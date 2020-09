Juan Garzón / CNET

Chromecast with Google TV es el nuevo dispositivo de streaming de Google y el primero que utiliza la nueva plataforma llamada Google TV.

Precio y disponibilidad

El precio del Chromecast with Google TV es de US$49.99 y está disponible en color blanco (Snow), azul claro (Sky) y naranja (Sunrise).

Chromecast with Google TV está disponible inicialmente en Estados Unidos, pero en los próximos meses llegará a otros países.

Chromecast with Google TV: Características y especificaciones

Resolución máxima: 4K a 60fps

HDR: Sí

Puertos: USB-C y HDMI.

Emparejamiento: A través de Google Home app y tiene botón para forzar emparejamiento.

Compatible con Stadia: En 2021

Así es el nuevo Chromecast with Google TV [fotos]

Diseño

El Chromecast with Google TV tiene un diseño que, a pesar de ser diferente, se parece mucho a, por ejemplo, el Chromecast Ultra.

Esto se debe a que el Chromecast with Google TV aún se conecta a través de un conector HDMI que sale a través de un cable corto del dispositivo como tal. El dispositivo ya no es circular, sino que es ovalado y es más grande que el Chromecast Ultra.

El cuerpo del Chromecast with Google TV es de plástico, pero se siente muy suave en la mano. Además, este aparato de streaming de TV tiene un puerto USB-C para conectarlo a un enchufe de electricidad (necesita más energía que los puertos USB de televisores) y en la parte trasera tiene un botón para forzar el emparejamiento.

Juan Garzón / CNET

De cualquier manera, el Chromecast with Google TV sigue siendo un dispositivo relativamente compacto que se puede conectar a toda clase de televisores con puerto HDMI.

Control remoto con Google Assistant

El control remoto de Chromecast with Google TV no es muy diferente a otros, sino que es un control compacto hecho del mismo material del Chromecast.

El control tiene en la parte superior una rueda y un botón central que son los principales para controlar la interfaz, pero más abajo encuentras un botón para regresar, Google Assistant, Inicio, Mute, YouTube, Netflix, encender/apagar y cambiar la fuente de contenido. En el borde lateral derecho hay dos pequeños botones que permiten controlar el volumen.

Juan Garzón / CNET

El control tiene la capacidad de encender, apagar, controlar el volumen y hasta cambiar la fuente del televisor, así que no necesitas utilizar el control remoto del televisor a menos que quieras hacer algo específico que no tiene que ver con Google TV. Inclusive, aún puedes pedirle que te muestre video en vivo de tus cámaras Nest.

Google TV: Un Chromecast con una interfaz

Google TV es el cambio más grande que trae Chromecast with Google TV.

En realidad, este es el primer dispositivo que integra a Google TV, la siguiente generación de Android TV (sigue estando basado en Android TV con Android 10) que mejora la interfaz para tener una experiencia superior al ofrecer más detalle, organización y recomendaciones.

Con Google TV tienes acceso a los más de 6,500 apps que estaban disponibles en Android TV, incluyendo no solo apps para ver contenido por Internet, sino también para escuchar música, hacer ejercicio y más.

Juan Garzón / CNET

Inclusive, Google TV ahora ofrece una pestaña de TV en vivo, siempre y cuando estés suscrito a YouTube. Google dice que está trabajando con otras empresas para poder traer otros servicios de cable a esa pestaña en vivo, pero no reveló quiénes ni cuando se habilitarían.

Aparte de esa pestaña que no estará presente para todos, encuentras la pestaña de películas, series de TV, apps, biblioteca de contenido, búsqueda y las recomendaciones personalizadas.

Google Assistant está presente en el Chromecast with Google TV para permitirte buscar contenido, abrir contenido o controlar lo que estás viendo.

Aún así, Chromecast with Google TV aún permite hacer casting de toda clase de contenido desde otros dispositivos, incluyendo no solo Android sino también iPhone, iPad y hasta computadoras.

Algo interesante es que en las búsquedas de Google puedes seleccionar el contenido que quieres ver en un futuro para agregarlo a tu lista de reproducción deseada.

De manera similar, el app Google Play Movies & TV se actualiza a Google TV en Android para permitirte ver contenido de manera similar y sincronizarlo.

Experiencia

He probado Chromecast with Google TV por algunos días y me parece que ofrece un buen desempeño, Google Assistant es sin duda útil y la interfaz ofrece una mejor experiencia en comparación con Android TV y con lo que ha ofrecido Chromecast.

No he experimentado mucho retraso en la navegación por la interfaz ni tampoco en la reproducción de contenido a través de apps de streaming o hasta YouTube TV en vivo.