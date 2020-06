Con más inteligencia artificial y un diseño tierno, Cubo Ai Baby Monitor es un monitor de bebé que a pesar de que no funciona perfecto, sí ofrece más tranquilidad a los padres que un monitor tradicional.

Buena calidad de imagen

Almacenamiento gratis

Captura fotos y videos automáticamente

El sonido puede estar activo en todo momento

Diseño que no resalta en la decoración

Te alerta cuando el bebé se voltea, tiene la cara tapada, no está en la cuna, llora o ha entrado a una zona no segura. Lo que no nos gusta Las alertas no son tan precisas

El desempeño del app varía y depende de la conexión de Internet

Los soportes no son tan estables

Precio y disponibilidad

El precio de la Cubo Ai Smart Baby Monitor es de US$299, al menos el sugerido. Sin embargo, al momento de hacer este análisis este monitor para bebé tenía un en Amazon.

Cubo Ai: Características y especificaciones

Cámara: Full HD, ángulo visual de 135 grados con zoom digital 4X

Visión nocturna: Sí

Grabación de video: Hasta 18 horas

Comunicación: Micrófono y bocina para comunicación de dos vías

Sensores: Humedad y temperatura

Luz de noche: Sí, integrada

Diseño del monitor de bebé: Es un pajarito y no una cámara

Cubo Ai Baby Monitor no tiene la apariencia de una cámara tradicional, sino que tiene un diseño de pajarito que la hace camuflarse mejor en la habitación de un bebé.

El pajarito tiene un cuerpo de plástico y una parte inferior que aparenta ser bambú y permite ajustar la cámara en diferentes ángulos.

Ese plástico blanco de la Cubo Ai se siente un poco barata, pero la parte inferior que parece bambú le da un poco de elegancia.

Al comprar Cubo Ai Smart Baby Monitor, como es su nombre oficial, obtienes no solo a la cámara (pajarito), sino también el soporte para poder montarla en una cuna, colocarla en el piso con seguridad o para colocarla sobre una repisa.

Los soportes para colocar la Cubo Ai sobre la cuna es también blanco y delgado, aunque no es el más estable. Sin embargo, no me preocuparía porque se fuera a caer encima de la cuna.

En los soportes sobre la cuna, la cámara se conecta a través de un puerto USB que le proporciona carga eléctrica, además de otra entrada para ofrecer más estabilidad y seguridad.

La cámara tiene un botón lateral que también incluye una luz para mostrar el estado de conexión y funcionamiento, pero lo puedes presionar en la oscuridad para encender la cabeza del pajarito para que sirva como una luz nocturna.

Esta luz es muy útil porque en la noche cuando está muy oscuro, encender esa luz es simple e ilumina lo suficiente para ver al bebé o para que puedas caminar con más tranquilidad.

Funciones y rendimiento: Cámara e inteligencia artificial

Alerta (bebé llorando, cara bloqueada o bocabajo): El desempeño varía según el posicionamiento de la cámara, sea que no está totalmente centrada o que simplemente gira un poco. Dicho esto, las notificaciones llegan rápido y siempre es mejor recibir más que menos, aunque durante mis pruebas fueron muchas las veces que las alertas no fueron precisas con relación a cuando el bebé se ha volteado. Cuando llora el bebé o no está en la cuna, Cubo Ai no tubo problemas.

El desempeño varía según el posicionamiento de la cámara, sea que no está totalmente centrada o que simplemente gira un poco. Dicho esto, las notificaciones llegan rápido y siempre es mejor recibir más que menos, aunque durante mis pruebas fueron muchas las veces que las alertas no fueron precisas con relación a cuando el bebé se ha volteado. Cuando llora el bebé o no está en la cuna, Cubo Ai no tubo problemas. Detección de zona peligrosa: Esto funcionó mucho mejor y es útil cuando utilizas la cámara sin los soportes para la cuna y más que todo para alertar si un hijo o hija se fue para un lugar que no debía.

Esto funcionó mucho mejor y es útil cuando utilizas la cámara sin los soportes para la cuna y más que todo para alertar si un hijo o hija se fue para un lugar que no debía. Detección de temperatura y humedad: Útil para conocer el estado de la habitación donde está tu bebé.

