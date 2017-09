La última vez que reseñamos una bocina Oontz fue hace unos años, cuando las primeras bocinas inalámbricas básicas de Cambridge Soundworks debutaron en Amazon. La Oontz Angle 3 Plus es técnicamente la cuarta generación de bocinas Oontz, y mantiene la tradición de la marca de entregar un buen sonido por el precio. De hecho, se pudiera decir que muy buen sonido por lo que cuesta.

La bocina, que se puede colocar de manera vertical u horizontal, no gana ningún premio de diseño pero es funcionalmente atractiva. Más importante, cuesta solamente US$35 en Amazon. Lo impresionante es que suena fuerte con una claridad decente y buenos sonidos bajos para su tamaño. En materia de calidad de sonido, no está al mismo nivel que bocinas como la JBL Flip 4 y la UE Wonderbroom, que cuestan unos US$100.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Además, la duración de la batería es excelente (la empresa dice que le dura unas 30 horas a volumen moderado) y es resistente al agua, de manera que puedes usarla en la ducha. Y el micrófono incorporado significa que puedes usarla para hablar por teléfono.

Para probar usamos piezas que con frecuencia hacen que otras bocinas pequeñas distorsionen el sonido, y la Oontz 3 Plus se las arregló para manejar casi todo bien..

La calidad del sonido no está al mismo nivel que bocinas como la JBL Flip 4 y la UE Wonderboom, que cuestan unos US$100. David Carnoy

La pista "alt-J" de 3WW tiene algunas frecuencias de bajo realmente fuertes que tienen a afectar algunas bocinas. Pero la Oontz Angle 3 Plus respondió bien. No, no hace que la casa vibre, después de todo es una bocina compacta que pesa 13 onzas (369 gramos). Pero definitivamente suena más fuerte de lo que parece.