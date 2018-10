Cuando Apple anunció el iPhone XR en septiembre, sabía que había creado un problema. A diferencia del iPhone 5C de 2013, que con su construcción de plástico, procesador de menor potencia y carencia de funciones como Touch ID era evidentemente inferior al iPhone 5S de cuerpo de metal y mejor construcción, el iPhone XR, tras mis pruebas iniciales, se asemeja mucho más a sus hermanos el iPhone XS y XS Max que a sus familiares distantes el iPhone 8 y 8 Plus.

Cuando Apple lanzó el iPhone X de décimo aniversario (ahora discontinuado), con su pantalla casi sin biseles con un horrendo notch o ceja que incluía varios sensores para activar Face ID y crear emojis animados y mejores selfies, entre muchas otras cosas, me quedó claro que el modelo X sería la nueva base de los teléfonos de la empresa. Incluso, el análisis del iPhone X de CNET en Español habla de una "nueva era" de los teléfonos de Apple.

Josh Miller/CNET

(En cuanto al nombre, Apple dice que la S y la R sirven solamente para distinguir los modelos y que el uso de las letras está inspirado en la nomenclatura que usan las automotrices para diferenciar las distintas versiones de sus modelos deportivos, aunque la empresa dice que la R no significa nada en particular).

Este análisis está dirigido principalmente a la gente que ya esté en el ecosistema de Apple, que quiera cambiar de modelo y está esperando saber más del XR para tomar una decisión.

El iPhone XR es un teléfono con buen desempeño, excelentes componentes y muy completo en todos los sentidos, pero para una persona en el mundo Android no es suficiente para cambiarse a Apple considerando el mundo de opciones de todos los precios y con cualidades muy específicas que ofrecen teléfonos de marcas como Samsung, Google, OnePlus, LG, Xiaomi, Nokia, Motorola, Huawei y otros más. De esos teléfonos tenemos múltiples comparativos y análisis profundos en CNET en Español.

Pasé tres días enteros con un iPhone XR color rojo (Product RED) de 256GB y estas son mis primeras impresiones.

¿Cómo se compara el iPhone XR con sus predecesores?

Nuestra recomendación estándar es sugerir que te esperes dos generaciones para cambiar de iPhone. O sea, que si tienes el iPhone X, puedes pasar del iPhone XS porque aún no es un cambio lo suficientemente radical. Sin embargo, cuando se trata del iPhone XR y el iPhone 8 de 4.7 pulgadas las diferencias son considerables –y no solo por la enorme pantalla. En nuestras pruebas y nuestro uso diario, el procesador A12 Bionic mostró un desempeño sólido y consistente (hablaré más de ello más adelante) y, cuando se trata de ver y escuchar video, el XR se desempeño sin contratiempos. Cuando coloqué los dos teléfonos uno al lado al otro reproduciendo el mismo video, la pantalla y las bocinas estéreo del XR dejaron en la calle al iPhone 8.

Además, el iPhone XR promete mucha mayor resistencia porque usa el mismo vidrio del XS en la parte frontal y un vidrio más fuerte que el del iPhone X en la espalda. (En nuestras pruebas, el XS soportó varias caídas sin romperse, mientras que el iPhone X se rompió a la primera). Mientras que mi iPhone 8 está totalmente rayado, el XR no muestra ninguna marca tras tres días de uso constante –obvio, es absurdo comparar 12 meses de uso con tres días, pero el 8 se me rayó casi de inmediato.

Sin duda, el XR es mejor teléfono que el iPhone 8. Mi queja es que el iPhone 8 llegó apenas hace un año con un precio inicial de US$699, lo cual no es una bicoca. ¿Te estoy sugiriendo que cambies tu iPhone 8 por un XR? Solamente si tu plan celular te lo permite, pero tristemente es de esas raras ocasiones en que un modelo ha quedado casi obsoleto en una sola generación.

¿Qué hay del iPhone 8 Plus? Por su tamaño, mejor batería y mejor cámara que el 8 regular, el 8 Plus te puede aguantar un año más. Pero, si estás decidiendo entre comprar un iPhone XR (US$749), un iPhone 8 (US$599 actualmente) o un iPhone 8 Plus (US$699), sugiero ir por el modelo con más nuevo.

¿Cómo se compara con sus contemporáneos?

