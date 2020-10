F A V O R I T O D E L O S E D I T O RE S

Chromecast with Google TV, el nuevo dispositivo de streaming de Google, estrena la mejor interfaz de televisión que la empresa ha tenido, llamada ahora Google TV (antes Android TV). Su precio y funcionamiento lo hacen uno de los mejores streamers que puedes considerar comprar en la actualidad.

8.9 Chromecast with Google TV Lo que nos gusta Google TV mejora la interfaz y experiencia

Su control remoto funciona con TV, barras de sonido y más

Compatibilidad de hasta 4K y HDR a 60fps

Dolby Atmos

Google Assistant es útil y hasta bilingue

Buen catálogo de apps Lo que no nos gusta No tiene función real de multiusuario

Pestaña de contenido en vivo (Live) solo funciona con YouTube TV

Solo 8GB de almacenamiento

Precio y disponibilidad

El precio del Chromecast with Google TV es de US$49.99 y está disponible en color blanco (Snow), azul claro (Sky) y naranja (Sunrise).

Chromecast with Google TV está disponible inicialmente en Estados Unidos, pero en los próximos meses llegará a otros países.

Chromecast with Google TV: Características y especificaciones

Resolución máxima: Hasta 4K a 60fps

HDR: Sí (Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Puertos: USB-C y HDMI

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz y 5GHz), Bluetooth

Conectividad de control: Bluetooth y infrarrojo para controlar TV, barra de sonido o recibidores

Emparejamiento: A través de Google Home app; tiene botón para forzar emparejamiento.

Compatibilidad con Stadia: En 2021

Tamaño del Chromecast: 162x61x12.5mm

Tamaño del control: 122x38x18mm

Peso del Chromecast: 55 gramos

Peso del control: 63 gramos

Colores: Blanco (Snow), azul claro (Sky) y naranja (Sunrise)

Un buen diseño

El Chromecast with Google TV tiene un diseño que, a pesar de ser diferente, se parece mucho, por ejemplo, al Chromecast Ultra.

Esto se debe a que el Chromecast with Google TV aún se conecta a través de un conector HDMI que sale a través de un cable corto en un extremo del dispositivo. El aparato ya no es circular; ahora tiene una forma ovalada y es más grande que el Chromecast Ultra.

El cuerpo del Chromecast with Google TV es de plástico, pero se siente muy suave en la mano. Además, este aparato de streaming de TV tiene un puerto USB-C para conectarlo a un enchufe de electricidad (necesita más energía que los puertos USB de televisores) y en la parte trasera tiene un botón para forzar el emparejamiento.

Juan Garzón / CNET

De cualquier manera, el Chromecast with Google TV sigue siendo un dispositivo relativamente compacto que se puede conectar a toda clase de televisores con puerto HDMI.

Control remoto con Google Assistant

El control remoto del Chromecast with Google TV no es muy diferente a otros. Es un control compacto hecho del mismo material del Chromecast.

El control tiene en la parte superior una rueda y un botón central que sirven para controlar la interfaz, pero más abajo encuentras botones para regresar, Google Assistant, Inicio, Mute, YouTube, Netflix, encender/apagar y cambiar la fuente de contenido. En el borde lateral derecho hay dos pequeños botones que permiten controlar el volumen.

Juan Garzón / CNET

El control tiene la capacidad de encender, apagar, controlar el volumen y hasta cambiar la fuente del televisor, así que no necesitas utilizar el control remoto del televisor a menos que quieras hacer algo específico que no tiene que ver con Google TV. Inclusive, aún puedes pedirle que te muestre video en vivo de tus cámaras Nest.

Google TV: Un Chromecast con una interfaz

Google TV es el cambio más grande que trae Chromecast with Google TV.

Captura de pantalla/Google

Este es el primer dispositivo que integra a Google TV, la siguiente generación de Android TV (sigue estando basado en Android TV con Android 10), que mejora la interfaz para tener una experiencia superior al ofrecer más detalle, organización y recomendaciones.

Con Google TV tienes acceso a los más de 6,500 apps que estaban disponibles en Android TV, incluyendo no solo apps para ver contenido por Internet, sino también para escuchar música, hacer ejercicio y más.

Esto significa que encuentras apps como Netflix, Disney Plus, Sling TV, Amazon Prime Video y hasta HBO Max y Peacock, dos apps que no están presentes en Amazon Fire TV o Roku.

Aun así, no encuentras todos los apps populares. En este caso, por ejemplo, falta el app de Apple TV Plus. Google dijo que está abierto a toda clase de apps y contenidos, pero depende también del interés de terceros.

