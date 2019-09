El nuevo Apple Watch Series 3 (GPS) es la nueva versión del reloj inteligente de la empresa, que aunque no puede conectarse con una red móvil como la versión LTE disponible en algunos países, sí podrá contabilizar tus pasos, medir tus ejercicios y acompañarte en tus entrenamientos bajo el agua, entre otras cosas.

Si bien es cierto que el Apple Watch sigue teniendo la necesidad de estar conectado al iPhone para poder obtener la mayoría de las funciones, gracias a watchOS 4 y al propio funcionamiento del dispositivo vas a encontrar algunas mejoras en su uso diario.

César Salza / CNET

Apple Watch Series 3 (GPS): los hechos

Los cambios entre el Apple Watch Series 2 -- que Apple ya no fabricará -- y el Apple Watch Series 3 no son enormes, pero sí importantes. El nuevo reloj inteligente en su versión GPS incorpora el nuevo procesador Apple S3, 512MB de memoria RAM y 8GB de almacenamiento.

El resto de detalles, desde el diseño hasta la resistencia al agua se mantienen igual que en su predecesor, aunque ahora el nuevo reloj inteligente incorpora de serie watchOS 4, que podrás actualizar en todos los viejos relojes, aunque no siempre obtendrás el mejor resultado posible, algo de lo que hablaremos más adelante.

Apple Watch Series 3 vs. Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Pantalla 38mm: 1.3 pulgadas OLED; 42mm: 1.65 pulgadas OLED 38mm: 1.3 pulgadas OLED; 42mm: 1.65 pulgadas OLED Resolución 38mm: 340x272 (290ppp); 42mm: 390x312 (302 ppp) 38mm: 340x272 (290ppi); 42mm: 390x312 (302 ppp) Tamaño 38mm: 38.6x33.3x11.65mm; 42mm: 42.5x36.4x11.65mm 38mm: 38.6x33.3x11.4mm; 42mm: 42.5x36.4x11.4mm Protección Vidrio Ion-X; cristal zafiro en los modelos de acero y cerámica Vidrio Ion-X; cristal zafiro en los modelos acero y cerámica Correa Intercambiable Intercambiable Construcción Aluminio, acero inoxidable, opciones en cerámica Aluminio, acero inoxidable, opciones en cerámica Procesador Apple S3 Apple S2 Memoria 512MB 512MB Almacenamiento 16GB (versión celular), 8GB (versión sólo con GPS) 8GB (2GB para música) Batería Hasta 18 horas 38mm: 273 mAh; 42mm: 334mAh Sistema operativo WatchOS 4 WatchOS 4 Corona Sí Sí Micrófono Sí Sí Altavoz Sí Sí Vibración Sí Sí Wi-Fi Sí Sí NFC Sí Sí GPS Sí Sí LTE Sí (version LTE), No (versión solo con GPS) No Sensor de ritmo cardíaco Sí Sí Sensor de luz ambiente Sí Sí Resistencia al agua 5 ATM; 50 metros 5 ATM; 50 metros Precio US$399 con conexión celular y US$329 con solo GPS El de 38mm empieza en US$370; el de 42mm empieza en US$400

La práctica: ¿Cómo se comporta el Apple Watch Series 3?

Esta tercera generación del Apple Watch podría pasar desapercibida sino es por dos detalles fundamentales: su rapidez en la ejecución de tareas y su batería.

El nuevo procesador Apple S3 diseñado para el reloj inteligente nos deja acceder mucho más rápido a las aplicaciones e incluso interactuar con Siri de una forma más natural. En particular en mis pruebas lo he notado al momento de poner a andar el app de Entrenamiento, o incluso cuando le pido a Shazam que escuche una canción desde mi muñeca. He hecho varias comparaciones con el Series 2 que había estado utilizando hasta ahora, y que al actualizarse a watchOS 4 ya no es tan rápido como antes, aunque tiene nuevas opciones disponibles que ofrece esta actualización.

Como sabes, cuando utilizamos dispositivos tecnológicos queremos que todo suceda de inmediato detrás de nuestra interacción, por lo cual esos milisegundos menos que el procesar tarda en ejecutar cualquier tarea, son más que necesarios para que te sientas contento con el producto.

César Salza / CNET

Por otro lado tenemos la batería. ¿Ha mejorado algo realmente? iFixit abrió el reloj y determinó que había mejorado un 3.8 por ciento con respecto al Watch Series 2, por lo cual ahora tiene 279mAh.