En el papel, los sucesores del iPhone X son el iPhone XS y el XS Max. Pero al incluir la X, el XR es un claro miembro de esta nueva familia de teléfonos alta gama de la empresa de la manzana. Y ese es el problema: mientras que tras nuestras pruebas resultó muy fácil distinguir entre el XR y los anteriores 8 y 8 Plus, es mucho más difícil dilucidar cuáles son las verdaderas diferencias –esas que le puede importar o impactar al consumidor– entre el XR y los dos XS.

Sin dar más rodeos: si te has esperado hasta hoy para actualizar tu iPhone y eres una persona muy consciente de sus gastos, el iPhone XR es una excelente opción para ti. Obtienes muchas de las funciones y cualidades principales de los iPhone XS (mismo procesador, igual o mejor batería, mismo OS, misma cámara frontal y mismo gran angular atrás, entre otras cosas). Además, si eres como yo y te gusta lucir tu teléfono sin cubierta (¿por qué? porque pienso que los diseñadores de teléfonos los pensaron para que se lucieran así), los colores del iPhone XR con sus siete capas de pintura en la espalda son brillantes, alegres y sólidos y, sobre todo, se ven de mucha calidad con un excelente terminado en vidrio. Del cielo a la tierra comparado a lo que fue la construcción de plástico del iPhone 5C en 2013.

Los iPhone XS y XS Max tienen marco de acero y el vidrio de mayor resistencia atrás y adelante, mientras que el de la espalda del XR no es tan fuerte. Igualmente, la lógica dice que el marco de acero debe dar mayor protección al XS y XS Max que la construcción de aluminio al XR (a pesar de ser del tipo ultarresistente). Estos dos aspectos (vidrio duradero más acero) debe darle una ventaja a los XS frente al XR en cuanto a durabilidad.

Pero, aunque el XR es un teléfono más económico que los otros en su línea, no tiene nada de barato.

iPhone XR: Características y especificaciones

Pantalla : 6.1 pulgadas (LCD - Liquid Retina)



: 6.1 pulgadas (LCD - Liquid Retina) Resolución :1,792x828 pixeles



:1,792x828 pixeles Densidad de pixele s: 326ppp



s: 326ppp Procesador : Apple A12 Bionic

: Apple A12 Bionic Sistema operativo : iOS 12



: Almacenamiento : 64GB, 128GB, 256GB



: 64GB, 128GB, 256GB RAM : 3GB (no confirmado)

: 3GB (no confirmado) Cámara trasera única : 12 megapixeles con apertura f/1.8



: 12 megapixeles con apertura f/1.8 Cámara frontal: Sistema True Depth frontal con sensor de 7 megapixeles

Sistema True Depth frontal con sensor de 7 megapixeles Face ID : Sí, con mejoras en la velocidad de detección



: Sí, con mejoras en la velocidad de detección Resistencia al agua : IP67 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

: IP67 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos) Otras características : True Tone Display, Apple Pay, doble SIM (Dual SIM), bocinas doble (una en el borde inferior y otra en el auricular)

: True Tone Display, Apple Pay, doble SIM (Dual SIM), bocinas doble (una en el borde inferior y otra en el auricular) Colores : Rojo, azul, amarillo, coral (naranja), blanco y negro

: Rojo, azul, amarillo, coral (naranja), blanco y negro Tamaño : 150.9x75.7x8.3mm

: 150.9x75.7x8.3mm Peso: 194 gramos

Similitudes entre el iPhone XR y el iPhone XS y XS Max

Mismo procesador A12 Bionic, que en nuestras pruebas de desempeño obtuvo exactamente las mismas marcas



Mismo sistema operativo iOS 12 e interfaz de gestos (que llegó con la desaparición del botón de inicio con el iPhone X)



Mismo sistema de sensores y cámara de 7 megapixeles para selfies True Depth para activar el Face ID y crear animojis y Memojis



Misma cámara gran angular de 12 megapixeles en la parte de atrás (el XR carece del lente telefoto)



Los tres tienen doble SIM (Dual Sim): una física y otra eSIM (que aún no se puede activar en Estados Unidos)



Carga inalámbrica



Función Smart HDR para fotos con mejor contraste y definición en distintas condiciones



Grabación de video en 4K con grabación de sonido estéreo



Estabilización de grabación de video para reducir movimiento y enfoque continuo



Posibilidad de tomar fotos con fondo borroso o bokeh en el modo de Retrato, usando el software en vez del lente telefoto



