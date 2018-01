César Salza / CNET

DJI lanzó el Mavic Air, un dron que mejora su velocidad máxima, su altura y la distancia que puede alejarse de ti con respecto a otros equipos de la propia empresa y que en nuestras primeras impresiones se siente ligero y seguro en el aire, dos detalles que juntos son fundamentales para tener una buena experiencia de vuelo, aunque hay muchas más novedades.

A primera vista cuando ves el nuevo Mavic Air lo primero de lo que te percatas es que es más pequeño que el Mavic Pro, y más o menos del mismo tamaño que el Spark cuando lo tienes plegado. Como es costumbre en este tipo de dispositivos, el dron se puede guardar en una mochila de forma muy cómoda, un punto fundamental para poder hacerlo parte de tus escapadas o rutas diarias.

Características más importantes del Mavic Air

Incorpora una cámara de 12 megapixeles con apertura f/2.8.



Puede grabar videos en 4K a 30fps.



Incluye por primera vez una ranura para microSD.



Tiene 8GB de memoria interna.



Puede alcanzar una velocidad de hasta 68 km/h.



Su altitud es de hasta 5,000 pies.



Incluye nuevos modos de video predefinido.



Tiene siete cámaras y sensores para evitar choques.



Su batería dura 21 minutos de vuelo.



Está disponible en tres colores: negro, blanco y rojo (según mercados).



César Salza / CNET

Un dron para no chocar*

El DJI Mavic Air es un dron muy seguro para usuarios noveles, sobre todo porque a diferencia del Spark incluye siete cámara y sensores de movimiento que a una distancia de 20 metros son capaces de avisarte que estás a punto de chocar.

De hecho, la mejor parte es la integración de un nuevo software llamado FlightAutonomy 2.0 que incluye Asistencia Avanzada de Asistencia al Piloto, ideal para tener un vuelo más seguro y tranquilo, porque es capaz de esquivar cualquier objeto que se atraviese en tu camino.

Reproduciendo: Mira esto: DJI Mavic Air: Un dron ligero, potente y con nuevos efectos

La parte negativa (*) de este dron sigue siendo la de otros de la empresa. A pesar de tener tres cámaras delanteras, dos que cuidan la parte trasera y otras dos que miran hacia abajo, la parte de arriba y los laterales del Mavic Air siguen estando desprotegidos, un problema para los más novatos.

Algo que hemos notado en nuestras pruebas que diferencia al Air de otros drones de DJI es que gracias a su inteligencia incorporada, el dron será capaz de tomar decisiones cuando considere que está en peligro. Así si vas a cierta velocidad en una misma dirección y detecta un objeto, puede desviarse para evitar el golpe.

Joshua Goldman/CNET

Mavic Air: Más estabilidad = a más confianza

Si eres usuario de drones, alguna vez podría haberte pasado que estás volando y de repente una fuerte racha de viento desestabiliza al dispositivo, lo cual puede ocasionar que pierdas el control y termines chocándolo o perdiéndolo.

Pues bien, con el Mavic Air podrías no tener ese problema con rachas de viento de hasta 68km/h. Aunque no hemos tenido la suerte de probar este punto, sí hemos vivido en carne propia vientos fuertes que no han desestabilizado al dron.

De hecho, este dron tiene un estabilizador mecánico de tres ejes, que está suspendido en unos amortiguadores que reducen las vibraciones, lo que permite que hagas tomas más estables.

En general, logra la estabilidad gracias a unas nuevas aletas que se abren debajo de cada una de las hélices y que le ayudan a obtener un mayor apoyo para cada toma que realizas.

Nuevos modos de video inteligente

Los drones anteriores de DJI ya incorporaban algunos modos de video inteligente. Sin embargo, esta es una novedad interesante: además de Cohete, Dronie, Órbita o Espiral, existen dos nuevos modos, Asteroide y Boomerang, los cuales probamos y puedes ver en el video que acompaña a este primer vistazo.

Asteroide hace que el dron se eleve al tiempo que se aleja, haciendo una panorámica esférica al final de su trayecto. Mientras tanto Boomerang vuela alrededor de un objetivo en una trayectoria ovalada, ligeramente inclinada.

A esto debemos sumar que DJI ha mejorado el ActiveTrack del MavicAir. Cuando probamos el Mavic Pro, nuestra impresión fue que este seguimiento de personas no estaba acabado, porque podía perderte con facilidad. Sin embargo ahora el equipo puede detectar hasta seis objetivos de manera automática, puede seguirles y definirlos con más precisión, y no importa si estás corriendo o montando bicileta.

Algo que sigue resultando difícil para mí es el modo SmartCapture, mediante el cual con gestos puedes pedirle al dron que te haga fotos o capture video, sin necesidad de tener el control en la mano. Puedes pedirle que se aleje, que despegue o que aterrice, aunque tendrás que practicar muy bien para lograrlo.

Joshua Goldman/CNET

¿Cómo lo controlo?

Además de controlarlo con la manos, el dron permite que lo manejes desde tu dispositivo móvil, aunque a decir verdad esta es una opción poco conveniente porque sólo podrás alejarlo de ti máximo 80 metros, por los problemas de conexión que podría presentar.

En cambio, si utilizas un control remoto especial que se vende por separado, tendrás autonomía de 4 km (2.5 millas). DJI lanzó un control remoto nuevo que es, según la empresa, el primero que permite quitar el joystick y guardarlo dentro de las asas del mismo, un reclamo de muchos usuarios, debido a que de lo contrario quedaban expuestos y podían dañarse.

En el control remoto, como es costumbre, podrás incorporar tu teléfono móvil, para ver el recorrido del dron y saber qué escenas estás capturando.

Autonomía: El punto débil

El punto débil en los drones de consumo de DJI sigue siendo la autonomía de la batería. En este caso son de 2,790mAh, y sin embargo apenas logran durar 21 minutos, los mismos que en el Mavic Pro.

Eso hará sin dudas que tengas que comprar más baterías, para que si te trasladas a un lugar lejano a grabar con el dron, tu emoción no dure solo 21 minutos.

Precio y disponibilidad

Se puede comprar a través del sitio Web de DJI. El dron solo tiene un precio de US$799 en Estados Unidos y 849 euros en España. Existen varios combos con accesorios e incluso uno que incluye las DJI Goggles que permiten que las utilices para ver lo mismo que captura el dron.