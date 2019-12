Los Beats Solo Pro son los nuevos audífonos de Beats, una empresa de Apple. Son compatibles con celulares iOS y Android y otros dispositivos y, según la empresa, han sido diseñados desde cero para presentar una evolución real con respecto a sus predecesores.

8.7 Beats Solo Pro $300 en Amazon $300 en Walmart $300 en Apple CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Los Beats Solo Pro tienen buena cancelación de ruido activa

Su batería tiene una buena duración

Tienen botones de control físicos

Pueden invocar a Siri

Se cargan en menos de dos horas Lo que no nos gusta Su diseño es bonito, pero un poco ajustado para tu cabeza

Su cable es Lightning a USB regular, lo que le resta compatibilidad de carga

Carece de una entrada regular de 3.5 mm

Puedes comprar un cable de 3.5 mm a Lightning, pero cuesta US$35

No tienen botón de encendido y si los dejas abiertos no se pausan y siguen reproduciendo música o al menos encendidos

Sin embargo, los Beats Solo Pro llegan justo en un momento en el que Apple también ha lanzado los AirPods Pro, y aunque ambos tienen un diseño diferente, los dos poseen dos tipos de cancelación de ruido y la competencia en el mercado arrecia: entonces, ¿merecen la pena o hay algo mejor allá afuera?

Precio y disponibilidad

Los Beats Solo pro cuestan US$299 en la versión original de colores negro, blanco y gris y también en la versión Pharell Williams, que incorpora los tonos azul claro, azul oscuro y rojo.

Características Beats Solo Pro

Modo Cancelación de ruido activa

Modo Transparencia

Botones físicos de control para el volumen, Siri ( y otros asistentes virtuales) y la recepción de llamadas

Chip H1 de Apple (permite compartir música con otros audífonos de Apple)

Batería de 22 horas con el modo de cancelación de ruido y 40 horas sin este activo

Una carga de 10 minutos te da 3 horas de batería

Cable de carga Lightning a USB

Bluetooth 5.0

Peso de 266 gramos

Unidad de diafragma de la bocina de 40mm

David Carnoy/CNET

Nuevo diseño, fundas más suavecitas

A diferencia de los Beats Solo3 Wireless lanzados originalmente en 2016 que no tenían cancelación de ruido, o de sus sucesores, los Beats Studio3 Wireless, que fueron diseñados con base en sus antecesores, los Beats Solo Pro poseen un diseño totalmente repensado, que incorpora nuevos materiales para hacerlos más ligeros, robustos y también cómodos.

Las almohadas para los oídos han sido totalmente rediseñadas, ahora son 35 por ciento más gruesas que modelos anteriores, y hacen que tu oreja tenga 70 por ciento más contacto con estas, lo que permite una mejor entrega de sonido y sobre todo de la cancelación de ruido.

La banda de la cabeza está fabricada en una nueva aleación de materiales que la hace flexible en caso de que te sientes sobre ella, o que sufran caídas. De hecho, en mis pruebas les hice torsión y volvieron a su forma original sin problemas, algo que es bueno por si sucede algún contratiempo.

Debes saber que estos Beats Solo Pro tienen un pequeño botón físico debajo de uno de los auriculares para activar la cancelación de ruido y además en el otro audífono el control de sonido y para atender llamadas.

Por cierto, no existe un botón de encendido o apagado en estos audífonos, su posición inicial y para guardarlos es plegada, y cuando están así, se encuentran apagados; cuando los despliegas para usarlos, entonces se encienden y conectan de forma automática al último dispositivo que hayas utilizado y que se encuentre en el rango.

Si quieres conectar estos audífonos mediante cable por algún motivo a tu computadora o dispositivo, existe un cable accesorio de Lightning a 3.5 que puedes comprar por US$35, aunque ten en cuenta que es el mismo puerto que se utiliza para cargarlos.

Sarah Tew/CNET

¿Son cómodos de usar?

Pero... ¿son realmente más cómodos? Aquí tenemos sentimientos encontrados: y es que aunque los primeros días me apretaban mucho la cabeza, y hasta resulté con dolor de cabeza, con el pasar de los días y al usarlos más, sentí que se aflojaron un poco. Sin embargo, a pesar de utilizarlos por tres meses, no he logrado acostumbrarme a pasar mucho tiempo con ellos, porque se me cansan las orejas de estar ligeramente apretadas.

Otro caso de uso importante fue en el gimnasio: estos no son los audífonos que debes utilizar para entrenar, porque al sudar simplemente se quedarán húmedos. La tela es una especie de cuero, por lo cual no creo que el sudor traspase y más bien necesitas secarlo porque es visible en la superficie.

Mi compañero Juan Garzón utilizó estos auriculares y también los Sony WH-1000XM3, y me aseguró que los de la empresa japonesa son muchísimo más cómodos porque no te aprietan la cabeza de esta manera.

Cancelación de ruido y uso

Estos son los primeros Beats que incorporan cancelación de ruido activa. Esta tecnología permite bloquear por completo el ruido exterior, usando para ellos los micrófonos externos e internos para crear ondas que bloquean esos sonidos. Además, Beats ha agregado un modo Transparencia, que que es el contra-balance del modo anterior y que te permite seguir escuchando tu música y al mismo tiempo el ruido exterior.