Diferencias del iPhone XR con el iPhone XS y XS Max

Precio inicial de US$749, en vez de US$999 del iPhone XS y US$1,099 del iPhone XS Max

El iPhone XR viene en seis colores: rojo (Product Red), amarillo, blanco, coral, negro y azul frente a solo tres de los XS (gris espacial, plata (blanco) y dorado)

El XR tiene marco de aluminio, frente al marco de acero de los XS. Los tres teléfonos tienen el mismo vidrio en el frente, pero el XR tiene un vidrio menos resistente (pero más duradero que el del iPhone X) en la espalda

Una sola cámara trasera gran angular de 12 megapixeles. Carece del segundo lente telefoto con zoom óptico 2X

Pantalla LCD de 6.1 pulgadas, frente a OLED 5.8 pulgadas como del iPhone XS y 6.5 pulgadas como el XS Max)

La resolución y densidad de pixeles es inferior en el XR (326ppp vs. 458ppp en los dos modelos XS)

No tiene opción de almacenamiento de 512GB como los otros dos (viene en 64GB, 128GB y 256GB)

Certificación de resistencia al agua IP67 (hasta 1.5 metro de profundidad por hasta 30 minutos) en vez de IP68 como los otros (que corresponde a hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos)

No tiene 3D Touch, pero tiene respuestas hápticas para algunas funciones

3GB en vez de 4GB de RAM (no confirmado)

Es más grueso (8.3mm vs. 7.7mm) pero más ligero que el XS Max (194 gramos vs. 208 gramos)

El iPhone XR cuenta con conectividad celular Advanced LTE, que es de menor potencia que Gigabit LTE de los XS. Esta última es, según Apple, mucho más rápida que la anterior, aunque el desempeño depende mucho de la red celular que se use



Josh Miller/CNET

Diseño

Cuando hablamos del diseño del iPhone XR lo primero que vale destacar son sus colores. Como ya mencioné, el terminado de la parte trasera es de vidrio sobre siete capas de pintura. El iPhone XR tiene seis colores (rojo, azul, amarillo, coral [naranja], blanco y negro). Los colores son sólidos, brillantes y bien terminados. (Mi preferido es el color coral, pero por supuesto depende de tus gustos).

El cuerpo del iPhone XR es de aluminio y el diseño de la espalda es casi idéntica a la del iPhone 8 –excepto que el flash está debajo del sensor de la cámara, en vez de estar del lado derecho). Aunque la espalda es de vidrio y el marco de aluminio, el color, aunque un poco diferente por ser distintos materiales, se complementa muy bien. El costado izquierdo incluye los típicos botones de volumen y el de silencio, y el otro costado tiene el botón de encendido y la entrada de la tarjeta nano-SIM física (en la configuración doble SIM la segunda es una SIM virtual o eSIM). Existe una versión con doble SIM física, pero solo estará disponible en China.

El iPhone XR no tiene la entrada para audífonos de 3.5mm, pero en este caso Apple no incluyó el adaptador de 3.5mm a Lightning que traía el iPhone X.

Mientras que la espalda se parece a la del iPhone 8, el frente es todo iPhone X (y XS), con la excepción de que los biseles del XR son un poco más gruesos. El XR incluye el horripilante notch o ceja que guarda el sistema de sensores True Depth (el que activa Face ID y la capacidad de hacer los Memojis -- los emojis personalizados de Apple). MI expectativa es que nunca nos acostumbremos el estorboso y absurdo notch y que los fabricantes corrijan ese error de diseño (aunque entiendo las razones de su presencia, no las condono). Apple podría tomar la batuta en esto con sus próximos modelos.

Los últimos años he tenido un iPhone 5S, un 6S y un 8 como teléfonos personales. Los Plus siempre me han parecido monstruosamente grandes. Pero el iPhone XR se acomodó perfectamente bien en el bolsillo de mi pantalón y en el interno de mi chaqueta. También me fue muy fácil usarlo con una sola mano -- lo cual es mi preferencia, ya que me desespera usar un teléfono con las dos. El XR es muy largo, pero no tan ancho como los Plus (75.7mm vs 78.1mm). Lo que se obtiene con el tamaño de la pantalla más que justifica usar un teléfono más grande. El iPhone XR ofrece la función Reachability para encoger la pantalla y hacer más fácil alcanza los apps con una mano, pero no tuve que usarla.

