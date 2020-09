Abrimos el Apple Watch Series 6, hicimos su respectivo Unboxing, y si no hubiese sido por su nueva carcasa roja, podríamos haber pensando que se trataba del Apple Watch Series 5 porque, no, Apple no hizo ningún cambio trascendental en el diseño de este reloj más allá de agregar una edición Product (RED) y otro con tono azul.

Lo que nos gusta Pantalla siempre encendida

Sensor SpO2

Nuevos colores

Mantiene ECG

WatchOS 7 ofrece muchas mejoras

Altímetro siempre activo Lo que no nos gusta No incorpora mejoras en su batería

No indica de momento las fases del sueño

Su precio sigue siendo igual de caro

Sin embargo, el Apple Watch es el reloj inteligente más vendido del mundo, así que vamos a enfocarnos en sus nuevas funciones y en detalles que mejoran para que tu puedas tomar una decisión de compra, sobre todo porque aún están a la venta los Apple Watch Series 3 y ahora tenemos el Apple Watch SE, una edición más económica que pierde algunos atributos que sí posee este reloj de que te contaremos todos los detalles.

Reproduciendo: Mira esto: Sacamos de la caja el Apple Watch Series 6 en rojo de...

Características importantes Apple Watch Series 6

Pantalla siempre encendida

Disponible en dos tamaños de 44mm y 40mm

Versiones LTE y Bluetooth

Nuevo chip S6

Incorpora el chip de ubicación U1

Micrófono

Bocina

Resistencia al agua hasta 50 metros

GPS, brújula

Sensor SpO2

Electrocardiograma

Detección de caídas

Modo de familia

Precio y disponibilidad

El Apple Watch Series 6 más económico en su versión GPS de 40mm tiene un precio inicial de US$399. La versión celular más barata cuesta US$499.

El nuevo sensor SpO2: ¿para qué sirve?

La mayor actualización del Apple Watch Series 6 con respecto a su predecesor es la incorporación del sensor de medición de oxígeno en la sangre o SpO2.

Aunque el Apple Watch no pretende ser un dispositivo médico, y siempre deberás checar con tu doctor si tienes dudas sobre tu salud, Apple dice que este sensor le ayudará mejor a entender nuestros patrones de sueño al entender cómo respiramos cuando dormimos, y que con el tiempo este puede ser un dato valioso para compartir con nuestro doctor.

El app de medición de oxígeno en la sangre hace una lectura en 15 segundos, y Apple y expertos aseguran que lo normal es obtener un resultado superior al 95 por ciento, aunque algunas personas pueden vivir de forma natural por debajo de ese porcentaje.

Cuando obtienes una saturación de oxigeno en la sangre inferior al 95 por ciento, puede significar que tienes algún problema de salud, entre ellos apnea del sueño, aunque en los últimos meses este valor se ha hecho importante porque una gran cantidad de pacientes con COVID-19 presentaron un bajo nivel de oxígeno en sangre.

Aunque Apple no dice que el Apple Watch sea un instrumento para determinar el Covid-19, hay una enfermedad o condición llamada hipoxia silenciosa, que ocurre cuando las personas no saben que les falta el oxígeno, por lo cual al acudir al hospital su condición de salud es peor de la que creen. Esta condición se ha visto igualmente en muchos pacientes afectados por la pandemia de coronavirus, por lo cual el sensor SpO2 podría ayudarte a alertarte si algo está mal con tu salud a tiempo.

En condiciones normales y si no estuviéramos viviendo una pandemia, es posible que el sensor SpO2 no sea necesario para todos los usuarios. Si eres una persona que quiere que el reloj sea también tu compañero de salud, y realmente vas a prestar atención a estos datos y comunicarlos a tu doctor, entonces es posible que el Apple Watch Series 6 sea un instrumento valioso, de lo contrario cualquiera de sus hermanos menores y más económicos puede ser suficiente para ti, aunque de esto hablaremos más adelante.

Algo que debes saber es que este reloj no es el primero en incluir la monitorización SpO2. La pulsera Fitbit Charge 4, el Galaxy Watch 3 y la Withings Scan Watch lo tuvieron antes. Y ahora el Fitbit Sense, el más reciente rival del Apple Watch Series 6, también la posee.

Monitorización del sueño, VO2 Max y otros datos de salud

WatchOS 7 incorpora finalmente de forma oficial la monitoriación del sueño para todos los relojes de Apple, aunque el Series 6 además tiene el sensor SpO2. En mis pruebas debo decir que me resulta interesante finalmente ver cuántas horas estoy descansando, aunque el reloj no me ofrece información detallada de las fases del sueño, como lo hace el Fitbit Sense, y otros dispositivos disponibles en el mercado.

