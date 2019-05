Después de haber utilizado los AirPods desde su lanzamiento, y haber probado también los Galaxy Buds de Samsung, tener la oportunidad de escuchar mi música favorita con los Powerbeats Pro parecía el siguiente paso necesario para tener una idea global de hacia dónde se dirigen los audífonos inalámbricos de las compañías más importantes.

Sí, ya sé que hay otras empresas como Sennheiser y JBL con dispositivos súper especializados, pero estos audífonos dirigidos dirigidos a un público global que, además tiene interés de hacer deportes, pueden resultarte interesantes si tienes un presupuesto de US$250 –mucho más que los AirPods con carga inalámbrica de US$199 o los Galaxy Buds de US$129.99.

Tan pronto los saqué del empaque, mi primera impresión fue: qué caja tan grande y qué audífonos tan raros... aunque tras varios días de uso, mi experiencia mejoró considerablemente.

Una vez que comencé a utilizarlos encontré que los Powerbeats Pro son bastante cómodos. Puedes colocar diferentes almohadillas que se adaptan a tu oído y tiene un ganchito (o agarre) que evita que se salgan de tu oído bajo ninguna circunstancia. En el video análisis puedes ver cómo hice diferentes actividades y ejercicios y jamás se salieron de mis oídos.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Si los comparo con los AirPods, por ejemplo, desde luego estos son mucho más seguros y también me resultaron cómodos, aunque no vamos a mentirnos, pues los AirPods son simples y más pequeños para el día a día. Los Buds, por su parte, son igualmente muy cómodos, aunque en análisis de los Samsung Galaxy Buds te cuento que se me cayeron unas cuantas veces.

Los Powerbeats Pro son 23 por ciento más pequeños que los Powerbeats 3 y, según la empresa, hasta 17 por ciento más ligeros. A esto debemos sumar que no debes tener miedo a sudar con ellos o a mojarlos un poco, porque tienen resistencia IPX4, lo que significa que pueden ser salpicados, aunque lo mejor es que no los sumerges en ningún lugar. Y no, no puedes nadar con ellos.

Algo importante de estos audífonos es que incluyen el chip H1, el mismo que viene en los AirPods, lo que significa que tienen conexión con Siri y se comunican mejor con tus dispositivos iOS y macOS. Cuando abres la caja, verás que en el iPhone te aparece el mismo proceso rápido de configuración que con los AirPods. En el caso de Android, solo debes configurarlo mediante Ajustes > Bluetooth.

Cuando los usas con el iPhone, puedes decir "Oye, Siri", sin necesidad de tocar ningún botón. Por cierto tiene teclas de ajuste de volumen de cada lado y para llamar al asistente virtual, aunque puedes configurar uno de los lados para que sirva para cambiar de canción.

Como te podrás imaginar, cuando te los quitas, se pausa tu reproducción, aunque si te quitas uno y quieres seguir escuchando por el otro, puedes hacerlo solo tocando la tecla de volumen.

Agrandar Imagen Mark Licea/CNET

Powerbeats Pro y su enorme caja

Algo que no me encantó desde que vi los Powerbeats Pro fue su enorme caja. Es dos o hasta tres veces más grande que la de los AirPods, y eso se entiende, aunque definitivamente hará que si te la metes al bolsillo se note extremadamente grande.

He aquí una experiencia interesante: era fin de semana y quería salir sin mochila. Me puse los Powerbeats Pro y dejé la cajita en casa. Obviamente, se quedaron sin batería a pesar de que los desconecté de Bluetooth. Desde luego olvidé apagarlos. ¿La lección aprendida? Si sales, vas a tener que llevar contigo esa cajota.

Desde luego en el día a día no tuve ese problema, porque los cargaba en mi bolso para el gimnasio, y al salir a entrenar siempre la dejaba. Con los AirPods y los Galxy Buds, sí suelo llevarla de vez en cuando en el bolsillo.

A esto se suma otro detalle: esta enorme caja no tiene ninguna otra función aparte de guardar y cargar los audífonos. No suma un valor adicional de carga inalámbrica, como los nuevos AirPods, y sí su método de carga es Lightning y dentro de la caja viene un cablecito negro, muy diferente al de cualquier otro producto de Apple.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El sonido, lo que de verdad importa

Los Powerbeats Pro incorporan una nueva tecnología que según Beats permitirá eliminar la distorsión o ruido ambiental en exceso que vivimos constantemente cuando caminos por la calle o nos sentamos en la oficina. En este apartado, estos audífonos llevan la delantera con respecto a los AirPods, porque desde luego al ser intra-aurales suman una mayor profundidad y proveen mayor cobertura para evitar el paso del sonido exterior.

Nuestro colega de CNET experto en equipos de sonido, David Cannoy, me explicó que el sonido de audífonos anteriores de Beats tenían el problema de que el bajo era muy fuerte y esto producía una definición pobre en los mismos. Los Powerbeats Pro acentúan el bajo, pero no hemos tenido problemas con su funcionamiento y de hecho, es una de las razones por las cuales preferirás estos antes que los AirPods u otros dispositivos especializados de marcas reconocidas.

Cuando se trata de llamadas, encontramos la misma tecnología de los AirPods. Hay un micrófono en cada audífono, y además incorporan acelerómetro para detección de voz, que ayuda a que el dispositivo escuche mejor tu voz. La empresa también dice que filtran mejor otros ruidos para que haya una mejor cancelación de ruido ambiente durante las llamadas.

En mis pruebas llamando a mi abuela mediante llamadas normales o WhatsApp, funcionaron correctamente, la gente me dijo que me escucha bien y claro, y no notaron demasiados problemas de ruido.

Batería de los Powerbeats Pro: puntos extra

Si vas a pagar más por unos audífonos, más vale que al menos tengan una batería duradera, y esto es algo que vas a encontrar en los Powerbeats Pro. Apple dice que su batería dura hasta 9 horas para escuchar música, mucho más que las cinco horas que nos dan los AirPods. A eso debemos sumar que la caja de carga nos da 15 horas extra.

Beats ha incluido en estos audífonos una carga rápida, que permite que con cinco minutos obtengas entre una hora y una hora y media de reproducción, Si los cargas 15 minutos, la empresa dice que lograrás hasta cuatro horas.

La caja tiene una pequeña luz que te indica que has colocado los audífonos dentro y que se están cargando, por lo cual siempre podrás saber si la caja se ha quedado ya sin batería. Los audífonos se apagan automáticamente cuando los colocas dentro, pero si te los quitas permanecen encendidos.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

¿Vale la pena comprarlos?

Los PowerBeats Pro tienen un precio elevado si los comparas con los AirPods o los Galaxy Buds de Samsung, aunque otros dispositivos de su categoría son incluso más caros, pues tienen un nivel de audio más profesional. Eso sí, estos audífonos no tienen una cancelación de ruido completa, y aunque la verdad en mis pruebas los audífonos sellaron bien el canal auditivo para disfrutar de la música, su tecnología no es la mejor cuando se compara con su competencia: los Sennheiser Momentum True Wireless que cuestan US$300 o incluso los UA True Wireless Flash by JBL, que valen US$170.

Si eres un amante de los deportes y simplemente quieres la mejor conexión con tu iPhone, poder hablar con Siri, resistencia a salpicadura y una cancelación de ruido mejorada con respecto a dispositivos más económicos, entonces los Powerbeats Pro no te resultarán una mala opción.