El iPhone XS Max es el nuevo teléfono de Apple y está dirigido para sus clientes más exigentes: ¿Más batería? Apple cumple; ¿Más pantalla? Apple cumple. ¿Mejor cámara? Apple cumple. ¿Mejor Face ID? Apple cumple… y a pesar de que es innegable que el iPhone XS Max es el mejor teléfono de Apple hasta la fecha, también hay algunos puntos qué reprochar.

He estado probando el iPhone XS Max (512GB) en color dorado durante un par de días como mi teléfono principal para poder contarles mis primeras impresiones antes de hacer un análisis completo y a fondo la próxima semana.

Apple lanzó el iPhone XS Max al mismo tiempo que el iPhone XS más pequeño. También presentó el iPhone XR, que estará disponible posteriormente.

iPhone XS Max: Precio y fecha de disponibilidad

El iPhone XS y iPhone XS Max salieron en preventa desde el pasado 14 de septiembre; las primeras unidades se comienzan a entregar este viernes 21 de septiembre en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, México y España. Estos son los precios (desbloqueados) del iPhone XS Max para los tres países:

Precios del iPhone XS Max en Estados Unidos:

64GB: US$1,099

256GB: US$1,249

512GB: US$1,449

Precios del iPhone XS Max en México:

64GB: 26,999 pesos

256GB: 30,699 pesos

512GB: 35,499 pesos

Precios del iPhone XS Max en España:

64GB: 1,259 euros

256GB: 1,429 euros

512GB: 1,659 euros

iPhone XS Max: características importantes

Pantalla: 6.5 pulgadas (OLED) con TrueTone

6.5 pulgadas (OLED) con TrueTone Resolución : 2,688x1,242

: 2,688x1,242 Densidad de pixeles: 458ppp

458ppp Procesador: A12 Bionic

Sistema operativo: iOS 12

iOS 12 Almacenamiento : 64, 256 y 512GB

: 64, 256 y 512GB Carga inalámbrica : Sí

: Sí Cámara trasera : de doble lente (telefoto con apertura ƒ/2.2 y gran angular con apertura ƒ/1.8) de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en los dos lentes

: de doble lente (telefoto con apertura ƒ/2.2 y gran angular con apertura ƒ/1.8) de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en los dos lentes Cámara frontal: Sistema TrueDepth, 7 megapixeles con apertura de ƒ/2.2

Sistema TrueDepth, 7 megapixeles con apertura de ƒ/2.2 Seguridad biométrica : FaceID con mejora en análisis y escaneo facial

: FaceID con mejora en análisis y escaneo facial Resistencia al agua : IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos)

: IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) Colores : dorado, blanco y gris

: dorado, blanco y gris Dimensiones : 157.5x77.4x7.7mm

: 157.5x77.4x7.7mm Peso : 208g

: 208g Otros: Sonido estéreo, grabación de video 4K en hasta 60fps, grabación en sonido estéreo, cuatro micrófonos, dual SIM, vidrio de parte frontal y trasero mejorado en resistencia; Neural Engine de última generación

Comparación: iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR

iPhone X iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR Pantalla 5.8 pulgadas (OLED) 5.8 pulgadas (OLED) 6.5 pulgadas (OLED) 6.1 pulgadas (LCD) Resolución 2,436X1,125 pixeles 2,436x1,125 pixeles 2,688x1,242 pixeles 1,792x828 pixeles Densidad de pixeles 458ppp 458ppp 458ppp 326ppp Sistema operativo iOS 11 (actualizable a iOS 12) iOS 12 iOS 12 iOS 12 Procesador 2.39GHz Apple A11 Bionic (seis núcleos) Apple A12 Bionic (seis núcleos) Apple A12 Bionic (seis núcleos) Apple A12 Bionic (seis núcleos) Almacenamiento 64GB, 256GB 64GB, 256GB, 512GB 64GB, 256GB, 512GB 64GB, 128GB, 256GB Expansión de almacenamiento No No No No Cámara trasera Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 12 megapixeles con apertura f/1.8 Grabación en cámara lenta 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 7 megapixeles (TrueDepth Camera) RAM 3GB 4GB* 4GB* 3GB* Batería 2,716mAh 12 horas de navegación de Internet 13 horas de navegación de Internet 15 horas de navegación de Internet Batería extraíble No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) Lector de huellas No No No No Lector de iris No No No No Reconocimiento de rostro Sí (Face ID) Sí (Face ID) Sí (Face ID) Sí (Face ID) Carga inalámbrica Sí Sí Sí Sí Características importantes Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh con cámara frontal o traseras, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh que se puede ajustar después de tomar la foto, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh que se puede ajustar después de tomar la foto, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Pantalla LCD casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh con una sola cámara trasera, Apple Pay, Siri, doble bocina, sin 3D Touch Tamaño 143.6x70.9x7.7mm 143.6x70.9x7.7mm 157.5x77.4x7.7mm 150.9x75.7x8.3mm Peso 174 gramos 177 gramos 208 gramos 194 gramos Precio US$999/1,159 euros/23,499 pesos mexicanos US$999/1,159 euros/24,499 pesos mexicanos US$1,099/1,259 euros/26,999 pesos mexicanos US$749/859 euros/18,499 pesos mexicanos

