Esta cámara inteligente parece un palo de golf y monitoriza a tu bebé

Agrandar Imagen Cocoon Cam

El monitor de bebés Clarity de Cocoon Cam es distinto a la mayoría de las cámaras de seguridad tradicionales. A un precio de US$299, el monitor Clarity está listo para competir con Owlet y Arlo Baby de Netgear. Estará a la venta en la segunda mitad de 2018.

Estas son algunas de las especificaciones de Clarity:

Resolución 1,080p HD



Visión nocturna

Detección de movimiento



Alertas



Comunicación de dos vías

Además de las configuraciones básicas que esperas en un monitor de bebés, la Clarity puede rastrear los signos vitales del bebé a través de lo que Cocoon Cam denomina como una tecnología "de monitorización de respiración sin contacto" y enviará alertas relacionadas a ello.

Su forma particular está diseñada para posarse sobre una superficie como una lámpara de luz y asomarse sobre la cuna de tu bebé. Se incluyen monturas para la pared. Me da curiosidad la precisión del monitor de respiración sin contacto, especialmente cuando no se ha probado que los dispositivos que tienen contacto con el bebé como las medias inteligentes y otros wearables puedan reducir las incidencias de SIDS o síndrome de muerte infantil súbita.

Reproduciendo: Mira esto: ¡Dulces sueños! Esta cuna inteligente ayuda a dormir...

