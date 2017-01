Optar por una laptop para negocios por encima de una laptop tradicional solía suponer hacer un sacrificio en cuanto a diseño delgado y estilizado, pero la notebook Asus Pro B9440 es uno de varios equipos empresariales recientes que desafía esos estereotipos.

Es una laptop de 14 pulgadas increíblemente ligera y esbelta que está concienzudamente diseñada y que es perfecta para viajes. Estará disponible en mayo por US$999.

Especificaciones

Windows 10 Pro

Procesador de séptima generación Intel Core i5 o i7 serie U

Dos puertos USB 3.1 tipo C

Pantalla full-HD de 14 pulgadas

Touchpad cubierto con cristal

Teclado con luz de fondo

Sensor de huellas dactilares

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.1

Si bien la Asus Pro B9440 asegura ser la notebook empresarial de 14 pulgadas más ligera del mercado (2.31 libras), todo es un tecnicismo. Para ser precisos, se trata de una de las más ligeras, ya que pesa menos que la Lenovo X1 Carbon (que también es una notebook orientada a los negocios), pero cuando se compara con otras laptops que no son para negocios, no es más ligera. La LG Gram y la Lenovo LaVie Z se mantienen como las campeonas de la división de peso ligero en la categoría de laptops.

En persona, la laptop luce y se siente muy bien. Tiene un chasis de aleación de magnesio, e incluso a pesar de ser muy delgada, se siente sólida. El teclado automáticamente se levanta en ángulo cuando la laptop se abre para darte un ángulo más cómodo y ergonómico a la hora de teclear. Me gustó su tamaño compacto y agradecí su diseño moderno y esbelto. Se sigue viendo como una notebook de negocios, pero una chévere.

La notebook también es compatible con el nuevo puerto de conexión Asus SimPro Dock USB-C, que tiene doble DisplayPort, puertos USB tipo C y USB 3.1, VGA, HDMI, LAN y un lector de tarjetas SD. El precio y disponibilidad del puerto no han sido dados a conocer, pero también funcionará con cualquier puerto de terceros que tenga conexión USB tipo C, la cual es en sí misma una categoría que está creciendo.

Si no tienes la necesidad de usar Windows 10 Pro pero te atrae la Asus Pro B9440, que no cunda el pánico. Asus planea lanzar un modelo similar dirigido a consumidores tradicionales con Windows 10 para finales de año.