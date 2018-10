El iPhone XS Max es el nuevo teléfono de Apple y está dirigido para sus clientes más exigentes: ¿Más batería? Apple cumple. ¿Más pantalla? Apple cumple… y a pesar de que es innegable que el iPhone XS Max es el mejor teléfono de Apple hasta la fecha, también hay algunos puntos por reprocharle.

Apple lanzó el iPhone XS Max al mismo tiempo que el iPhone XS más pequeño. También presentó el iPhone XR, que estará disponible posteriormente.

iPhone XS Max: Precio y fecha de disponibilidad

El iPhone XS y iPhone XS Max salieron en preventa desde el pasado 14 de septiembre; las primeras unidades se empezaron a entregar el viernes 21 de septiembre en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, México y España. Estos son los precios (desbloqueados) del iPhone XS Max para estos tres países:

Precios del iPhone XS Max en Estados Unidos:

64GB: US$1,099

256GB: US$1,249

512GB: US$1,449

Precios del iPhone XS Max en México:

64GB: 26,999 pesos

256GB: 30,699 pesos

512GB: 35,499 pesos

Precios del iPhone XS Max en España:

64GB: 1,259 euros

256GB: 1,429 euros

512GB: 1,659 euros

iPhone XS Max: características importantes

Pantalla: 6.5 pulgadas (OLED) con TrueTone

6.5 pulgadas (OLED) con TrueTone Resolución : 2,688x1,242

: 2,688x1,242 Densidad de pixeles: 458ppp

458ppp Procesador: A12 Bionic

Sistema operativo: iOS 12

iOS 12 Almacenamiento : 64, 256 y 512GB

: 64, 256 y 512GB Batería : 3,179mAh

: 3,179mAh Carga inalámbrica : Sí

: Sí Cámara trasera : de doble lente (telefoto con apertura ƒ/2.2 y gran angular con apertura ƒ/1.8) de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en los dos lentes

: de doble lente (telefoto con apertura ƒ/2.2 y gran angular con apertura ƒ/1.8) de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en los dos lentes Cámara frontal: Sistema TrueDepth, 7 megapixeles con apertura de ƒ/2.2

Sistema TrueDepth, 7 megapixeles con apertura de ƒ/2.2 Seguridad biométrica : FaceID con mejora en análisis y escaneo facial

: FaceID con mejora en análisis y escaneo facial Resistencia al agua : IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos)

: IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) Colores : dorado, blanco y gris

: dorado, blanco y gris Dimensiones : 157.5x77.4x7.7mm

: 157.5x77.4x7.7mm Peso : 208g

: 208g Otros: HDR inteligente, Sonido estéreo, grabación de video 4K en hasta 60fps, cuatro micrófonos, dual SIM, vidrio de parte frontal y trasero mejorado en resistencia; Neural Engine de última generación

Diseño: lo mismo, pero no igual



Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El iPhone XS Max es prácticamente el mismo celular que el iPhone X del año pasado, excepto porque es poco menos de una pulgada más grande; con seis nuevos cortes de antenas en el contorno del celular para mejorar la recepción; y, por supuesto, el nuevo tono dorado exclusivo de los XS.

Otra cosa que salta a la vista es que el XS Max es bastante grande — muy grande. Para usuarios con manos pequeñas o mediadas puede representar un reto utilizarlo con una sola mano. Yo, por ejemplo, que tengo manos medianas, me tomó un par de días acostumbrarme al grande tamaño del celular, y eso que el Pixel 2 XL y el Huawei P20 Pro me parecieron muy grandes.

Dimensiones: iPhone XS Max vs iPhone 8 Plus vs Google Pixel 2 XL vs Huawei P20 Pro vs Galaxy Note 9

iPhone XS Max iPhone 8 Plus Google Pixel 2 XL Huawei P20 Pro Samsung Galaxy Note 9 Altura 157.5mm 158.4mm 157.9mm 155mm 161.9mm Ancho 77.4mm 78.1mm 76.7mm 73.9mm 76.4mm Grueso 7.7mm 7.5mm 7.9mm 7.8mm 8.8mm Peso 208g 202g 175g 180g 201g

De sus principales rivales entre teléfonos que superan la pantalla de 6 pulgadas, el XS Max es el más pesado, el más ancho y el tercero más alto. Sin embargo, este tamaño(te) se puede excusar por también tener la pantalla más grande de todos: una de 6.5 pulgadas. Y no solo la más grande, sino también la de mejor desempeño en un smartphone, de acuerdo con los expertos de DisplayMate.

