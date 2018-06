Aloysius Low/CNET

Razer se convirtió en una de las estrellas de la ferie CES cuando presumió de su portátil Project Linda, una laptop que integraba al Razer Phone que servía como una pantalla táctil y como un trackpad. Pero Project Linda era solamente un concepto.

Bueno, Asus se está robando la atención de Razer porque la nueva línea ZenBook Pro es básicamente lo que es Project Linda, pero es real.

La nueva línea ZenBook Pro, presentada el martes durante la convención Computex en Taipei, integra lo que la empresa denomina como ScreenPad. Oprime la tecla F6 y la pantalla táctil de la laptop se transforma en una pantalla de 5.5 pulgadas con una resolución de 1,920x1,080 pixeles.

Es como la Touch Bar de la nueva MacBook Pro. Con la excepción de que se encuentra abajo del teclado en lugar de arriba, tiene una forma cuadrada y puedes ver videos de YouTube.

La ScreenPad puede ejecutar una suite de herramientas creadas por Asus, como Music Player, Calculator y el pad de NumKey. También lanzará la compatibilidad con Microsoft Office, con apps como Word y PowerPoint que pueden funcionar junto al ScreenPad. Asus dijo que las extensiones del navegador también estarán disponibles, como el de Chrome que transforma el ScreenPad en una pantalla YouTube.

Pude probar esta laptop brevemente, y mi preocupación inicial es que la tecnología de pantalla táctil haría que la respuesta del trackpad flaqueara. Pero esta preocupación resultó no tener fundamento. Sin embargo, el uso del ScreenPad no es muy intuitivo. Funciona como una segunda pantalla completa, es como un monitor-pantalla táctil abajo de tu teclado, pero con botones para hacer clic derecho e izquierdo. Y eso puede dificultar su uso, ya que no estás seguro dónde tienes que tocar, hacer clic o arrastrar.

Pero después de unos minutos de uso, pude acostumbrarme. Y siento optimismo por el producto finalizado. Encontré que es particularmente útil en Word, donde puedes cambiar el color de la fuente o poner en cursiva una oración completa con un solo clic en tu ScreenPad.

A pesar de que el trackpad funcione como una pantalla táctil es una idea prometedora, no es la primera vez que vemos este concepto. Razer no solamente demostró esta tecnología en el prototipo Project Linda, la laptop Razer Blade original, que se lanzó en 2012, tenía la Switchblade UI, un trackpad con una pantalla subyacente para integrar distintos juegos. Era interesante, pero no suficientemente desarrollada para ofrecer un verdadero beneficio.

Aloysius Low/CNET

Pero la ZenBook Pro está lejos de ser un artilugio ya que tiene todas las especificaciones y funciones que esperarías en una laptop premium.

Se puede configurar con un procesador Intel Core i9, aunque también están disponibles con las opciones de i5 y i7. En cuanto a gráficos, el ZenBook Pro se puede configurar con la GeForce 1050Ti de Nvidia.

La ZenBook Pro tiene un diseño con biseles delgados. Pesa 1.88 kilogramos.

Especificaciones

Procesador Intel Core de octava generación de i5, i7 y i9



Pantalla táctil de 15.6 pulgadas, FHD (1,920x1,080 pixeles) y UHD (3,840x2,160)

Color azul y oro rosa



ScreenPad FHD de 5.5 pulgadas

Nvidia GeForce 1050Ti, 1050 GTX

Hasta 16GB DDR4 de RAM

Hasta 1TB SSD de almacenamiento

1.88 kilogramos, 4.1 libras

Aún no hay detalles sobre su precio y disponibilidad.