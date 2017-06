Pasé un tiempo con la versión beta pública de la próxima versión del sistema operativo para computadoras de Apple, High Sierra, y aprendí un par de cosas.

Esto es todo lo que necesitas saber antes de descargar (o no) la beta pública de High Sierra.

Para obtener la beta pública, tienes que crear un ID para el programa Beta Software Program de Apple y luego dirigirte a la página de MacOS y seguir las instrucciones.

La instalación es fácil, pero toma mucho tiempo

Instalar la beta pública de High Sierra es bastante fácil; claro está, si es que no incluyes el proceso de respaldar el dispositivo antes. (E, insisto, es muy importar respaldar antes de manipular tu sistema operativo. Hazlo. Hazlo ahora). La beta no te obliga a convertir tu unidad a APFS (Apple File system), lo que es bueno ya que puede llevarte un rato. Instalé High Sierra en mi unidad iMac (que estaba casi vacía) y la descarga de la versión beta llevó todavía 45 minutos.

Captura de pantalla por Lori Grunin/CNET

Ten en cuenta que AFPS no es nuevo; fue implementado en Sierra como una alternativa del HPFS+. Cuando se lance High Sierra oficialmente en el otoño, AFPS se volverá la opción predeterminada.

La mayoría de las actualizaciones clave son invisibles

Con "invisible" me refiero a que probablemente no notarás la diferencia entre Sierra y High Sierra en tu uso diario, a menos que seas un desarrollador o un ávido usuario de Photos. estamos esperando que las empresas de software saquen provecho de las nuevas interfaces de programación de aplicaciones para que agilicen la operación. Por ejemplo, la única parte del sistema que saca ventaja del API de gráficos Metal 2 es Mission Control.

La función Snapshot en el sistema de archivos APFS mantiene copias del estado de tu sistema para facilitar el respaldo y la recuperación, pero no la probé al forzar que se cerrara. Time Machine es la única aplicación que puede acelerar el respaldo cuando se le usa.

Para realmente entender cómo High Sierra cambiará la experiencia de la computadora de escritorio, y tendremos que ve cómo las aplicaciones implementan el respaldo de los nuevos API. Así que, si tienes curiosidad antes de que salga la versión final y oficial de High Sierra en otoño, espera al menos un mes antes de instalar la beta pública, para tener versiones beta de otras aplicaciones que puedes probar.

Interfaz de Fotos mejorada

La interfaz actualizada de Photos es mejor para la organización y edición de fotos. Además de que puedes editar Live Photos y realizar ediciones con aplicaciones externas, la interfaz tiene esencialmente las mismas capacidades de antes. Por ejemplo, filtra las tomas que captaste con el iPhone en más bandejas, que incluyen Slo-Mo (Cámara lenta) y Burst (Ráfaga), y genera automáticamente una selección más amplia de Memories (Recuerdos).

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

El editar fotos en aplicaciones externas funciona bastante bien. Abría una foto en Photoshop, realizaba cambios y luego estos se reflejaban en la imagen en Photos. Además, las ediciones se pueden revertir. La nueva serie de filtros, aunque pequeña, se ve mucho mejor que la anterior.

Para el proceso de edición, la nueva interfaz, que muestra la antigua serie de herramientas, es bastante buena para trabajar en una pantalla grande. Se ve un poco apretado en la pequeña pantalla de la Macbook, aunque puedes colapsar las herramientas que no necesitas.

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Lori Grunin/CNET

Las nuevas herramientas de edición de Live Photos son básicas, pero decentes. Debajo de la foto se encuentra un menú desplegable en el que puedes escoger Loop, Bounce o Long Exposure. También puedes seleccionar una imagen en miniatura o cortar el videoclip con el deslizador en la franja de encuadres. Los tres efectos se pueden activar o desactivar. Por ejemplo, puedes ajustar cuán largo es el Long Exposure, crea una sola foto de los encuadres que se seleccionan con algoritmos.

Safari se acelera y protege mejor tu privacidad

La función de bloqueo de una reproducción automática en Safari funciona muy bien cuando bloquea video y audio al mismo tiempo; no hay forma de bloquear solamente los videos que se reproducen automáticamente. Llamarlo un bloqueador de contenido es un poco engañoso. Realmente es solamente un gestor de cookies que evita que los sitios Web te sigan por todo Internet para presentarte anuncios de algo alimentos para mascotas después de que cometiste el error de darle clic a un anuncio de comida de gatos.

Debido a eso, el mecanismo para combatir esos anuncios es inteligente pero limitado, por lo que es posible activarlo y aún tener 27 monitores activos, según un reporte de Ghostery.

Sin embargo, el nivel de detalle en el que puedes configurar tus preferencias de contenido y privacidad es realmente bienvenido, así como la capacidad de activar la vista de lectura o qué tanto quieres hacer zoom en cualquier sitio Web.

Dicho lo anterior, no tienes que instalar el beta de High Sierra (ni tampoco la versión final) para recibir la nueva versión de Safari. A diferencia de Photos, que está integrado al sistema operativo, puedes descargar el navegador por separado. De hecho, puedes descargar el beta de Safari 11 desde ahora. Una cosa que no recibirás sin High Sierra es la aceleración HEVC (H.265), aunque no hay mucho contenido de streaming que use esa configuración – la mayoría aún usa su predecesora, la H.264.

Captura de pantalla por Lori Grunin/CNET

Captura de pantalla por Lori Grunin/CNET

Pequeñas actualizaciones por todas partes

Mientras que Apple ha hecho cambios notables en otras aplicaciones – las nuevas funciones de las tablas en Notas es de mis preferidos – las actualizaciones de los apps realmente no son lo suficientemente radicales como para ameritar la instalación del beta. Y hay algunas cosas que posiblemente odiarás, como por ejemplo el hecho que ahora Mail comenzará a mostrarte lo más popular en tus búsquedas como lo hace Google Inbox y Slack. No me gusta nada cuando las aplicaciones hacen eso, ya que rara vez muestra el correo que realmente estoy buscando y desperdicia mucho espacio en la parte superior de la pantalla.

QuickTime sí reconoció y reprodujo exitosamente el video HEVC que grabé con una cámara Samsung.

La voz de Siri sí suena más natural, y si tienes una Macbook con Touchbar ahora podrás hacer más con ella: tocar dos veces para silenciar el audio, deslizar para cambiar el brillo o el volumen, un selector de colores mejorado, entre otras cosas más.

El nuevo iCloud File Sharing sirve para colaborar en documentos como en Google Drive y Apple ha dado suficiente control sobre la visibilidad y edición de documentos compartidos.

Por ahora, lo más importante es lo móvil

Con móvil me refiero a dispositivos con iOS 11 (iPhone o iPad), no a las Macbooks. Hasta que no veamos las aplicaciones de terceros, no hay mucho que probar en High Sierra para computadoras de escritorio. Las nuevas funciones están principalmente dirigidas a tareas móviles como la organización y edición de Live Photos o la reproducción de videos HEVC o la vista de fotos con el formato de compresión HEIF en una computadora de escritorio.

Si ya instalaste iOS 11 en tu dispositivo móvil, quizá estas funciones sean lo suficientemente importantes para ti como para instalar el beta de High Sierra. Pero, a menos que seas desarrollador, no te puedes de mucho si no descargas el sistema operativo ahora, especialmente porque los betas tienden a tener problemas. En agosto la cosa será muy diferente.