No hay mucho qué agregar de mis impresiones del diseño de los XS que no haya experimentando el año pasado con el iPhone X. Me gusta el cuerpo de vidrio con el contorno de acero inoxidable; la pantalla abarca casi toda la pantalla con diminutos biseles; el botón derecho para bloquear o desbloquear e invocar a Siri me parece muy útil (aunque en el caso del Max podría estar un centímetro abajo para facilitar el alcance).

El nuevo color dorado es bastante bonito, porque es una mezcla entre el tono que vimos con el iPhone 8 que daba cierta semejanza al color café claro, pero también hace recordar al oro rosado de anteriores iPhone. En ocasiones el XS en este tono parece dorado, en ocasiones color cobre y la parte de vidrio se llega a ver en un tono rosa oscuro. Apple le ha dado a este color en los iPhone XS un terminado tornasolado que no tienen ni el gris espacial ni el plata.

Los cambios en el diseño no son tan notorios, pero están ahí. Además del crecimiento y las nuevas antenas, la cámara también se movió apenas unos milímetros. Apple me confirmó que estos cambios son poco notorios a la vista — las carcasas del iPhone X no son 100 por ciento compatibles con el iPhone XS, por ejemplo.

El iPhone XS y iPhone XS Max también tiene otras mejoras, como el uso de un nuevo vidrio que lo convierte en más resistente que el año pasado. Si bien Apple asegura que es el teléfono con el vidrio más resistente en la industria, la compañía no define específicamente de qué tipo de vidrio se trata. Nuestro sitio hermano CNET realizó (en inglés) una prueba del XS y su resistencia a caídas, soportando mucho más que su antecesor.

La lengüeta, odiada por muchos y querida por otros, en mí no molesta —ni hoy, ni el año pasado. Este corte alargado en la parte superior de la pantalla Apple lo comenzó a usar con el X y rápidamente se ha vuelto un diseño reconocido e imitado, y como estamos en un año de un iPhone "S", Apple no ha tenido que cambiarlo. Además, en el caso del XS Max, al tener más pantalla, la lengüeta pierde presencia.

Si tienes un iPhone X y te cambiarás al iPhone XS Max (aunque probablemente no deberías), sí sentirás la diferencia de tamaño; pero si vienes de un 6, 7 u 8 Plus, posiblemente ya estés acostumbrado al cuerpo del XS Max, no te parecerá grande y en su lugar agradecerás que se eliminaron los biseles para dar espacio a más pantalla.

Desempeño: refinamiento y más batería

Agrandar Imagen Apple

El iPhone XS Max es un monstruo. Por el tamaño del celular te esperas que sea un potente buque de guerra — y vaya que lo es. Durante el uso cotidiano, el teléfono nunca se siente lento, las aplicaciones abren rápidamente y los efectos de movimiento no agregan lentitud.

El año pasado con el iPhone X sentía un leve calentamiento en la parte trasera al usar aplicaciones que demandaban mucho poder de procesamiento, como Focos (un app de terceros para sacar provecho del modo de desenfoque). En este año esto no sucede. He utilizado Focos en varias ocasiones y en ninguna hace sentir caliente al XS Max, ni siquiera un poco. Quizá el sistema de ventilación ha mejorado para disipar mejor el calor, o probablemente Apple mejoró el consumo de recursos con el nuevo procesador A12 Bionic.

El nuevo chip que encontramos en el XS, XS Max (y también en el iPhone XR) es el A12 Bionic, el sucesor del A11 Bionic —que tiene el iPhone X— y el primer procesador móvil de 7 nanómetros que llega al mercado.