Cuando activas el modo "dormir", el reloj entra en un estado de reserva de batería y también de monitorización de tus vitales y la única forma de despertarlo es moviendo la corona digital, de la misma forma que lo harías para dejar salir el agua cuando lo has sumergido en la piscina.

Aunque puedes ver los datos básicos del sueño en el reloj, la aplicación Salud te algunos detalles como el promedio de tiempo que has estado en la cama, y el promedio al dormir. Además puedes ver tu frecuencia cardíaca mientras dormías.

Apple mantiene la función de electrocardiograma en el Series 6 y la renovada app de Salud nos puede mostrar nuestro históricos de los mismos en el celular, y además ahora puede conectarse con aplicaciones de terceros como Headspace para ayudarnos a cumplir con sesiones de mindfulness o conciencia plena, que tienen el objetivo de ayudarnos a estar más presentes y conscientes de las actividades que realizamos.

La aplicación Salud también recopila ahora tus entrenamientos y mantiene información del nivel de ruido, y en general de todos los datos de salud recopilados por el Apple Watch y por tu iPhone.

Un dato importante que ahora encontraremos en el app Salud es VO2 Max.

La medición VO2 Max es el volumen máximo de oxígeno que puede procesar tu organismo durante un ejercicio y es una medida diferente al SpO2 aunque suenen parecidos, ya que SpO2 es es la cantidad de oxígeno en sangre en un determinado momento.

El dato arrojado por la medición de VO2 Max es importante, porque es un simple número que te dirá tu condición física. Aunque Apple dice que este es solo un estimado, yo eché un vistazo al mío y es de 42 VO2 max, para un máximo de 60 y un mínimo de 14. Apple dice que todavía tengo oportunidad de mejorar mi capacidad aeróbica y para ello quiere que realice más carreras y caminatas para mejorar mi ritmo.

Si tu numerito está bajo como el mío, es posible que pasar tanto tiempo sentados en casa durante la pandemia haya tenido cierta influencia. Hace un año mi calificación VO2 Max era de 56, así que podemos echarle la culpa a 2020 -- y a la pandemia -- sobre la caída de mi condición física.

El Apple Watch 6 vuela

El Apple Watch Series 6 incorpora un nuevo procesador S6, que está basado en el chip A13 Bionic de los iPhone 11. En mi uso sentí que el reloj transita bastante más rápido de una opción a otra con respecto al Series 5, que usé anteriormente.

El Series 6 es el único reloj que incorpora el chip U1 de banda ultra ancha, que mejora la ubicación espacial de los dispositivos. De momento sus beneficios no son muy evidentes, pero Apple habilitará en el futuro nuevas características con CarKey, que permitirá que uses el dispositivo como tu llave para abrir tu auto. También se espera que ayude a la localización de tus propios dispositivos y los de terceros.

Pantalla más brillante

El Apple Watch Series 6 tiene una pantalla más brillante que el Series 5, y aunque la mejora es ligera, se nota sobre todo cuando el reloj está en reposo con la pantalla siempre encendida, que no se ve tan opaca como la de su predecesor, lo que te hace sentir que está siempre activo.

Apple dice que en general la pantalla es 2.5 veces más brillante que la del Series 5, aunque no necesariamente por eso consumirá más batería. Este reloj también estrenó nuevas carátulas como las de los animojis y memojis y también las de franjas que puedes configurar como banderas, entre varias más.

Algo importante que debes saber es que Apple eliminó Force Touch de todos los Apple Watch con watchOS 7, por tanto ahora en vez de apretar fuerte, tienes que hacer una presión larga para activar opciones.

Monitorización de ejercicios: sin cambios

El Apple Watch Series 6 no cambia en nada la monitorización de ejercicios con respecto a sus predecesores. Debido a que tiene watchOS 7, agrega baile y un montón de nuevas actividades que se pueden monitorizar, pero esto sigue funcionando de la misma forma, con el app de entrenamiento en el reloj inteligente.

Dependiendo de la esfera que utilices puedes llegar rápido a este app, lo que hace que comenzar a monitorizar mi clase de spinning cada mañana tome unos pocos segundos. Los resultados se siguen mostrando de la misma manera, y algo que echo en falta después de probar el Fitbit Sense es conocer mis zonas de actividad física, por ejemplo. Esto es una medida que te dice en qué momento del entrenamiento tu cuerpo está quemando calorías, por ejemplo, y que el Apple Watch jamás ha tenido.

Batería: sin mejoras

Ahora hablemos de la batería. Porque aunque todos pensamos que de verdad mejoraría, Apple dice que sigue durando 18 horas como en todos sus relojes y la experiencia es muy parecida.

