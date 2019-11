Durante las dos semanas que he estado jugando Death Stranding me he sentido como si estuviera en una película de Ridley Scott, más exactamente en Prometeo (2012). Y es que el inicio es justamente como en esa película: un mundo repleto de montañas y valles, con apenas uno que otro puesto de actividad humana y un ambiente denso que infunde temor.

Death Stranding es el más reciente juego del reconocido diseñador Hideo Kojima y el primer título de su estudio, Kojima Productions luego de su salida de la productora Konami. El juego fue anunciado desde 2016 y desde entonces es, como lo fue Red Dead Redemption 2 (2018) y The Last of Us 2, de los títulos más anticipados en años recientes.

En pocas ocasiones la emoción (hype, en el argot) alrededor de un juego cumple las expectativas una vez que lo comienzas a jugar. En el caso de Death Stranding puedo decir que está a la altura de todas las expectativas acumuladas en los últimos tres años.

Nota del editor: Sony dio una copia digital de Death Stranding a CNET en Español. El análisis se hizo en una PS4 Pro y conectado a un televisor 4K (HDR).

El juego me recuerda tanto a Prometeo que en ocasiones pienso que estoy en medio de una película. Y cómo no experimentar algo así si el elenco está compuesto por actores y actrices como Norman Reedus (Sam), Léa Seydoux (Fragile), Lindsay Wagner (Amelie), Mads Mikkelsen (Cliff), Guillermo Del Toro (Deadman), Tommie Earl Jenkins (Die-Hardman) y Troy Baker (Higgs).

Death Stranding: ¿De qué trata la historia?

Como el juego saldrá al mercado dentro de una semana (8 de noviembre), preferiré no contar mucho respecto a la historia y describiré solo algunos detalles básicos de la trama.

En Death Stranding vamos a controlar el personaje de Sam (Norman Reedus), un Repatriado — una persona que al morir vuelve a la vida en un área conocida como Unión. El mundo de Death Stranding es del tipo apocalíptico y Sam es uno de los pocos sobrevivientes tras la explosión de una bomba nuclear.

Sam, al menos en un comienzo, es un simple repartidor que entrega diversos paquetes de un lugar a otro. Pero la tranquilidad de ser un mero cartero se acaba cuando Sam comienza a entrar en contacto con personajes como Deadman y Die-Hardman, dos personas de la cúpula de una gran empresa que quieren recuperar la comunicación de un país muy similar (geográficamente) a Estados Unidos. Sam, por su característica de ser Repatriado, es capaz de "sentir" a los CV, una especie de entes que no están ni vivos y muertos y que solo aparecen en el mundo cuando cae una Mengua (lluvia ácida). Los CV son invisibles para las personas y solo Repatriados como Sam pueden sentirlos (aunque no los pueden ver).

Tras el fenómeno apocalíptico que ha poblado el mundo de CV, la poca gente que quedó no sale por miedo a estos fantasmas y a la Mengua, por lo que ha dejado un mundo destruido y por ende desconectado e incomunicado. Sam, a pesar de no tomar la incomunicación global como un problema, se dará cuenta con el paso de las misiones que es la única persona (por su condición de Repatriado) capaz de volver a conectar al mundo entero.

En un principio Sam tomará con cierta indiferencia las misiones impuestas por Deadman y Die-Hardman, ya que estos dos personajes tienen una relación con una persona importante en el pasado de Sam —un pasado que Sam preferiría no retomar. Pero tras la muerte de un ser querido, Sam decide participar y ser el encargado de una importante misión: reconectar a toda la humanidad… o morir. En Death Stranding hay que reconectar una red nacional que se describe como Red Quiral, la cual conecta a todo el país para mantener la comunicación.

Una vez que formas parte oficial de la misión por reconectar al mundo de Death Stranding te irás adentrando en misiones de entregas cada vez más difíciles, de distancias más largas y, por supuesto, con muchos más peligros. E irás aprendiendo que los CV no es de lo único que te tienes que defender; también hay personas llamadas MULAs que intentarán robarte tu preciado cargamento.

La buena noticia es que conforme la dificultad del juego va en aumento, también tendrás más ayuda por parte de Deadman, Die-Hardman y de BB, un bebé que va sujeto a tu pecho y que sí, tendrás que proteger con tu instinto paterno hasta el punto en que deberás mecerlo para tranquilizarlo en momentos de mucho estrés (como en un encuentro con CV). Sam y BB crearán un lazo de cariño y de supervivencia mutua, así que cuídalo y él te cuidará.

Modo de juego

La historia, bastante enredosa en un principio (a mí me tomó todo el primer día de juego para entenderlo), se tornará mejor y más interesante conforme avanza el juego. Pero Death Stranding no es solo un juego y su historia; es toda una experiencia.

Previo al lanzamiento y que los medios recibiéramos el juego, Kojima describió a Death Stranding como un juego que iba a representar la creación de una nueva categoría de videojuegos llamada "action game/strand game", esto debido a que ni se trata de un juego de acción y disparos y tampoco del tipo sigilo (aunque sí tiene de ambos).

Quitando un poco la emoción de la mercadotecnia y la emoción de Kojima por lanzar un juego tan esperado, es una realidad que Death Stranding es algo que no se ha visto antes o al menos no que yo recuerde. No sé si tanta novedad valga para crear una categoría de juego solo por Death Stranding, pero sí es cierto que la experiencia de Death Stranding es algo muy innovador.

Pero, ¿qué tiene de especial? De entrada, todo lo que haces en el juego repercute para otros jugadores. Sí, puedes jugar offline, pero la verdadera diversión es jugar en línea. Si juegas en línea podrás dejar en el camino letreros o avisos de precaución; carteles indicando a otros jugadores que pueden seguir por ese mismo camino o que tienen que tener cuidado porque hay MULAs o CVs más adelante.

Puedes dejar letreros y recibir Me gusta (bendita herencia de las redes sociales) de jugadores que van detrás de ti. También, puedes dejar un Me gusta a los carteles puestos por otros jugadores.

Parte del "sistema social", como Kojima lo describe, es que puedes usar otros artefactos que los usuarios han colocado en el mundo de Death Stranding. Por ejemplo, si alguien que ya pasó por tu área o completó esas misiones creó un puente, colgó una cuerda o colocó una escalera, podrás usarlo para ayudarte en tu propia misión.