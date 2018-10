El nuevo iPhone de 2018 es el iPhone XS (Díez-S y no Equis-S, al menos formalmente). Es la evolución del iPhone X del décimo aniversario lanzado por Apple el año pasado. Este nuevo teléfono mantiene el mismo diseño que el teléfono anterior, de allí deriva que su nombre tenga la letra "S", que oficialmente no sabemos qué significa.

De buenas a primeras este es un teléfono que nos deja buenas impresiones como su predecesor, aunque parece tener un ancla en el cuello desde su nacimiento, una competencia que se encuentra dentro de su propia familia: se trata del iPhone XR, que cuesta US$250 menos, y por el que todo parece indicar vale la pena esperar hasta finales de octubre cuando finalmente llegará a las tiendas. Hasta que lo probemos tendremos la certeza de si sus características y precio son realmente lo que esperábamos.

iPhone XS: ¿Cuáles son sus novedades?

He probado el iPhone X por un año y he estado probando este iPhone XS por una semana. Teniéndolo en la mano no puedo más que pensar que son exactamente idénticos, aunque existen algunos detalles que los diferencian en su interior, e incluso hacen que me incline por la cámara del XS. Pero, vayamos paso a paso.

Si el diseño es idéntico al del iPhone X, sus componentes cambian ligeramente, aunque no demasiado en sus entrañas como certificó iFixit tras abrir el teléfono. Eso sí, encontramos que incorpora un nuevo chip A12 Bionic con un nuevo procesador de imagen, una batería que según Apple dura 30 minutos más con relación a la de su predecesor y otras mejoras como:

Cámara mejorada: Aunque las especificaciones son idénticas a las del iPhone X, Apple ha agregado un nuevo sensor de imagen que combinado con el chip A12 Bionic permite un nuevo modo aplicado por defecto llamado Smart HDR, que hace que las fotos y videos se vean más brillantes en escenarios con alto contraste (puedes leer más sobre la cámara más adelante).

Aunque las especificaciones son idénticas a las del iPhone X, Apple ha agregado un nuevo sensor de imagen que combinado con el chip A12 Bionic permite un nuevo modo aplicado por defecto llamado Smart HDR, que hace que las fotos y videos se vean más brillantes en escenarios con alto contraste (puedes leer más sobre la cámara más adelante). Mejor resistencia al agua: Ahora tiene certificación IP68, por tanto puedes sumergirlo por 30 minutos hasta dos metros de profundidad. Apple en su presentación lo mostró lleno de cerveza y otros líquidos, así que está cubierto ante accidentes, aunque su garantía no cubre fallos relacionados con accidentes acuáticos o con líquidos en general.

Ahora tiene certificación IP68, por tanto puedes sumergirlo por 30 minutos hasta dos metros de profundidad. Apple en su presentación lo mostró lleno de cerveza y otros líquidos, así que está cubierto ante accidentes, aunque su garantía no cubre fallos relacionados con accidentes acuáticos o con líquidos en general. Soporte para doble SIM: Aunque aún no está disponible, además de la SIM tradicional podrás activar otro servicio con tu operador a través de la tecnología eSIM o de SIM virtual. Esta función estará disponible en Estados Unidos y otros países, aunque no se espera en México -- y sí en España. Existe también un modelo con doble SIM tradicional, aunque de momento estará disponible solo en China. (Actualizaremos este análisis cuando Apple active esta modalidad).

Aunque aún no está disponible, además de la SIM tradicional podrás activar otro servicio con tu operador a través de la tecnología eSIM o de SIM virtual. Esta función estará disponible en Estados Unidos y otros países, aunque no se espera en México -- y sí en España. Existe también un modelo con doble SIM tradicional, aunque de momento estará disponible solo en China. (Actualizaremos este análisis cuando Apple active esta modalidad). Un Face ID más rápido: El iPhone XS permite un desbloqueo más rápido mediante Face ID, ahora solo con deslizar puedes desbloquear el dispositivo de una vez. Antes primero reconocía tu cara y luego podías deslizar la pantalla desbloqueada.

El iPhone XS permite un desbloqueo más rápido mediante Face ID, ahora solo con deslizar puedes desbloquear el dispositivo de una vez. Antes primero reconocía tu cara y luego podías deslizar la pantalla desbloqueada. Mejor grabación de video: Apple ha mejorado la estabilización de la grabación de videos, incluso los grabados a 1,080p y 30fps.