Google TV ahora ofrece una pestaña de TV en vivo, siempre y cuando estés suscrito a YouTube. Google dice que está trabajando con otras empresas para poder traer otros servicios de cable a esa pestaña en vivo, pero no reveló quiénes ni cuándo se habilitarían.

Aparte de esa pestaña que no estará presente para todos, encuentras la pestaña de películas, series de TV, lista de apps, biblioteca de contenido, campo de búsqueda y las recomendaciones personalizadas.

Google Assistant está presente en el Chromecast with Google TV para permitirte buscar contenido, abrir contenido o controlar lo que estás viendo.

Chromecast with Google TV aún permite hacer casting de toda clase de contenido desde otros dispositivos, incluyendo no solo Android sino también desde un iPhone, iPad y hasta una computador.

Algo interesante es que en las búsquedas de Google puedes seleccionar el contenido que quieres ver en un futuro para agregarlo a tu lista de reproducción deseada. También, el app Google Play Movies & TV se actualiza a Google TV en Android para permitirte ver contenido de manera similar y sincronizarlo.

En general, la interfaz me gusta más que la que ofrecen Roku y Fire TV porque se ve más moderna y me parece que te permite navegar y descubrir contenido más fácilmente.

Lo que sí extraño es la función de Roku de conectar audífonos al control remoto de Roku (dependiendo del modelo) o para usar el app en tu celular. En el Chromecast con Google TV es necesario depender de Bluetooth, lo cual no siempre funciona bien porque es necesario ir con frecuencia a las configuraciones para reconectarlo manualmente y significa que no puedes usar audífonos tradicionales.

Asimismo, Google TV permite agregar más de una cuenta de usuario en el sistema. Esto no significa mucho, porque no ofrece perfiles con contenido personalizado según el usuario. Además, si el usuario primario no tiene YouTube TV la pestaña de Live o contenido en vivo no aparece si otro usuario añadido sí está suscrito a ese servicio.

Google Assistant

Google Assistant te permite abrir apps, reproducir el contenido que quieras, te muestra el video de tus cámaras Nest o hasta te contesta toda clase de preguntas.

Google Assistant funciona tanto en Español como en inglés, así que si eres bilingüe no necesitas sacrificar uno de tus idiomas en la configuración. Lo probé configurado en inglés. Le di múltiples comandos de voz en español y funcionó bien, aunque en inglés sigue teniendo mayor precisión de detección de tu voz y mayor efectividad.

David Katzmaier/CNET

Considero que Google Assistant sigue ofreciendo mejor detección y funcionamiento que la que ofrecen otros asistentes virtuales, como Alexa en Fire TV, el asistente de Roku y Siri en Apple TV.

Claro, Google Assistant no es perfecto y no siempre te va a entender. Es posible que cuando le pidas que abra una película no siempre abrirá el app que quieres, pero en general funciona bien. La asistente es útil y simplifica la experiencia que podemos tener con un TV -- sobre todo a la hora de hacer búsquedas.

David Katzmaier/CNET

En general, el rendimiento de Chromecast with Google TV ha sido bueno, ofreciendo fluidez a través del contenido y apps, aunque en algunas ocasiones se ha quedado un poco congelado y o se ha demorado un poco más de lo que uno esperaría.

De cualquier manera, me parece que el desempeño estuvo bien y no me decepcionó.

Conclusión

El Chromecast with Google TV es un gran comienzo para el nuevo software de Google para televisores. Ofrece una interfaz mejorada que le saca más provecho a la pantalla grande, Google Assistant es útil (aunque me gustaría que fuera un poco más rápido) y el diseño tanto de su control como del aparato es bueno. Además, considero que su precio de US$49 es correcto para lo que ofrece.

Claro, si prefieres a la asistente Alexa o tienes un ecosistema optimizado para ese asistente virtual, el Fire TV Stick probablemente será una mejor opción. Los usuarios de Apple deberían también considerar el Roku Streaming Stick Plus porque cuenta con Apple TV Plus y recibirá en un futuro una actualización que trae compatibilidad con AirPlay y HomeKit.

Para todos los demás, el Chromecast with Google TV es una de las mejores opciones a un costo relativamente bajo y aún mejor si disfrutas de muchos de los servicios de Google, sobre todo si conoces bien cómo funciona Google Assistant. También, te da la posibilidad de colocar automáticamente tus fotos desde Google Photos, tu contenido estaría siempre presente y la función de casting te permite también transmitir desde tu celular toda clase de contenidos (inclusive si es un iPhone).

Además, si decidiste comprar dos bocinas Nest Audio puedes conectarlas como el sistema de sonido de TV para tu Chromecast TV con Google Assistant (aunque por alguna razón, durante mis pruebas, después de un tiempo de estar viendo TV en ocasiones el sonido iba solo a una de las bocinas, pero eso lo dejo para otro análisis).