Puntos clave del A12 Bionic:

Seis núcleos, dos dedicados al desempeño y cuatro a eficiencia

Los dos núcleos de desempeño del A12 Bionic es 15 por ciento más rápido que el A11 Bionic

Los cuatro núcleos de eficiencia del A12 Bionic consume 50 por ciento menos energía que el A11 Bionic

El A12 Bionic tiene la segunda generación del Neural Engine para aprendizaje máquina

El procesador A12 Bionic permite el modo HDR inteligente en los XS

En el rendimiento general el A12 Bionic hace volar (metafóricamente) al iPhone XS Max. Además, este nuevo procesador viene de la mano de 4GB de memoria RAM (es la misma cantidad en el XS). Ambos datos hacen que el teléfono se sienta fluido, muy potente y que cualquier aplicación, ya sea una cotidiana como Facebook o una demandante como Medición (que usa casi todos los sensores del teléfono), se sienta ligera como una pluma.

Sin duda, estamos frente al teléfono (y los teléfonos, tomando en cuenta al XS que tiene los mismos componentes de procesamiento) más potente del año y quizá ese liderazgo se mantenga así hasta el próximo año.

El A12 Bionic no ha superado por mucho el poder de procesamiento del A11, así se ha demostrado en las pruebas de rendimiento. Pero la pizca de mejora en cifras le permite al A12 estar al frente de sus rivales en otros teléfonos:

Lo que me sigue volando la cabeza es que, teniendo todo este poder de procesamiento, Apple no haya creado funciones específicas para el iPhone XS Max que pudiera aprovechar todos esos millones de transistores (6,900 millones, para ser exactos) y dotar al Max de funciones como Picture in Picture o permitir dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. El XS Max ni siquiera tiene el teclado con más funciones que sí tenían algunos celulares Plus (que incluía las teclas de copiar y pegar, entre otras).

El Galaxy Note 9, con cifras de rendimiento por debajo de los XS, ofrece muchísimas funciones de productividad e incluso es compatible con el lápiz óptico S Pen que permite hacer acciones similares a las de un iPad con el Apple Pencil. Viendo las cifras de los XS, ¿era mucho pedir que Apple colocara al menos un par de nuevas funciones en el XS Max y aprovechar su pantalla y poderío?

Los iPhone XS son muy potentes, de eso no hay duda; pero también me da la impresión de que es como tener un auto deportivo en la cochera y solo utilizarlo para ir a la farmacia.

De la mano de que iOS 12 no saca provecho de la pantalla del XS Max, yo he optado por modificar el modo de visualización y el tamaño del texto (Configuración > Pantalla y brillo > Tamaño del texto; y Configuración > Pantalla y brillo > Tamaño > Estándar) para mostrar más contenido y aprovechar el enorme tamaño de pantalla. Lo curioso es es que teniendo casi una pulgada más de pantalla, el iPhone XS Max muestra el mismo número de filas (4) y columnas (7) de iconos en la pantalla de inicio que el iPhone XS o el iPhone X.

Agrandar Imagen Apple

El XS Max mostrará (en el modo de visualización y tamaño de texto predeterminado) más contenido que en el XS o X, por ejemplo al leer un libro o navegar en una página Web, pero no es muchísima la diferencia.

Los dos iPhone XS también incluyen la carga inalámbrica, pero ahora es más rápida según el clamor de Apple, aunque no se especifica cuánto exactamente; en nuestras pruebas de uso cotidiano hemos podio ver que la batería se carga un poco más rápido que en el iPhone X, pero no hay tanta diferencia. La compañía me confirmó también que ahora la placa de carga inalámbrica ocupa más espacio en la espalda del celular, por lo que ahora no tendrás que preocuparte (tanto) por el acomodo del celular sobre la base de carga.

La carga inalámbrica no podía mejorar sin que los cambios también estuvieran en la batería. El iPhone XS y XS Max tienen una mejor duración de batería que el iPhone X, una de mis principales quejas en el iPhone X. Apple asegura que el XS Max tiene una batería que dura 90 minutos más que la del iPhone X.

En mi uso cotidiano, el teléfono ha alcanzado a llegar al final del día con batería y sin tener que colocarlo en su base de carga. Usualmente lo desconecto poco antes de las 6 de la mañana y durante todo el día los uso de forma mixta: lo utilizo con la pantalla encendida (alrededor de 30 minutos consecutivos) para mi rutina de ejercicio; lo uso con los AirPods periódicamente y el Apple Watch siempre enlazado; para direcciones con Apple Maps y el uso mezclado jugando, navegando en Internet y leyendo. Normalmente, para eso de las 9-10 de la noche el celular está en un 20 o 30 por ciento de batería.

