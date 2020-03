Dan Ackerman/CNET

Escribo este análisis de la en esta computadora y lo primero que sobresale es el teclado: mientras que las teclas de la MacBook Air 2018 que uso a diario tienen un sonido seco, las de este nuevo modelo de la laptop ultraligera de Apple suenan como un resorte y tiene mucho más juego y profundidad.

Eso es porque Apple ha cambiado el teclado de la MacBook Air anterior (hubo modelo 2019) por este teclado llamado que llegó por primera vez a las Mac con la MacBook Pro de 16 pulgadas del año pasado. Ya no es el odiado teclado de mariposa, sino que este tiene un teclado de tijera con muy buena respuesta al tacto.

Visualmente, las teclas se ven levemente más altas pero, fuera de un reacomodo de las cuatro flechas de la esquina inferior derecha, todo lo demás es prácticamente idéntico, incluido el caparazón exterior y el trackpad, que mantiene el enorme tamaño de los modelos anteriores. La pantalla, también, el el mismo panel Retina de 13 pulgadas y los marcos son idénticos. De hecho, si las pones una junto a otra es muy difícil distinguir cuál es cuál.

La unidad de prueba que me mandó Apple es el modelo con procesador Intel i5 de cuatro núcleos de décima generación 1.1 GHz, 8GB 3733 MHz LPDDR4 y tarjeta de gráficos Intel Iris Plus Graphics de 1536 MB con macOS Catalina (mi computadora de 2018 tiene el i5 de octava generación de 1.6GHz, 8GB de RAM a 2133 MHz y la tarjeta de gráficos Intel UHD Graphics 617 de 1536 MB con macOS Mojave). Si tuviste que leer las especificaciones dos veces es porque, en realidad, son muy similares -- más allá de las actualizaciones anuales, que siempre aportan algo de poder adicional.

Sin embargo, la MacBook Air de este año ha vuelto al precio de entrada que a todos nos encanta: US$999 por el modelo con el procesador Intel i3 de décima generación. Tras unos años de un modelo base de US$1,199, se agradece los US$200 menos por una computadora de construcción muy robusta y, tradicionalmente, de una vida de batería muy extensa.

Otra novedad es que el almacenamiento base pasa de 128GB a 256GB, otro ajuste muy bienvenido.

Una gran laptop de trabajo

Llevo más de seis años usando la MacBook Air y puedo decir que la edición 2020 conserva todas las cualidades de la línea que recibió un necesario rediseño en 2018: hermosa construcción con un cuerpo de aluminio sólido, el mismo peso (1.27 kilos, aunque hubiera agradecido un recorte discreto, aunque cargo diariamente esta computadora de la casa al trabajo, y de vuelta, y el peso me parece óptimo).

Además, considerando que la mayoría de la gente usa sobre todo servicios y software en línea, esta es una máquina que se desempeña bien en todas las tareas básicas. Yo mantengo varios programas abiertos al mismo tiempo, y generalmente tengo 20 o 30 pestañas de Chrome simultáneas, sin ningún problema. La batería me dura casi todo el día (hasta 11 horas, según Apple, en el caso de la MacBook Air 2020).

Tras sacarla de la caja, en menos de 10 minutos ya estaba contestando correos con la MacBook Air 2020. A US$999 por una versión de suficiente poder, esta laptop sigue cumpliendo con su promesa de ofrecer estilo, con buena potencia a un precio decente (más no barato, porque si solo quieres herramientas en línea, una Chrome es mucho más asequible).

Un teclado 'sabroso'

Hasta ahora y con unas pocas horas de uso, puedo decir que el ajuste del teclado es un éxito. La experiencia de escribir es mucho mejor, y hasta que no tuve esta computadora en mis manos no me había dado cuenta cuánto extrañaba sentir ese hundimiento y rebote que me ofrecen las teclas de la MacBook Air 2020. Por supuesto, habrá que usarlo mucho más tiempo. Yo le pego muy duro a las teclas cuando escribo y a veces los teclados no me siguen el paso con el tiempo. Veamos si el Magic Keyboard está para esos trotes.

Otra cualidad muy importante en una computadora que tiene la palabra Air en el nombre es el peso. En primera instancia la sentí más pesada que mi MacBook Air de 2018, pero debe haber sido solo un efecto momentáneo, porque desde 2018 la máquina pesa exactamente lo mismo.

El trackpad Force Touch ha mejorado, según Apple, aunque en la práctica la experiencia es muy parecida a antes -- muy buena.

Pocos cambios internos

Más allá de actualizarse a la nueva generación de procesadores Intel -- la décima, el modelo de 2019 tenía la octava -- la MacBook Air 2020 tiene los mismos 8GB de RAM, aunque viene con más almacenamiento base (256GB, que se pueden expandir hasta 2TB). La cámara es la misma de 720p, que a mí me parece muy mediocre y desesperada por una actualización en este mundo dominado por las videollamadas.

Primeras impresiones

Dan Ackerman, el experto en computadoras de CNET, advierte que el modelo base tiene un chip Intel i3 de solo dos núcleos, lo cual para él anticipa que la "experiencia podría no ser muy premium". Subir al modelo con el procesador i5 cuesta US$100 y si quieres otros 8GB (a 16GB) tendrás que pagar US$200 más. El costo se acumula rápidamente con los productos de Apple.

Pero, de hecho, no recomiendo la línea MacBook Air para alguien desesperado por obtener más poder. Para ello está la MacBook Pro, u otros modelos de la competencia.

La MacBook Air es una laptop elegante y práctica que cumple bien con todas las necesidades de un profesional de muchas áreas con excepción de diseñadores gráficos, editores de video y otros creativos.

Para todos los demás, la MacBook Air 2020 cumplirá con sus exigencias y, en este caso, lo hará con un teclado que, considero, es más sabroso gracias a sus teclas más profundas y un rebote sutil que se disfruta mucho más al escribir. Esa fue mi experiencia al escribir estas más de 1,000 palabras.

Precio y disponibildad

US$999 (procesador i3 de 1.1GHz y dos núcleos con 256GB de espacio de almacenamiento)

US$1,299 (procesador i5 de 1.1GHz y cuatro núcleos y 512GB de almacenamiento)

Disponible ya en preventa para entrega desde el 24 de marzo.