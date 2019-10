macOS Catalina, la nueva versión del sistema operativo de Apple para las Mac, ya está disponible para su descarga y, por fin, los usuarios pueden tener acceso a sus nuevas funciones como Sidecar para utilizar un iPad como monitor secundario; nuevas aplicaciones de Música, Podcasts, Apple TV; nuevas herramientas en iCloud y el rediseñado Recordatorios.

A continuación, te presentamos un listado de las mejores funciones de macOS Catalina:

Tres nuevos apps: Música, Podcasts y Apple TV

Agrandar Imagen Apple

Quizá uno de los mayores escándalos de macOS Catalina es la desaparición de iTunes a favor de tres aplicaciones conocidas para los usuarios de un iPhone o iPad.

Apple ha decidido eliminar iTunes como se conoce y dividir sus principales funciones en tres aplicaciones: Música, para tener acceso a la biblioteca musical de Apple y gestionar la música local de los usuarios; el app Podcasts es para gestionar las estaciones y Apple TV, que permite a los usuarios seguir viendo su contenido favorito, ya sean series o películas de Apple o terceros.

Estas aplicaciones existen en iOS desde hace mucho tiempo, así que los usuarios de iPhone o iPad seguramente se sentirán familiarizados con estas. Su interfaz –y su uso– es prácticamente idéntica al de un iPhone, solo que ahora estarás interactuando por medio de tu ratón o trackpad.

Durante el uso de las aplicaciones, me he sentido más cómodo, sobre todo con Música para tener acceso a Apple Music y a mi biblioteca. Muy pocas veces escucho Podcast en la Mac (porque me concentro en escribir) y menos ocasiones veo películas en la Mac, pero me agrada la idea de que cada servicio tenga su propia plataforma.

Sidecar para usar tu iPad como segundo monitor

Para los diseñadores o editores de video, Sidecar será su perfecta aliada.

Esta función permite usar tu iPad —compatible con iPadOS— como un monitor secundario. El iPad en forma de monitor se puede usar de diferentes formas: desde usarlo solo para mostrar más contenido desde tus apps que más usas, o para tomar tu Apple Pencil y dibujar sobre el iPad las cosas que quieres ver en la Mac.

Agrandar Imagen Apple

Conectar tu Mac y iPad con Sidecar es algo tan fácil como hacer dos clics. Cuando tu Mac con Catalina detecta un iPad con iPadOS y compatible, te mostrará un pequeño icono en la barra de menú; al presionarlo, seleccionas si quieres usarlo como monitor secundario y listo — la conexión estará hecha.

El uso es súper fluido, casi no se siente ningún tipo de lag o retraso y el consumo de energía es muy poco. (Recuerda que puedes también conectar tu iPad a la Mac por medio de puerto USB-C en ambos lados o USB-C a Lightning).

Apple dice que muchas aplicaciones, propias y de terceros, se adaptarán a Sidecar, pero por ahora menciona Adobe Illustrator, Final Cut Pro X, Affinity Photo, Cinema 4D, Maya, ZBrush y la suite de iWork.

Apple Watch para autenticación

Agrandar Imagen Apple

El Apple Watch se volverá tu llave o forma de autenticación en la Mac con macOS Catalina.