Apple ha mejorado la estabilización de la grabación de videos, incluso los grabados a 1,080p y 30fps. Una pantalla más resistente: En nuestras pruebas dejando caer el iPhone XS, pareció tener una pantalla más dura y resistente que la de su predecesor. Este año en pruebas a más de tres metros de altura resistió completamente. El año pasado se quebró con más facilidad.

iPhone XS: Características y especificaciones



Pantalla : 5.8 pulgadas (OLED)



: 5.8 pulgadas (OLED) Resolución : 2,436x1,125 pixeles



: 2,436x1,125 pixeles Densidad de pixeles : 458ppp



: 458ppp HDR : Dolby Vision y HDR10

: Dolby Vision y HDR10 Procesador : Apple A12 Bionic

: Apple A12 Bionic Sistema operativo : iOS 12



: Almacenamiento : 64GB, 256GB, 512GB



: 64GB, 256GB, 512GB Carga inalámbrica : Sí

: Sí Cámara trasera : Doble sensor de 12 megapixeles (uno telefoto y uno regular) con estabilización de imagen óptica en ambos, con apertura de f/1.8 y f/2.4



: Doble sensor de 12 megapixeles (uno telefoto y uno regular) con estabilización de imagen óptica en ambos, con apertura de f/1.8 y f/2.4 Cámara frontal : 7 megapixeles con apertura f/2.2

: 7 megapixeles con apertura f/2.2 Face ID : Sí, con mejoras en la velocidad de detección



: Sí, con mejoras en la velocidad de detección Resistencia al agua : IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos)



: IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) Otras características : True Tone Display, 3D Touch, Apple Pay, doble SIM (Dual SIM), bocinas doble (una en el borde inferior y otra en el auricular)

: True Tone Display, 3D Touch, Apple Pay, doble SIM (Dual SIM), bocinas doble (una en el borde inferior y otra en el auricular) Colores : Dorado, plata (blanco) y gris espacial

: Dorado, plata (blanco) y gris espacial Tamaño : 143.6x70.9x7.7mm

: 143.6x70.9x7.7mm Peso: 177 gramos

Precio y disponibilidad

El iPhone XS tiene un precio inicial de US$999. Puedes leer aquí las opciones de compra con diferentes operadoras. Está disponible en color dorado, plata (blanco) y gris espacial.

El precio del iPhone XS en México comienza en 24,499 pesos mexicanos y el precio en España comienza en 1,159 euros.

Ya tengo un iPhone ¿debo comprar el iPhone XS?

Si ya tenías un iPhone X desde luego no merece la pena cambiarte a un iPhone XS, aunque si tienes un iPhone anterior, este es un gran teléfono con una pantalla que abarca casi todo el frente, con excelente resolución y un tamaño que se adapta a tu mano.

Eso sí, consideramos que el iPhone XS es el iPhone que probablemente no deberías comprar aún, porque el iPhone XR que llega en octubre tiene el mismo procesador y, aunque no tiene resistencia al agua IP68 ni doble cámara, es US$250 más barato y también puede hacer excelentes fotos y mostrar un buen desempeño, según aseguró la propia compañía.

Diferencias entre el iPhone XS y el iPhone XS Max

Pantalla más pequeña (5.8 vs. 6.5 pulgadas): Es más fácil de controlar con una mano.

US$100 más barato: Precio inicial del iPhone XS es de US$999, en vez de US$1,099.

Más liviano: Pesa 177 gramos en vez de 208 gramos.

Duración de batería más corta: Hasta 1 hora menos en navegación Web.

Diferencias del iPhone XS frente al iPhone XR

Tiene una pantalla más compacta (5.8 pulgadas vs. 6.1 pulgadas).



Mejor densidad de pixeles (458ppp vs. 326ppp).



Opción de más almacenamiento: Hasta 512GB (64GB, 256GB y 512GB), pero sin opción de 128GB como el XR.



Mejor resistencia al agua: IP68 (hasta dos metros de profundidad) vs. IP67 (hasta 1 de profundidad).



Más caro: Precio inicial de US$999, en vez de US$749.



Tiene 3D Touch, el iPhone XR no tiene (si es que eso te importa mucho)



Es más delgado al tener un grosor de 7.7mm en vez de 8.3mm.



Es más liviano: 177 gramos en vez de 194 gramos.



Más memoria RAM: Tiene 4GB en vez de 3GB.

Josh Miller/CNET

Rendimiento del iPhone XS

La diferencia entre el iPhone XS y el XS Max no es grande, y esto es probablemente porque utilizan el mismo procesador.

El iPhone XS trae lo mejor del iPhone X con mejoras sustanciales en su interior. El nuevo procesador A12 Bionic mejora el rendimiento de un teléfono que ha sido veloz durante nuestras pruebas. Ya sea que estés jugando tu título favorito de carreras de autos o que estés realizando una videollamada múltiple en WhatsApp, el iPhone XS no te falla: no hemos tenido problemas de retraso en la apertura de apps y es cierto, Face ID sí es más rápido en este celular.

