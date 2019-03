Durante años, la XPS 13 de Dell ha sido una de mis recomendaciones habituales para quien necesita una computadora portátil delgada con sistema operativo Windows para uso general. Pero este modelo compartía una lista con máquinas igualmente buenas de HP, Acer y otros fabricantes. Y es que unas cuantas cosas evitaban que fuera tan universalmente útil como debía. Con los años, sus especificaciones de tamaño y peso se fueron rezagando con respecto a las de la competencia, y los biseles de la pantalla delgada los obligaron a hacer algunas concesiones poco favorecedoras para su cámara Web.

La versión de 2019, sin embargo, es otra historia.

Tuve que realizar un examen minucioso, y durante un largo tiempo, para encontrar algo que no me gustara de la versión 2019 de la XPS 13 de Dell. Si estuviera forzado a hacer una lista, diría que el reposamanos de fibra de vidrio no se ve ni se siente como de alta gama, aunque debería; que la retroiluminación blanca de las teclas, que también son blancas (en las versiones de color blanco y oro rosa) en ocasiones hace más difícil ver las teclas, en lugar de facilitarlo; y que si quieres un modelo de pantalla táctil, deberás pagar por una pantalla de 4K, que es más cara y menos eficiente en términos de duración de la batería.

Sarah Tew/CNET

Aparte de eso, con esta última versión de la XPS 13, Dell ha hecho casi lo imposible: ha fabricado una computadora portátil a la que casi no puedo encontrar fallas. Desde que Dell introdujo los bordes de pantalla ultradelgados en su modelo de 2015 (la XPS 13 se fabrica desde 2012), la empresa ha ido reduciendo las quejas de mi lista, al hacerla más pequeña, más ligera y más potente. El modelo de 2018 redujo el tamaño y el peso, y ahora, para la versión de 2019, ha solucionado el problema más crítico que aún quedaba.

Una cuestión de ubicación

Durante mucho tiempo, la mayor crítica a la XPS 13 fue a su cámara Web. Debido a que la pantalla tenía un borde sumamente delgado (también llamado bisel), la cámara Web había sido relegada a un lugar ubicado debajo de la pantalla, en lugar de sobre ella. En esa posición, captaba un ángulo muy poco favorecedor del rostro, y eso la hacía poco atractiva para llamadas de Skype, videos de YouTube o cualquier otra necesidad de grabación o transmisión de video.

Sarah Tew/CNET

Después de años repitiendo que era un problema imposible de resolver si se quería mantener el bisel delgado, Dell finalmente lo ha solucionado. La nueva cámara Web de alguna manera encaja en ese borde superior extradelgado gracias a un nuevo diseño de lente, de tan solo 2,5 mm de altura. Ello incrementa ligeramente el ancho del borde superior de la pantalla, pero vale la pena.

Dan Ackerman/CNET

Dan Ackerman/CNET

Unas pocas imágenes de prueba iniciales demuestran que el ángulo de la cámara es ahora mucho más natural y que la imagen es clara y sin interferencias. Tanto el video como la fotografía alcanzan una resolución máxima de 720p. Obviamente, preferiría que tuvieran resolución de alta definición 1,920x1,080, pero en comparación con una foto tomada con la XPS 13 de la generación anterior, la diferencia es clara.

Conectores familiares

Si eres quienes están molestos por el rápido cambio a los puertos USB-C en las portátiles a expensas de casi cualquier otro tipo de puerto, te comentamos que nada indica que vaya a haber una vuelta atrás en el futuro próximo. En la XPS 13, tres puertos USB-C se encargan de todo el trabajo pesado, incluida la potencia, pero dos de ellos también son puertos Thunderbolt para conectar periféricos de alta velocidad.

También cuenta aún con una ranura para tarjetas microSD, algo raro en estos días. En este caso es especialmente útil porque las configuraciones menos costosas de la XPS 13 incluyen solo 128 GB de almacenamiento SSD, por lo que al menos puedes ampliar tu espacio de disco duro. La MacBook Air solía incluir una ranura para tarjeta SD, que a menudo se utilizaba por la misma razón. Pero lamentablemente ya no la tiene.

El precio es (en general) justo

Si fueras a participar en el segmento Showcase Showdown del programa The Price is Right (El precio justo) y tuvieras que hacer una oferta por esta computadora de diseño delgado con un cuerpo de fibra de carbono /aluminio de alta calidad, varios puertos Thunderbolt y una pantalla prácticamente de borde a borde, fácilmente podrías terminar ofreciendo demasiado. La nueva XPS 13 se vende desde US$899, es decir, US$300 menos que el modelo base de la MacBook Air.

Pero toma en cuenta que el modelo más económico de la XPS 13 no cuenta con algunas características importantes. La pantalla de alta definición (full HD, es decir, 1920x1080) no es táctil. Además, con un procesador Core i3 de la serie U de gama baja de Intel, 4 GB de RAM y 128 GB de SSD, no se siente que esté especialmente preparado para el futuro (y en el caso de algunos usuarios, ni siquiera para los estándares de hoy).

No debes pensarlo dos veces para aumentar en US$100 adicionales tu presupuesto, pues te permitirán adquirir un modelo con procesador Intel Core i5 de la generación actual, más acorde con las especificaciones óptimas de hoy. Si quieres mejorar la memoria RAM a 8 GB y contar con un disco duro de 256 GB, te costará US$1,209, un precio similar al del más reciente modelo de MacBook Air, y probablemente la mejor configuración en términos de calidad/precio.