Útil para conocer el estado de la habitación donde está tu bebé. Sonido activo en segundo plano (en todo momento): Considero que esto es también de lo más útil que ofrece Cubo Ai porque con solo utilizar uno de los audífonos como los Galaxy Buds Plus o los Pixel Buds 2, puedes estar informado de lo que sucede en la habitación donde está tu bebe.

Considero que esto es también de lo más útil que ofrece Cubo Ai porque con solo utilizar uno de los audífonos como los Galaxy Buds Plus o los Pixel Buds 2, puedes estar informado de lo que sucede en la habitación donde está tu bebe. Captura automática de fotos y videos (almacenada hasta 10 días): Las fotos se van borrando automáticamente y no siempre son las mejores fotos y videos, pero al ser automáticas te permite obtener momentos de posiblemente de otra manera no lo harías. Sin embargo, para guardarlas es necesario descargarlas antes que se borren automáticamente.

Las fotos se van borrando automáticamente y no siempre son las mejores fotos y videos, pero al ser automáticas te permite obtener momentos de posiblemente de otra manera no lo harías. Sin embargo, para guardarlas es necesario descargarlas antes que se borren automáticamente. Captura manual de videos y fotos: Visualizando a tu bebé a través del app, también tienes la posibilidad de capturar fotos o video con solo presionar un icono.

Visualizando a tu bebé a través del app, también tienes la posibilidad de capturar fotos o video con solo presionar un icono. Historial de video (hasta 18 horas): El monitor de bebé Cubo Ai almacena en la nube automáticamente video continuo de lo que sucede enfrente de la cámara. La empresa promete gran seguridad y es útil también para ver cuando tu hijo o hija posiblemente gateo por primera vez o ver como se escapó de la cuna. Sin embargo, escoger el tiempo de visualización no es el mejor, porque no permite controlar con gran precisión el momento.

El monitor de bebé Cubo Ai almacena en la nube automáticamente video continuo de lo que sucede enfrente de la cámara. La empresa promete gran seguridad y es útil también para ver cuando tu hijo o hija posiblemente gateo por primera vez o ver como se escapó de la cuna. Sin embargo, escoger el tiempo de visualización no es el mejor, porque no permite controlar con gran precisión el momento. Comunicación a dos vías: Cuando ves a tu bebé, puedes también presionar un micrófono para poder hablar con el bebé o la persona que está al otro lado de la línea. Sin embargo, me pareció que el volumen de la cámara es un poco bajo y en algunas ocasiones podría ser difícil de escuchar o entender bien lo que alguien dice. Cubo Ai también tiene micrófono permite que la persona que está en el cuarto o hasta el bebé responda.

Cuando ves a tu bebé, puedes también presionar un micrófono para poder hablar con el bebé o la persona que está al otro lado de la línea. Sin embargo, me pareció que el volumen de la cámara es un poco bajo y en algunas ocasiones podría ser difícil de escuchar o entender bien lo que alguien dice. Cubo Ai también tiene micrófono permite que la persona que está en el cuarto o hasta el bebé responda. Calidad de cámara: La calidad de la cámara Cubo Ai es buena, pero lo que más ayuda considero que es el posicionamiento superior. Otras cámaras generalmente están ubicadas en repisas, entonces están más lejos y la calidad cae. Sin embargo, me hubiera gustado que uno pudiera acercar un poco más el ángulo de la cámara para obtener mejor calidad, porque aunque se puede colocar más bajo el soporte de la cámara, dependiendo del lugar donde la colocas puede seguir siendo un poco muy lejos de tu gusto.

La calidad de la cámara Cubo Ai es buena, pero lo que más ayuda considero que es el posicionamiento superior. Otras cámaras generalmente están ubicadas en repisas, entonces están más lejos y la calidad cae. Sin embargo, me hubiera gustado que uno pudiera acercar un poco más el ángulo de la cámara para obtener mejor calidad, porque aunque se puede colocar más bajo el soporte de la cámara, dependiendo del lugar donde la colocas puede seguir siendo un poco muy lejos de tu gusto. Análisis de sueño (en un futuro): Esta será una función que llegará ne el futuro y permita ver con gran detalle el tiempo que durmió, cuánto lloró, el tiempo que se movió, visitas de personas y más.

