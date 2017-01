Beats fabrica bastantes audífonos con precios estratosféricos, pero su modelo básico EP tiene un valor sorprendentemente bueno. El precio de lista es de US$100, pero los puedes encontrar en línea en EE.UU. hasta con un 30 por ciento de descuento; es decir, a un precio de US$70. Los EP son unos audífonos que van sobre la oreja y que no son tan suntuosos como los ahora medio olvidados Mixr, que van sobre la oreja, así como los modelos Executive y Pro. Pero gracias a su montura de metal reforzada, me recuerdan a una versión austera de dichos audífonos. Por austera me refiero a que no son increíblemente llamativos y que no se pliegan ni abaten para transportarlos (carecen de bisagras).

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Los audífonos están disponibles en varias opciones de color -- negro, azul, rojo y blanco -- y tienen un mando y micrófono incorporados en el cable compatible con iPhone para hacer llamadas, ajustar el volumen y saltar canciones y retroceder. (Algunas funciones del mando remoto tal vez no funcionen con modelos Android, pero puedes usar el micrófono para hacer llamadas). El cable largo y aplanado tipo linguine no se puede sacar y termina en una entrada estándar.

Para ser unos audífonos sobre la ojera, los EP son cómodos, aunque no tanto como unos Bose sobre la oreja. Su acojinamiento es decente y se ajustan cómodamente, aunque algunas personas tal vez los sientan demasiado ajustados, por lo que no estoy muy seguro de que sean los mejores audífonos para gente con cabezas muy grandes. Dicho lo anterior, gracias a su ajuste ofrecen un aislamiento de ruido pasivo razonablemente bueno.