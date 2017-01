El Asus ZenFone 3 Deluxe podría haber sido uno de los grandes. En realidad, su pobre rendimiento lo convierte directamente en prescindible y fácilmente se ve opacado por el ZenFone AR que se anunció en enero en la feria CES. Por ese precio, te conviene más comprar el ZenFone 3 que es más barato, o incluso el OnePlus 3T, con su precio más asequible y especificaciones similares.

Por lo que toca a sus puntos positivos, cuesta US$500 desbloqueado. Parte de ese precio razonable tiene que ver con el procesador Qualcomm Snapdragon 820. Si optas por la versión que tiene el chip Qualcomm Snapdragon 821, el precio se dispara a US$800.

Primero, lo bueno. Me encanta el diseño de este teléfono totalmente metálico de 5.7 pulgadas. Asus ha hecho maravillas con la ingeniería para ocultar las líneas de la antena y el resultado es un dispositivo de metal con un aspecto pulcro. La pantalla del teléfono es brillante y vibrante. Por lo que toca a la vida de la batería del Deluxe, me complace reportar que la batería integrada de 3,000mAh es más que suficiente para durarte un día completo de uso, y todavía más. En nuestras pruebas de video en reproducción constante el teléfono duró 13 horas y 55 minutos.

Ahora, lo negativo. Si bien la calificación que obtuvo en las pruebas de puntos de referencia fueron bastante buenas -- gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 820 -- el rendimiento en el día a día puede ser lento. Supongo que el bloatware (un montón de apps preinstalados) usa bastante memoria y hace que todo se ralentice, especialmente al mantener todas esas aplicaciones actualizadas en el fondo. Además, el teclado me pareció engorroso. Mantiene el botón de configuración cerca de donde la tecla para cambiar a los números está localizada normalmente, además de que tiene la peor función de corrección automática con la que me he topado. Te conviene más descargar e instalar el teclado de Google (que fue lo que hice, luego de pasar dos horas peleándome con el teclado de Asus).

La cámara trasera de 23 megapixeles hace un trabajo maravilloso tomando fotos cuando hay suficiente luz, pero en situaciones con poca luz su rendimiento es más bien impredecible. El modo automático que viene predeterminado mantiene el obturador abierto más tiempo para una imagen más brillante, pero si los objetos se están moviendo constantemente (como mi gato), todo lo que saca la cámara es una imagen borrosa aunque brillante. Echa un ojo a la galería de fotos que tomamos con el teléfono para saber más sobre su cámara.

El Asus ZenFone 3 Deluxe es una gran pieza de hardware de Asus, pero la compañía taiwanesa necesita encontrar la manera de mejorar su software. La empresa además necesita ingeniárselas para poner el teléfono a la venta más pronto; anunció el ZenFone 3 en junio, y las unidades de prueba se dejaron ver solo hasta seis meses después. Debido al retraso, ya hay teléfonos en el mercado que son tan buenos e incluso mejores. De tener que comprar un teléfono, preferiríamos el OnePlus 3T o incluso el ZenFone 3 regular.