Los audífonos están equipados con seis micrófonos, cuatro de ellos están mayormente dedicados a escuchar tu entorno exterior e incluso lo que escuchas mediante las almohadillas para crear las ondas necesarias para la cancelación de ruido, y otros dos están dedicados a afinar tu voz para cuando haces llamadas o hablas con Siri, a quién puedes darle órdenes desde estos audífonos.

David Carnoy/CNET

En mis pruebas, ambos funcionaron correctamente: el modo Transparencia es ideal para cuando vas caminando por la calle, estás en la oficina y debes estar pendiente de lo que dicen tus compañeros o si vas manejando bicicleta, por ejemplo, ya que los ruidos se escuchan fuerte y claro.

Por otro lado, el modo cancelación de ruido de los Beats Solo Pro fue ideal en mis viajes en avión, porque bloqueaba totalmente el ruido de los motores y en general el sonido de la cabina.

Los Beats Solo pro incluyen un botón en la parte inferior de uno de los audífonos, si lo aprietas por dos segundos activas un modo y si lo vuelvas a hacer, activas el otro. El dispositivo emite un ligero sonido para indicarte que esto está sucediendo pero después de haber probado lo mismo con los AirPods Pro, puedo decirte que este sonidito no es totalmente claro, porque tanto si entras en el modo cancelación de ruido como si entras en el modo transparencia, son muy similares.

Si usas los Beats Solo Pro con un iPhone podrás también activar y desactivar la cancelación de ruido desde el menú de ajustes de Bluetooth; si utilizas un teléfono Android podrás hacerlo desde el app Beats, que puedes descargar gratis en la Google Play Store.

Algo que me gustó mucho es que si utilizas un iPhone y quieres compartir el sonido con otros amigos que tienen AirPods o audífonos Beats que integren el chip H1, puedes compartir la música con ellos de forma sencilla.

David Carnoy/CNET

Batería

La batería de los Beats Solo Pro puede durar con cancelación de ruido o modo transparencia activados unas 22 horas, y sin ellos 40 horas. La empresa asegura además que puedes obtener con 10 minutos de carga hasta tres horas de batería utilizando el cable Lightning a USB integrado con el dispositivo.

Algo de lo que me di cuenta utilizando estos audífonos, es que si te los quitas y los dejas abierto, digamos, encima de tu escritorio, estos siguen conectados, encendidos y reproduciendo música sino los detuviste. Por tanto, estarán gastando batería hasta que los cierres.

Beats Solo Pro vs. AirPods Pro

Sí, ambos audífonos tienen un diseño y concepto totalmente diferente, y aunque la elección sobre todo dependerá de la forma que más te guste, debes saber que ambos poseen una tecnología muy similar de cancelación de ruido y transparencia; los AirPods Pro son más económicos y portátiles y tienen más opciones de configuración a través del iPhone, aunque no poseen un app dedicada para Android para poder controlarlos correctamente.

La batería general de los Beats Solo Pro es mayor, y aunque en ambos casos el sonido se escucha muy bien y la cancelación de ruido es excelente, sin dudas la grandeza de las almohadas para los orejas de los Beats te aislará mucho más, aunque en ocasiones esto puede llegar a agobiarte. Si te da miedo perder los AirPods Pro o que se te salgan de las orejas, debes saber que ahora incluyen gomitas de tamaño S, M y L para que uses la que se ajuste mejor a ti.

Beats Solo Pro vs. Sony WH-1000XM3: los rivales

Si dos audífonos son rivales en este momento y en este segmento son los Beats Solo Pro y los del nombre impronunciable de Sony, los Sony WH-1000XM3. En las pruebas de mi compañero Juan Garzón, los Sony resultaron mucho más cómodos de utilizar, son más ligeros, utilizan el universal puerto USB Tipo C y no Lightning y también posee botones de control.

Además, la cancelación de ruido y calidad de sonido son un poco superior en los de Sony, mientras que también incluyen un cable de puerto de 3.5mm que permite conectar los hasta en aviones y te dice con claridad que función activas o desactivas cuando presionas sus botones.

Los Beats se encienden y apagan automáticamente, mientras que los Sony sí tienen un botón de encendido y de emparejamiento, algo de lo que carecen los Beats Solo Pro.

Conclusiones

Los Beats Solo Pro estrenan la cancelación de ruido adaptativa por primera vez en unos audífonos de Beats, modo transparencia y un nuevo diseño que se adapta mejor a tus oídos. A mi compañero Juan y a mi nos parece que aprietan un poco la cabeza, aunque lamentablemente este es un detalle que tendrás que confirmar ti mismo.

En general, su funcionamiento me pareció correcto todo el tiempo, la duración de la batería muy buena, y su facilidad de doblarlos para guardarlos en una funda incluida en la caja una buena idea para hacerlos fácil de transportar.

Utilicé estos audífonos en vuelos, en la calle y en la oficina, alternando entre el modo de cancelación de ruido activa y la de transparencia, y en todo momento los audífonos trabajaron para que o no escuchara prácticamente nada del exterior, o tuviera la medida justa de ruido y música.

Su precio es un tanto elevado, pero se mantiene en el margen de los audífonos de la competencia, además de los Sony WH-1000XM3 los Bose QuietComfort 35 II son otros audífonos a considerar si quieres revisar otros auriculares con características similares.