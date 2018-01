Creative

Los sistemas de sonidos de varias bocinas son geniales, lo malo es que no los puedes llevar contigo al trabajo. La compañía de audio Creative piensa que tiene el futuro en las manos: un dongle que da a tus audífonos el poder de crear sonido acústico 3D en los oídos.

Creative los llama Super X-Fi, y los presenta el lunes en la feria mundial CES 2018. En concreto, la tecnología es un dongle que se conecta a tu teléfono o computadora. Y entonces conectas tus audífonos al dispositivo para disfrutar de sus superpoderes musicales. Los audífonos entonces mapean tus oídos en tiempo real y usan inteligencia artificial para crear diferentes modelos acústicos, todo dentro de tus oídos. Creative llama "audioholografía" este mapa SXFI.

En otras palabras, es Coachella Tupac, pero para tus oídos.

Pero Creative no se limita a sacar el dongle al mercado, sino que también debutará unos audífonos bandera, diseñados específicamente para que funcionen con esta tecnología, y de alguna manera también integran realidad virtual. La compañía no ofreció información sobre la integración con VR, diciendo que lo explicará en su momento. Un nivel más debajo de los Super X-Fi hay un juego de audífonos que se colocan sobre la oreja y dentro de ella equipados con dongles Super X-Fi. Por último, también puedes comprar el dongle solo para usarlo con tus propios audífonos.

Pero hay más, porque Creative explica que tienes que tomar fotos de tu cabeza y orejas con tu teléfono, para entonces escoger el tipo de audífono, conectarlos y disfrutar de sonido acústico.

En el mercado hay otros audífonos y auriculares que mapean tus oídos para conseguir un sonido más personalizado, como los audífonos H2 de Even, por ejemplo, así como los Usonic de HTC Ahora queda por ver cómo los Super X-Fi se comparan con esos, aunque colocar esa tecnología en un dongle portátil es diferente.

Pero no todo son rosas. Los audífonos Super X-Fi saldrán al mercado a través de un proyecto de financiación colectiva después de la CES. Todavía no se sabe en qué plataformas saldrán o cuánto costarán. Como siempre, debes saber que el hecho que CNET reporte sobre campañas de financiación colectiva no es un apoyo al proyecto o sus creadores. Antes de contribuir a cualquier campaña, lee bien las normas del proyecto para conocer tus derechos (y las políticas de reembolso, si las tienen) antes y después que concluya una campaña.