Yo lo utilicé un día entero haciendo dos horas de entrenamiento de cardio y musculación, hice algunas caminatas con mi perro y también recibí mensajes, llamadas y correos de forma natural, y por supuesto lo utilicé para dormir, y a la mañana siguiente tenía menos del 25 por ciento de batería.

Para poder utilizar la función del sueño debes tener al menos 30 por ciento de batería, así que lamentablemente Apple sigue obligándonos a cargar el reloj cada día o antes de dormirnos.

Pero, no todo es tan malo, porque se carga al 100 por ciento una hora y media. Por cierto, algo que debes saber es que Apple ahora no incluye en la caja el enchufe para cargar el Apple Watch, solo el cargador, como lo descubrimos en nuestro unboxing.

Un mejor app de Fitness y Fitness Plus a la vista

Si el app Salud mejoró y nos muestra estadísticas que a veces ni llegamos a entender, el app Fitness o Entrenamiento en América Latina también mejoró. Mientras que en el reloj se siente muy parecido, la aplicación para el celular te muestra de un solo vistazo tus anillos y objetivos, los entrenamientos del día, y ahora encontrarás un nuevo apartado llamado "Tendencias", en el que encontrarás datos relevantes como el tiempo de pie, tu capacidad aeróbica VO2 Max, entre otros.

Apple también agregó al Apple Watch Series 6 un altímetro siempre activo, que ahora podrá darte la altitud de tus escaladas, por ejemplo, en tiempo real.

A esto debemos sumar que pronto Apple lanzará Fitness Plus, un servicio al mejor estilo de Peloton, con el que podrás realizar entrenamientos y ver la evolución de tus anillos en la pantalla. Aunque esra será un app diferente a la de Fitness, ambas tendrán una integración para dejarte ver tus entrenamientos.

Fitness Plus es un servicio que costará US$9.99 al mes o US$79 al año, y estará disponible a finales de 2020. En su lanzamiento incluirá sesiones guiadas de entrenamiento con intervalos de alta intensidad, yoga, ciclismo, baile y videos con ejercicios de relajación.

Family Setup

Apple también dio a conocer Family Setup, que permitirá que los niños pueden tener un Apple Watch sin necesidad de tener un iPhone. Los padres podrán configurar opciones de localización, alarmas si van a algún lugar, y obtener notificaciones, mensajes y posibilidades de restringir las notificaciones para cuando se encuentran en el colegio, por ejemplo.

Cualquier Apple Watch a partir del Apple Watch Series 4 puede ser configurado de esta forma, aunque tendrá que ser LTE. El Apple Watch SE también es compatible.

Apple Watch Series 6 vs. Apple Watch SE

Apple lanzó dos relojes y el Series 6 ya no está solo como nuevo dispositivo, también tenemos al SE, que básicamente es un reloj con pantalla de Series 4 y alma de Series 5. Lo más importante que debes saber es que el SE no tiene altímetro siempre activo, ni pantalla siempre encendida, ni sensor SpO2.

Para mi, la mayor perdida es la de la pantalla siempre encendida, porque me gusta ver la pantalla como de un reloj tradicional, siempre dándome alguna información. De cualquier forma si tu objetivo es de entrenamiento más que de salud, es posible que el SE que cuesta desde US$279 sea la mejor opción para ti, sobre todo porque tiene mejor pantalla que el Apple Watch Series 3, y porque al ser nuevo tendra un ciclo de actualización mayor.

Checa aquí la comparativa completa: Apple Watch Series 6 vs. Apple Watch SE vs. Apple Watch Series 3.

Conclusiones

Definitivamente, el Apple Watch Series 6 no es el reloj que esperaba, porque a decir verdad, pensé que tendría al menos mayor batería y otras sorpresas que lo hicieran un reloj más interesante. Es por eso que representa una evolución en la dirección correcta de su predecesor, pero aún así, esperaba más.

Eso sí, no cabe duda que el reloj se siente muy rápido; su pantalla siempre encendida me hace sentir que está activo y listo para que lo revise. Además, sus variables de salud son ahora más completas.

La pregunta es: ¿necesitas comprarte el Apple Watch Series 6? Siendo honestos, si encuentras un Series 5 en oferta, cómpralo, a menos que necesites el altímetro siempre activo y el sensor SpO2.

Ahora, ¿qué hacer si tienes un Apple Watch Series 4? A menos de que realmente necesites los nuevos sensores o te mueras por tener la pantalla siempre encendida, tu reloj inteligente sigue siendo tan bueno como siempre.

Los precios del reloj inteligente de Apple no han variado y la realidad es que sigue siendo un producto caro. Y si me preguntas sobre los nuevos colores, debo decirte que a mí el rojo Product (RED) me cansa y creo puede ser difícil de combinar, pero el azul puede ser un tono interesante.