El juego original Crash Team Racing no es tan popular como la saga Mario Kart de Nintendo, pero definitivamente en su primera versión lanzada en 1999 se ganó algunos (muchos) fanáticos; tanto así que Activision junto a Beenox han decidido lanzar una nueva entrega basada en aquel juego de los años 90 pero hecho para disfrutarse en las consolas actuales.

Activision, ahora con Beenox y sin Naughty Dog (la creadora de la primera entrega), ha decidido relanzar Crash Team Racing 20 años después y bajo el nombre de Crash Team Racing: Nitro Fueled. La nueva entrega, a diferencia de aquella primera versión, no será una exclusiva de PlayStation y llegará también para Xbox One y Nintendo Switch este 21 de junio. Pero, ¿debes entonar el "en sus marcas, listos… fuera" y correr a comprarlo? Lo más probable es que sí.

Nota del editor: Activision dio una copia digital de Crash Team Racing: Nitro Fueled a CNET en Español previo al lanzamiento. El análisis se hizo en una PlayStation 4 Pro.

Tuve la fortuna de probar un adelanto del nuevo CTR en febrero pasado y manejar algunas pistas y solo con algunos personajes; pero desde esta semana de lanzamiento he tenido acceso a todo el juego, pisando el acelerador a fondo y sin ningún tipo de freno — ni siquiera en las vueltas.

En mis primeras impresiones me pareció ver un refrito, pero ahora que he podido probarlo a fondo, meterme en todos los rincones de juego y sudar el volante, puedo decir que de inicio a fin CTR: Nitro Fueled es un juego remasterizado que mantiene la esencia del juego original para ser un juego bien traído al presente con un aire de frescura que gustará tanto a los expertos como a los no iniciados en la saga.

Agrandar Imagen Activision

Yo conozco CTR y estoy familiarizado con el juego, por lo que disfruto de ver uno de mis juegos favoritos de la infancia traído correctamente a las consolas actuales. Pero para una persona que apenas si conoce al personaje principal —Crash— y nunca ha tenido contacto con CTR, ¿le será igual de divertido? Para probarlo, le di el control remoto a un primo de ocho años que está empapado de Fortnite pero que poco (o nada) conoce de Crash.

En su primera carrera, mi primo quedó en el puesto 8 de 8. Alguien que enfrenta la derrota en su primer intento podría decidir no volver a intentarlo. Pues mi primo lo intentó unas 10 partidas más hasta llegar al podio y conformarse con un tercer puesto nada malo para ser su primera experiencia. Las impresiones de mi primo fueron las mismas que las mías: CTR es un juego tan adictivo como difícil.

CTR: Nitro Fueled, la experiencia

Agrandar Imagen Activision

El juego CTR: Nitro Fueled no es más que un juego de carreras, pero al mismo tiempo es más que eso.

Si no jugaste la primera entrega lo más seguro es que en algún momento de tu vida hayas jugado a Mario Kart. Pues CTR es básicamente la misma finalidad —acabar las carreras en primer lugar y desbloquear personajes— pero me gusta pensar que en el caso de CTR es una versión de Mario Kart para los que quieren más: más dificultad, más detalle en los mapas y más efectos.

CTR: Nitro Fueled ofrece, para los que buscan revivir el juego de 1999, la misma experiencia de juego del título original. Por supuesto, los gráficos los verás totalmente renovados que por un momento olvidarás que estás jugando una versión renovada de un juego lanzado hace 20 años.

Pero Activision ha agregado también un nuevo modo, Nitro Fueled, que agrega mucha más dificultad, permite cambiar de personajes durante el juego y también agrega al carrito (o kart) que manejas la personalización en color, llantas y hasta puedes agregar estampas. Asimismo, en este modo Nitro Fueled puedes desbloquear personajes y recibirás objetos al terminar carreras, no necesariamente una serie o grupo de carreras.

El juego ofrece diferentes modos de juego: Aventura, en la que puedes usar el modo clásico del juego de los años 90, o probar la nueva entrega Nitro Fueled; también hay un modo Arcade para que intentes conquistar las diferentes Copas; el modo en línea para jugar con diferentes jugadores de todo el mundo (para ello necesitarás una suscripción ya sea de PlayStation, Xbox o Nintendo) y otros apartados llamados Boxes (en donde aparecen los objetos que has desbloqueado) y Records para ver tus logros.