En las pruebas de laboratorio realizadas por CNET en Español (que consisten en la reproducción continua de un video, poner el brillo de la pantalla al 50 por ciento y apagar funciones como Night Shift o brillo automático, conectar audífonos por cable y poner el sonido al 75 por ciento, encender el modo avión, entre otras cosas), la batería del iPhone XS Max duró un promedio de 17 horas y 32 minutos. Hemos realizado varias pruebas con resultados similares, por lo que compartimos únicamente el promedio.

En comparación, el iPhone X dio el año pasado un resultado de 12 horas y 15 minutos. El Galaxy Note 9 nos dio 19 horas y 20 minutos, el Huawei P20 Pro 19 horas y 24 minutos, y el LG V40 ThinQ consiguió 14 horas y 30 minutos.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Las pruebas controladas no han sido exactas para el iPhone XS Max, pero en el uso regular es claro que el Apple ha mejorado bastante la duración de batería con el iPhone XS Max. Según iFixit, la capacidad de batería del iPhone XS Max es de 3,179mAh y la del iPhone XS es de 2,659mAh.

El iPhone XS Max también es compatible con la carga rápida, pero el cargador que viene en la caja no aprovecha esta función. Apple recomienda el uso de un cargador de 30W o superior (se puede usar el cargador de una MacBook de 12 pulgadas, por ejemplo) en conjunto con un cable USB Tipo C a Lighting. Este combo de cargador y cable cuestan US$85 en la página de Apple.

eSIM: no está entre nosotros… todavía

Una de las novedades de los iPhone XS es la presencia de eSIM, una tarjeta SIM digital que se puede activar para agregar una segunda línea telefónica sin tener que utilizar una segunda tarjeta SIM física. O en otras palabras, la posibilidad de utilizar dos líneas telefónicas en el iPhone.

Esta función aún no está activa en ninguno de los celulares, pero se activará con la liberación de iOS 12.1 que llegaría antes de finalizar 2019. Pero la limitante de la doble SIM en los XS no solo es por software, sino por región. Apenas unas 14 operadoras en todo el mundo son compatibles con eSIM, así que deberás revisar dicha compatibilidad en tu país —puedes hacer eso en este enlace—para que no te lleves ninguna sorpresa cuando quieras configurar tu XS con dos SIM y no puedas hacerlo.

La tecnología eSIM quiere dar mayor facilidad al uso de dos nanoSIM en el iPhone y tener solo una tarjeta física y la otra configurada virtualmente. Sin embargo, el hecho de que Apple quiera usar esta tecnología hace que la disponibilidad del dobleSIM sea escasa, algo que no sucedería con el uso de dobleSIM física.

Cámara: mismos megapixeles, pero ahora inteligentes

El iPhone es mi teléfono favorito para tomar fotografías por varias razones: ofrece tonos muy apegados a la realidad con cierta tendencia a saturar los colores cálidos, la definición no es exagerada y el app nativo de Cámara tiene las funciones básicas, además de que en el App Store hay apps (como Focos o Halide) que le sacan aún más provecho.

Cámara trasera:

Lente gran angular, apertura ƒ/1.8

Lente telefoto, apertura ƒ/2.4

Doble estabilización óptica

Zoom óptico de 2x; zoom digital de hasta 10x

Control de profundidad

HDR inteligente (Smart HDR)

Cámara frontal:

Lente telefoto, apertura ƒ/2.2

HDR inteligente (Smart HDR)

Control de profundidad vía ajustes de apertura tras la captura de la imagen

Face ID

Tomar fotografías con el iPhone XS Max ha sido una experiencia muy buena. El modo Retrato ya salió de la beta después de varios años y aunque aún tiene errores, ha mejorado bastante y ahora en los XS permite modificar la cantidad de apertura con el lente, yendo de una apertura ƒ/1.4 que aumenta el efecto de bokeh, hasta ƒ/16 que hace que el efecto esté casi desaparecido.

La función de la apertura variable está disponible solo cuando el modo Retrato está activado en los iPhone XS, y la modificación de cantidad de apertura es cuando se tomó la foto, no antes. La función de modificar la apertura ya es algo que existe en teléfonos de Android desde hace tiempo y es bastante útil cuando se quiere dar más realce al objetivo o para permitir que el fondo tenga más relevancia en la imagen.