App

El app de Cubo Ai está disponible para iPhone y Android, pero en mis pruebas lo hizo solo usando un celular Android.

El app de Cubo Ai consta actualmente de tres parte: Inicio (Home), notificaciones (Notifications) y ajustes (Settings). En un futuro cercano existirá una nueva pestaña llamada diario de sueño (Sleep Journal).

Vale la pena tener en cuenta que en el momento de hacer este análisis, el app (al menos en Android) no se traduce a español, sino que se mantiene en inglés.

Home o Inicio es donde estarás con más frecuencia porque allí te muestra el video en vivo, las fotos y videos capturados automáticamente, la temperatura, humedad y la posibilidad de capturar fotos manualmente.

En notificaciones ves las alertas que has recibido, como son cuándo el bebé llora, tiene la cara cubierta, se ha volteado, se ha salido de la cuna o ha traspasado una zona no deseada.

En los ajustes es donde puedes emparejar la cámara (que se hace a través de un código QR, seleccionar área de supervisión de la cuna, zona no prohibida y hasta activar el sonido para que funcione hasta en segundo plano (que puedas escuchar a tu bebe hasta cuando duermas).

En cuanto al desempeño, el app se comporta de manera correcta, pero cuando abres se demora un poco en cargar la imagen, lo cual puede ser un poco frustrante si has recibido una alerta importante.

La mayoría de las veces no se demora mucho más de lo que otros apps o páginas web tardan, pero hay ocasiones en los que si se demora más de la cuenta o no aparece la imagen y es necesario cerrarla para volverla a abrir.

Claro, todo también podría depender un poco de tu conexión de Internet, pero es cierto que son pocas las personas que tienen una conexión demasiado rápida y de todas maneras no estoy seguro qué tanta diferencia podría hacer teniendo en cuenta que igual depende de los servidores de Cube AI.

Soporte

Facebook Messenger, correo electrónico o chat a través del app son las maneras como Cubo Ai permite comunicarse con el servicio al cliente para lograr solucionar problemas o aprender sobre el funcionamiento.

Me vi forzado a contactar dos veces al equipo de soporte. Una, porque cambié la red Wi-Fi y Cubo Ai no se conectó a ninguna red, mientras que en la otra ocasión, los contacté porque no encendía la cámara.

La primera lo hice a través del app y la segunda mediante Facebook Messenger. En la segunda obtuve una respuesta más rápida, pero al final indicaron seguir la conversación directamente en el app. En la primera ocasión logré solucionarlo después de intentarlo múltiples veces y la segunda desarmé el soporte y lo volví a armar, y funcionó.

Conclusión

Cube AI es un monitor de bebé sobresaliente porque sin duda que ayuda a dar más tranquilidad a los padres.

He utilizado monitores de bebé de Samsung, Motorola y hasta una Nest Cam y considero que Cube AI lleva la delantera.

Los monitores dedicados de Samsung y Motorola tienen la ventana de ofrecer pantallas dedicadas de visualización (tipo tablets pequeñas) que te permiten ver y escuchar al bebé en todo momento, mientras que no dependen tanto de una conexión buena a Internet, pero generalmente no ofrecen almacenamiento en la nube (solo a través de microSD) y no te permiten ver la imagen desde cualquier parte del mundo.

Por su parte, la Nest Cam ofrece una buena experiencia, pero tampoco ofrece almacenamiento en la nube y generalmente la Cube AI ofrece mejor calidad de video a menos de que coloques a la Nest Cam demasiado cerca de la cuna.

Donde sobresale Cube AI es en que ofrece almacenamiento en la nube sin ningún costo adicional, la calidad de imagen es buena, tienes acceso al video y sonido desde cualquier parte (y hasta en todo momento en cuanto a audio hablamos) y la inteligencia artificial te ayuda a capturar más momentos de tus hijos y te alerta de momentos críticos de tu bebé.

Sin embargo, el precio sugerido hacen que Cubo Ai sea costoso, pero como ya ha tenido reducciones de precio lo hace ser un producto más competitivo y uno que probablemente todo padre debería considerar, especialmente si no quieren colocarle wearables a bebés para saber aspectos de su estado.