El modo de juego: tan adictivo como difícil

Agrandar Imagen Activision

Mario Kart comparado con CTR: Nitro Fueled es un juego para bebés. En CTR deberás tener más control del auto, la velocidad es mayor y aunque se puede controlar para aumentar o disminuir la velocidad general del juego, un nivel intermedio es bastante rápido como para que familiarizarte te cueste un par de carreras.

Pero una vez que le agarras el modo, CTR es sumamente divertido. En el juego tendrás que no solo ser el más veloz y el más ágil al volante, sino que deberás también tener una buena habilidad de defensa para esquivar objetos y de ataque para saber cuándo y como arrojar objetos para afectar a tus rivales.

Lo que me gusta de CTR es que es un juego que no termina. Se trata de un título que bien puede disfrutar una sola persona intentando desbloquear nuevos objetos o personajes; mejorar los tiempos y dominar los mapas en caso de ya haber conseguido todos los objetos o bien jugando con amigos localmente o contra alguien en línea. No se trata de un juego que terminas y lo guardas; se trata de un juego que vas a querer jugar en muchas, muchas ocasiones.

Me gusta que en Nitro Fueled puedes configurar y personalizar tu kart. Por supuesto, tendrás que mejorar tus habilidades, vencer enemigos y terminar algunas pistas para conseguir más objetos como llantas o diseños de karts. Con cada ocasión que termines en los primeros lugares obtendrás nuevos objetos, así que eso te motivará para seguir adelante.

Los gráficos es algo que también me ha deleitado. Obviamente jugué Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch que ofrece una de las experiencias más naturales para jugar a los karts en una consola, pero definitivamente los mapas y el diseño en general no está a la altura de esta nueva entrega de ia pesar de ser contemporáneos. CTR tiene gráficos de impacto, con gigantescas rocas que te destruirán si chocas contra ellas; bolas de fuego que te quemarán —y harán más lento— o explosiones con efectos espectaculares. Eso sí, CTR incluye un mapa retro visualmente placentero que parece como si volviera a jugar en una consola de hace 20 años.

Durante el juego noté que hay una nueva forma de tener una ligera aceleración que te servirá de mucho al tomar una curva bastante cerrada. Esto se puede hacer al tomar una curva, presionar el botón para hacer un drift o derrape (R1 o L1, dependiendo del sentido de la pista) y al momento de casi salir de la curva deberás presionar el otro botón (R2 o L2) para tener una aceleración. Ejecutar esta aceleración puede ser bastante complicado al principio, pero deberás dominarlo para usarlo a tu beneficio y evitar que un rival con mayor habilidad logre rebasarte en la curva.

CTR: Conclusión

Agrandar Imagen Activision

Un juego de carreras multijugador debe ser una pieza clave e indispensable en cualquier colección de juegos en casa, ya sea Crash o Mario Kart y cualquiera de los dos te ofrecerá horas y horas de diversión. CTR: Nitro Fueled me parece un juego más desafiante y más complicado, pero a la vez más completo. Es difícil decidir cuál es un mejor juego, ya que ambos son bastante buenos. No quiero tener que decidir por uno porque los dos son geniales, así que en lugar de comparar hay que disfrutar.

CTR en específico me ha brindado un par de días fantásticos en los que he gritado de júbilo al conquistar el primer podio pero también querer aventar el control al televisor porque, a punto de llegar a la meta, un personaje me disparó haciéndome tropezar y ser rebasado por alguien más.

El nuevo juego es una remasterización bien hecha que mantiene la esencia del juego de hace 20 años, lo mejora y adapta a las tecnologías de ahora (para sacar provecho de una resolución 4K, por ejemplo), pero también tiene muchos aspectos nuevos —como el modo de juego Nitro Fueled— que gustará a expertos y novatos de la saga.

Cuando jugué CTR hace unos meses concluía que me hubiera gustado ver una versión para móviles y poder jugar en mi iPhone o iPad. Activision se puso las pilas y lanzó una versión para Nintendo Switch (a la que no he tenido acceso), y pseudo-soluciona mi petición, pero sé que los gráficos que me han encantado de CTR quizá no sean tan increíbles en la Switch como lo son en una PS4 Pro.

¿Vale la pena CTR? Me parece que sí. Es un juego que está hecho para disfrutarse solo, en línea y también para muchas más ocasiones como en una reunión con amigos, una cena con la familia y también en pareja. CTR es un juego similar a lo antes visto pero también diferente, que trae de vuelta algo que ya vimos pero también agrega el nuevo modo y mucho contenido por desbloquear para asegurar que estarás sujeto al control. Además, el modo online te retará a ser el mejor de la pista.