Si el año pasado considerábamos que la batería del Apple Watch Series 2 era tan insuficiente como la del reloj original, este año la versión GPS del dispositivo ha mejorado. Probablemente sea una mezcla de mejoras del sistema operativo del reloj con la forma en la que el procesador consume la energía, pero en mi caso me ha sorprendido.

CNET

Esta ha sido mi rutina con el 100 por ciento de la batería del Apple Watch Series 3:

Miércoles por la mañana, 100 por ciento de batería . Salí a correr 20 minutos utilizando el GPS y el app Entrenamiento. Conecté los AirPods al reloj para escuchar mi lista de Apple Music, descargada previamente. Luego únicamente caminé, fui a la oficina, y desarrollé una vida más o menos común de un día de trabajo, revisando notificaciones de mensajería y correo electrónico, cambiando alguna canción que estuviera en reproducción y silenciando el teléfono desde la muñeca cuando así lo requería.



. Salí a correr 20 minutos utilizando el GPS y el app Entrenamiento. Conecté los AirPods al reloj para escuchar mi lista de Apple Music, descargada previamente. Luego únicamente caminé, fui a la oficina, y desarrollé una vida más o menos común de un día de trabajo, revisando notificaciones de mensajería y correo electrónico, cambiando alguna canción que estuviera en reproducción y silenciando el teléfono desde la muñeca cuando así lo requería. Miércoles por la noche, el reloj tiene aún el 70 por ciento de la batería. Descargué el app AutoSleep, que monitoriza el sueño mediante el reloj y luego aporta esos datos al app Salud de Apple.



Descargué el app AutoSleep, que monitoriza el sueño mediante el reloj y luego aporta esos datos al app Salud de Apple. Jueves por la mañana, 56 por ciento de batería. Fui al gimnasio y monitoricé el entrenamiento. Siempre con el monitor de frecuencia cardíaco encendido para tal fin. El resto del día salí a conferencias de prensa, la oficina y casa.



Fui al gimnasio y monitoricé el entrenamiento. Siempre con el monitor de frecuencia cardíaco encendido para tal fin. El resto del día salí a conferencias de prensa, la oficina y casa. Jueves por la noche, el reloj tiene 13 por ciento de batería. De nuevo dormí con él para monitorizar mis horas de sueño.



De nuevo dormí con él para monitorizar mis horas de sueño. Viernes por la mañana, no hay entrenamiento, el reloj llega con el 9 por ciento de batería a media mañana. Y decido ponerlo en carga.

Como puedes ver, en esta prueba de monitorización de mi día a día con el reloj inteligente, la batería no solo ha durado más de un día, sino que ha logrado superar la barrera de los dos días, una brecha que hasta ahora parecía imposible en un Apple Watch.

Mientras que estos días lo probé con la monitorización del sueño de un app externa que te contaré más adelante, posteriormente lo hice sin esta, obteniendo el mismo resultado.

El tiempo de carga del reloj conectado a una MacBook fue de dos horas para el 100 por ciento.

Algo importante que debemos mencionar es que en el Apple Watch el GPS no está activo todo el tiempo a diferencia de otros teléfonos. No encontrarás un botón para activarlo o no, sino que las aplicaciones que lo requieran lo activan para su funcionamiento. Por ejemplo se activa cuando sales a correr y le indica al reloj que harás este ejercicio, y también cuando abres algún app de mapas.

A esto debemos sumarle algo más. A diferencia de otros relojes Android, el Watch no tiene la pantalla encendida todo el tiempo. Debes girar tu muñeca para que se encienda sola, o recibir notificaciones para que se active e incluso vibre el reloj. De lo contrario siempre parecerá una pequeña pantalla apagada en tu mano.

En las pruebas del equipo de CNET en Español al Apple Watch Series 3 GPS+LTE, el reloj inteligente no ha logrado superar el día, en particular gracias al cambio de redes que ejecuta al pasar de las conexiones Wi-Fi a LTE e incluso Bluetooth cuando es necesario.

Este dispositivo sigue siendo resistente al agua, hasta 50 metros y además ahora el dispositivo calcula mejor las distancias y las vueltas que realizas mediante el GPS.

Las novedades de watchOS 4

WatchOS 4 ha incorporado unas cuantas novedades al Apple Watch Series 3. En particular una de mis favoritas ha sido la sincronización de las listas de las canciones que más escuchamos de forma automática y una mejor conexión con los AirPods, algo que hace que no tengamos que depender del iPhone cuando salimos a correr, puesto que también llevamos el GPS para trazar nuestra ruta.