Mejoras del procesador A12 Bionic

El nuevo procesador del iPhone XS incorpora seis núcleos en total, dos de ellos dedicados al desempeño y cuatro a eficiencia. En particular este chip es 15 por ciento más rápido que su predecesor y como mejora tangible para los usuarios permite el uso de un nuevo modo HDR inteligente o Smart HDR.

A pesar de incorporar este potente procesador, algo que echamos de menos es que el iPhone XS no te deja dividir la pantalla y tener dos aplicaciones al mismo tiempo como los teléfonos con Android 9 Pie -- y versiones previas de ese sistema operativo --, aunque iOS 12 incluye algunas mejoras interesantes que también ayudan a que este dispositivo sea aún más rápido que su predecesor, como lo demostraron nuestras pruebas técnicas.

El nuevo iPhone de 2018, el iPhone XS, vence en nuestras pruebas a su predecesor, el iPhone X. Además estos benchmarks nos dejan ver que sobre la teoría, el iPhone XS tiene un mejor rendimiento que el Galaxy Note 9 con procesador Snapdragon 845.



Sarah Tew/CNET

Diseño: Poco que comentar

El iPhone XS mantiene el diseño de vidrio con bordes de acero del iPhone X. Aquí nada ha cambiado en el exterior, e incluso las proporciones del equipo son idénticas al del año pasado, aunque teniendo ambos dispositivos en la mano me he podido dar cuenta de que el nuevo es ligeramente más pesado, y la Web de Apple lo confirma: mientras que el iPhone X pesaba 174 gramos, el XS pesa 177 gramos. No es una gran diferencia, pero llama la atención porque se trata de una variación relacionada a los componentes internos.

Eso sí, además del color negro y el plata del año pasado, Apple ha decidido marcar el retorno del color dorado para este nuevo iPhone. Nosotros hemos comparado los distintos tonos de dorado que Apple ha tenido en los últimos años, puedes echarle un ojo en este video.

En la mano, este modelo con pantalla OLED de 5.8 pulgadas es fácil de sostener y de utilizar, y no requiere de una mano grande para poder alcanzar toda la pantalla, algo que sí podría sucederte con el iPhone XS Max.

El nuevo iPhone de 2018 tiene mejor resistencia al agua

Los nuevos iPhone de 2018, incluyendo al de este análisis, el iPhone XS, tienen una mejor resistencia al agua. Si su predecesor tenía IP67, este año Apple ha integrado finalmente IP68, y eso significa que puedes sumergirlo hasta 30 minutos a dos metros de profundidad sin que sufra mayores daños.

En su presentación Apple mostró al iPhone XS en pruebas de líquidos, entre ellas vino o té, por eso nosotros hemos querido probar esto mojando el dispositivo con diferentes líquidos. Mira el video y déjanos tus comentarios.

Por cierto, un detalle importante: la garantía de Apple no cubre ningún tipo de incidencias de líquidos, por lo cual te recomendamos utilizar esta función con precaución. Además ten en consideración que aunque lo mojamos en la playa, el agua salada puede dañar el dispositivo con el pasar del tiempo.

¿Cuánto dura la batería del iPhone XS?

La batería del iPhone XS agrega sólo 30 minutos más en navegación Web a la del iPhone X, según explicó Apple en la presentación del dispositivo. Con respecto al iPhone XS Max, tiene hasta una hora menos de duración, algo que parece lógico porque este dispositivo es más grande.

Según iFixit, la batería del iPhone XS es de 2,659mAh, algo inferior a la que habría tenido el iPhone X, que de acuerdo a iFixit era de 2,716mAh. Esta batería sigue siendo mayor que la del iPhone 8, que el sitio Web especializado en desarmar teléfonos dijo que era de 1,821mAh.

En mi día a día, comenzando a utilizar el teléfono a las 6:30 a.m., logré llegar a las 11 a.m. con el 60 por ciento de la batería. Gracias a la medición de Tiempo en Pantalla -- el nuevo app que te indica cuánto has usado el móvil y qué apps has empleado -- pude descubrir que en total había pasado hasta ese momento poco más de dos horas utilizando el iPhone XS, sobre todo en redes sociales.

Captura de pantalla / César Salza

Teniendo en consideración este uso, logramos llegar hasta las 9 p.m. Entonces me quedaba 10 por ciento de batería y la carga se hacía inminentemente necesaria.

En las pruebas de laboratorio de CNET en Español, que incluye la reproducción de video continuo bajo condiciones controladas, la batería del iPhone XS duró 13 horas 30 minutos. Si lo comparamos con el iPhone XS Max, encontramos que ese teléfono en nuestros resultados obtuvo una duración de hasta 17 horas y 32 minutos. A continuación lo comparamos con otros dispositivos.