qué tiene de bueno este teléfono? Nosotros lo hemos tenido en nuestras manos y vamos a contarte nuestras primeras impresiones.

Especificaciones Doogee S90

Pantalla: 6.18 pulgadas, resolución de 1,080x2,246. 403ppp

Procesador: Mali G72 de ocho núcleos

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128GB, ampliable mediante microSD hasta 256GB

Cámara principal: 16+8 megapixeles. f/2.0, flash LED

Cámara frontal: 8 megapixeles, f/2.0, gran angular de 90 grados

Batería: 5,050mAh

Resistencia: IP68, IP69K, MIL-STD-810G

Peso: 300 gramos (sin accesorios)

Seguridad: Sensor de huellas dactilar, desbloqueo facial 360 grados

Sistema operativo Android 8.1

Colores: negro, negro con naranja

Carga inalámbrica, NFC

Primeras impresiones

El Doogee S90 parece un teléfono muy robusto de buenas a primeras. La empresa asegura que posee resistencia al agua y al polvo IP68, IP69K -- la más alta que existe, que indica protección a altas presiones de agua o vapor -- y MIL-STD-810G, un tipo de prueba que indica que es capaz de resistir caídas desde todos sus ángulos.

Un teléfono como el iPhone XS Max o el Galaxy Note 9 solo posee resistencia IP68, pero no las otras dos, lo que hace que este robusto teléfono sea perfecto para ser utilizado en condiciones extremas. Puede ser el teléfono para quienes realizan expediciones en montañas o escenarios complicados, aunque no parece que sea el teléfono que llevarás a la universidad, al trabajo o de fiesta por la noche –sí, a pesar de que rompas la pantalla de todos tus teléfonos, este celular no parece estar diseñado para el día a día de una persona común y corriente.

Una de las cosas más interesantes de este robusto teléfono después de su resistencia es la capacidad de integrar diferentes módulos. Debido a que los módulos tienen que resistir las caídas y no desprenderse con facilidad, es interesante que la empresa ha utilizado 24 puntos magnéticos en la parte trasera del dispositivo que permiten el envío de datos entre la carcasa que uses en este momento y el propio celular.

Este teléfono es vendido con diferentes módulos dependiendo de tus necesidades. Nosotros hemos recibido el teléfono dentro de una caja especial que incorpora un cargador inalámbrico, un módulo de batería de 5,000mAh, un módulo walkie-talkie y otro con cámara de visión nocturna.

Además existe un módulo de videojuegos que incorpora controles especiales.

César Salza / CNET

Precio y disponibilidad

El dispositivo estará disponible en Kickstarter hasta el 25 de febrero y luego en la Web de la empresa, en ambos cosas con venta global.

Durante el periodo de Kickstarter, el teléfono sin accesorios cuesta US$299. Existen varios kits con accesorios que comienzan en US$399. El envío, según la empresa, se realizará a los compradores en febrero.