Primeras impresiones: iPhone XS Max

La primera impresión es que el iPhone XS Max es gigantesco. Es apenas un poco más pequeño que el Galaxy Note 9, que también me parece un celular enorme. Al encenderlo por primera vez te darás cuenta de lo bien aprovechada que está la parte frontal para acomodar una pantalla de 6.5 pulgadas y lo mucho que la disfrutarás si gustas de leer libros digitales, páginas Web o consumir películas o videos.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El diseño del XS Max es (casi) idéntico al del iPhone X, pero Apple me ha confirmado que sí hay algunas diferencias hasta el punto en que el iPhone XS no es 100 por ciento compatible con las carcasas del iPhone X, a pesar de que ambos son de 5.8 pulgadas. Las diferencias están en las nuevas antenas en los XS (las puedes identificar por los cortes en un color ligeramente distinto en el marco del celular) y también en el diseño y protuberancia de la cámara trasera.

El XS Max en dorado es muy vistoso. El color es una mezcla entre el tono que vimos con el iPhone 8 que daba cierta semejanza al color café claro, pero también hace recordar al oro rosado de anteriores iPhone. En ocasiones el XS en este tono parece dorado, en ocasiones color cobre y la parte de vidrio se llega a ver en un tono rosa oscuro porque Apple le ha dado a este color un terminado tornasolado que no tienen ni el gris espacial ni el plata.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

A pesar de su tamaño (yo tengo manos de un tamaño mediano), el celular se siente bastante cómodo en la mano, aunque la mayoría de las ocasiones te verás utilizando ambas manos para sostenerlo para escribir o para alcanzar toda el área de la pantalla (también está la opción de usar Reachability o Alcance fácil, que se enciende desde Accesibilidad y que compacta la interfaz para usarse con una mano).

Antes del iPhone XS Max estaba usando un iPhone X (5.8 pulgadas, mismas del iPhone XS) y el Huawei Nova 3 (6.3 pulgadas), así que el cambio de tamaño de pantalla y de la sensación en la mano no fue tan drástico. Me tomó apenas un par de minutos (en lo que configuraba el celular con iCloud y mis apps favoritos) para acostumbrarme a la pantalla del Max. Si vienes de usar un celular más pequeño seguro te impactará su gran tamaño de pantalla, pero para bien, porque ahora podrás ver más contenido al navegar entre apps o sitios Web.

Yo modifiqué el modo de visualización y el tamaño del texto (Configuración > Pantalla y brillo > Tamaño del texto; y Configuración > Pantalla y brillo > Tamaño > Estándar) para mostrar más contenido y aprovechar (aún más) el enorme tamaño de pantalla. Lo curioso es es que teniendo casi una pulgada más de pantalla, el iPhone XS Max muestra el mismo número de filas (4) y columnas (7) de iconos en la pantalla de inicio que el iPhone XS o el iPhone X.

Algo que también me parece extraño es que Apple no ha hecho que iOS sea diferente y mejor en cuanto a productividad en un teléfono de estas dimensiones. En Android existe la pantalla dividida que permite tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo, y con el A12 Bionic y 4GB de memoria RAM en el XS Max (aunque Apple no confirma oficialmente el RAM que tienen sus dispositivos), no me explico por qué iOS 12 en este celular no puede permitir este tipo de funciones — que ya existen para el iPad, incluso para el modelo de 9.7 pulgadas.