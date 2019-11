El modo campaña de Call of Duty —que tanto extrañé en Black Ops 4 el año pasado— está de vuelta en Modern Warfare, el más reciente juego de Activision e Infinity Ward.

El nuevo título ya está a la venta y por primera vez se puede jugar tanto en Xbox, PS4 y PC. No, no es un sueño; los jugadores ya pueden jugar partidas en línea y competir con usuarios de otras consolas. Esta es la primera ocasión que Activision permite algo así en uno de sus juegos pero que venía siendo algo necesario tras la llegada de Fortnite y PUBG que permiten el juego multiplataforma.

Pero Modern Warfare es mucho más que el primer título en el que Activision permite la multiplataforma y, sin olvidarlo, permite también la sincronización en todas las plataformas — así que puedes sincronizar tu progreso, con una cuenta de Activision, sin importar si juegas y cambias entre Xbox, PC o PS4.

Nota del editor: Activision dio a CNET en Español una copia digital de Call of Duty: Modern Warfare. El juego se analizó en un Xbox One S.

La campaña está de vuelta —y con mensaje

Después de que Call of Duty: Black Ops 4 —lanzado en 2018 y todavía disponible— debutó con un enfoque totalmente en línea, un modo battle royale y sin una campaña, ya era tiempo de que Modern Warfare sí tuviera su propia campaña y vaya manera de tenerla.

Call of Duty: Modern Warfare es la nueva entrega de una de las franquicias más queridas y con más fanáticos de Call of Duty y posiblemente de entre todas los juegos de disparos en primera persona (FPS por first person shooter).

La campaña en Call of Duty: Modern Warfare es una de las que más he disfrutado en Call of Duty, aunque también es de las que he sentido más cortas. Con un modo de dificultad en Profesional, creo que está bastante balanceado para la mayoría de jugadores. Pero lo que quizá sea una campaña corta, me parece que es una que ha dejado un mensaje más claro. O quizá también se trata a que ahora lo juego siendo una persona más madura que, por ejemplo, la campaña de Infinite Warfare (2016).

En la campaña seremos diferentes personajes, pero normalmente estaremos del lado de un ejército británico o como agente de la CIA que opera entre una invasión rusa y una guerra civil en medio oriente. La campaña está llena de misiones pero ninguna es parecida a la anterior o a la siguiente: en algunas misiones tendremos que aprender a controlar un rifle de precisión y medir los indicadores de la mira, así como disparar analizando el viento; en otras misiones tendremos que asaltar un edificio con todo el sigilo posible y unas gafas nocturnas; y habrá otras misiones en las que vamos a controlar drones kamikaze e intentar controlar zonas rivales.

Pero hay otras misiones que dejan un mensaje bien grabado: los estragos de la guerra.

Hay una misión en especial en la que vamos a encarnar la infancia de Farah Karim, una guerrillera que está de nuestro lado. Durante su infancia, Karim experimenta en carne propia el estar bajo los escombros de un edificio que cayó tras un bombardeo; ese mismo día la joven Karim es testigo del asesinato de su padre a manos de un soldado ruso para luego escapar con solo una máscara de gas que la protege del derramamiento de gases tóxicos en su ciudad. Ver —y vivir— estas experiencias dejan un mensaje claro en la mente del jugador, mostrando un vistazo que, si bien es a través de un juego, muestra el sufrimiento de personas ajenas a una guerra pero que resultan afectados por estar en medio de ella.

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare es una de las mejor hechas, más maduras y con mejor detalle que he visto en la saga. Activision e Infinite Ward ofrecen una mirada realista a la guerra, las invasiones, los combates y las historias que surgen.

La campaña me ha dejado un buen sabor de boca en su modo de juego con un movimiento natural de los personajes, diálogos naturales, poco trillados y con una historia interesante. Los gráficos, el sonido y el modo de combate también se disfrutan bastante. La campaña es algo sangrienta, pero se pueden eliminar estas escenas desde que inicia el juego, un punto bueno para Activision.

Controlar a los personajes en cada misión resulta sencillo, apuntar también es fácil y aunque el disparo en la campaña no se ve mejorado (como sí en el modo multijugador que, con ayuda de empuñaduras, no verás tanto retroceso al disparar), resulta relativamente sencillo eliminar a los enemigos. (Me gustaría ver que en futuras ediciones haya una forma en que sea más claro cuando un disparo hacia el enemigo es acertado).

Quizá lo único que no me ha gustado son aspectos pequeños como que, durante un combate, si eliminas a tus enemigos, avanzas tu posición y sale por atrás algún enemigo que no eliminaste, tus compañeros —controlados por computadora— ni atraen la atención del enemigo, ni lo matan y este tampoco disparará a tus aliados. Es decir, aunque juegas con compañeros (controlados por computadora), la realidad es que no sirven de mucho, ni siquiera para cubrir la espalda.

Otro punto importante es que es imposible cambiar el idioma del juego. Recordemos que Activision distribuye el juego con el idioma de la región; castellano en España, español latino para México y el resto de América Latina; inglés en EE.UU., y así dependiendo de la región. Yo soy una de esas personas que prefiere jugar un juego o ver una película en el idioma pensado por sus creadores. Si bien el doblaje al español latino (afortunadamente no es español europeo) es bastante bueno, hay acentos —como el británico de John Price o el inglés marcado de los terroristas— que hubiera preferido escuchar y disfrutar en su versión original. Posiblemente daría mayor realismo y dramatismo a la historia.

Acabé Call of Duty: Modern Warfare en menos tiempo de lo que esperé. La campaña se me hizo bastante buena y la disfruté de principio a fin, aunque quizá fue más corta de lo que hubiera anticipado.