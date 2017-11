Dell XPS 13 (late 2017): análisis

Nota de los editores, 13 de noviembre: En la Dell XPS 13 reseñada aquí se indicó incorrectamente que la calificación en la prueba Cinebench R15 CPU fue de 401. La cifra correcta es 624. Las tablas de comparación que acompañan a esta reseña han sido actualizadas. El resto de la reseña no tiene cambios.

La pantalla de la Dell XPS 13 no se puede cambiar a diferentes posiciones, no se le puede quitar el teclado para convertirla en una tableta ni tiene una barra táctil sensible al contenido, pero es una portátil excelente por derecho propio.

La portátil, la más pequeña del mundo con una pantalla de 13.3 pulgadas, pudiera ser una laptop tradicional sencilla, pero es un una máquina bien diseñada y cómoda de usar a pesar de sus pequeñas dimensiones. No ha cambiado mucho desde el rediseño de 2015 que incluyó la pantalla InfinityEdge, que elimina virtualmente el marco alrededor de la pantalla. A finales de 2016, Dell la presentó con unidades de procesamiento Core i-series de séptima generación y un puerto Thunderbolt 3 USB-C, y ahora regresa con procesadores Intel de octava generación.

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las nuevas tecnologías, tener los procesadores más avanzados de Intel hace que suba el precio. Dell todavía vende la XPS 13 "vieja" a un precio básico de US$800 y una configuración mediocre con un procesador Core i3 de séptima generación. La nueva XPS 13, con un procesador Core i7 de octava generación, comienza en US$1,200 en Estados Unidos. Eso es caro, pero no demasiado dada la potencia, duración de la batería y movilidad del nuevo modelo.

Sarah Tew/CNET

Dell XPS 13 (fines de 2017) Precio del modelo reseñado US$1,200 Tamaño de la pantalla/resolución 13.3 pulgadas,1,920x1,080 CPU Intel Core i7-8550U de 1.8 GHz Memoria 8GB DDR4 SDRAM 1,866MHz Gráficos 128MB Intel UHD Graphics 620 Almacenamiento 256GB PCIe SSD Redes 802.11ac Wi-Fi; Bluetooth 4.1 Sistema operativo Microsoft Windows 10 Home (64-bit)

Hay que cuidar el buen diseño

Aunque el desempeño de la nueva XPS 13 es mejor, el diseño no cambia. Aproximadamente del tamaño de una laptop promedio de 11.6 pulgadas, pero con una pantalla de 13.3 pulgadas. Está hecha de aluminio y fibra de carbono, con un acabado suave al tacto. Una buena parte de lo que hace posible su pequeño tamaño es la pantalla InfinityEdge, que prácticamente elimina los bordes alrededor de la pantalla. Puedes escoger entre una pantalla táctil UltraSharp Quad HD+ (3,200x1,800 pixeles) de 13.3 pulgadas y una con una resolución de 1,920x1,080 pixeles con un acabado mate contra los reflejos.

La XPS 13 se puede usar para trabajar y entretenerte, naturalmente, pero es mejor para lo primero que lo segundo. Su combinación de tamaño pequeño y poco peso, junto con un excelente teclado retroiluminado y touchpad la convierte en una excelente opción para los estudiantes universitarios y los que tienen que viajar por su trabajo. Las teclas tienen se sienten bien al tacto, firme, con un buen desplazamiento y un tamaño y distancia convenientes. El touchpad de precisión es suave y responde bien, sin movimientos abruptos del cursor.