El iPhone XR tiene una calificación IP67 en cuanto a resistencia al agua y al polvo, lo cual significa que aguanta estar sumergido por hasta 30 minutos en 1.5 metros de agua limpia. La clasificación del XS y XS Max es IP68, que lleva la resistencia hasta dos metros por 30 minutos. El teléfono también resiste salpicaduras de otros líquidos, como café.

Pantalla y audio

La pantalla de 6.1 pulgadas se siente más larga que la del 8 Plus y es inmensa junto a la del iPhone 8. La del Max es más grande, mientras que la del XS queda chica junto a este monstruo que es perfecto para ver videos en Netflix o YouTube, algo que hice con mucho mayor alegría y comodidad que con mi iPhone 8 habitual.

Una diferencia importante entre el XR y el XS es la tecnología de pantalla. El XR tiene una pantalla LCD (que Apple llama Liquid Retina), y el XS tiene una pantalla OLED (Super Retina HD). La diferencia más básica entre ambas es que los pixeles del LCD se ilumina gracias una fuente de luz detrás, mientras que los pixeles de OLED ofrecen su propia iluminación. Mientras LCD tiende a ser más brillante, la tecnología OLED ofrece mejores negros, mejor contraste. En cuanto al consumo de energía, depende mucho de la intensidad de brillo de la pantalla, pero se técnicamente OLED ahora más batería porque no es necesario tener toda la pantalla encendida en todo momento como en LCD.

En mis pruebas no científicas, la pantalla del XR se vio muy bien en todas las circunstancias: con videos en streaming, usando las redes sociales o leyendo distintas publicaciones en Internet. Sin duda, es mejor que la del iPhone 8.

Josh Miller/CNET

El problema comienza al compararla con el XS. Aunque casi imperceptible, la reproducción de color, el contraste y los negros me parecieron de mejor calidad en el iPhone XS. ¿Suficiente para comprarlo en vez del XR? No. La pantalla de 6.1 pulgadas del XR ofrece excelente reproducción y es tan grande que se puede usar perfectamente para ver videos en las circunstancias que lo ameritan, como en viajes de avión o cuando tienes que esperar. Algo molesto es que los videos no ocupan la pantalla entera (no llegan hasta los bordes y, por ende, la ceja no tapa el cuadro). De hecho, Apple dice que ambas pantallas emiten la misma intensidad de luz: 625 nits.

Por otro lado, el iPhone XR -- al igual que el XS y XS Max -- cuentan con potentes bocinas estéreo que dejan a las del iPhone 8 en la calle. Cuando las usé sonaban casi como una bocinas Bluetooth decentes -- si bien no se comparan con las de marcas como Bose o Beats, que ofrecen mejores bajos y mucha mayor potencia. Una bocina está dentro de la ceja o notch y emite sonido hacia arriba; la otra está en la base y emite el sonido hacia los lados. Sin embargo, el resultado es homogéneo y se puede percibir el efecto estéreo sin obstáculos.

Al carecer de un botón de inicio, el iPhone XR usa los mismos gestos del iPhone X (y XS y XS Max). Si nunca los has usado, no te preocupes: son bastante fáciles de aprender y pronto se serán muy naturales. Entre ellos está la capacidad de despertar el celular con dos golpecitos en la pantalla. En la mayoría de los casos, basta con deslizar el dedo de abajo hacia arriba para ir a la pantalla de Inicio. El Centro de control se activa deslizando el dedo de la esquina superior derecha hacia abajo.

La pantalla también ofrece la tecnología True Tone technology para modificar la luminosidad de la pantalla según la temperatura de color de la luz a tu alrededor.

Pantalla

iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max Pantalla 6.1 pulgadas (LCD) 5.8 pulgadas (OLED) 6.5 pulgadas (OLED) Resolución 1,792x828 pixeles 2,436x1,125 pixeles 2,688x1,242 pixeles Densidad de pixeles 326ppp 458ppp 458ppp

Face ID y las cámaras



El iPhone XR tiene la misma cámara frontal de 7 megapixeles en su sistema True Depth que el XS y XS Max con los mismos efectos para selfies, animojis, Memojis y la segunda generación de Face ID, que en mi caso funcionó sin reparos el 100 por ciento de las veces a velocidades imperceptibles. La ventaja de Face ID es que se te olvida porque literalmente no hay que hacer nada más que ver el aparato para activarlo. Son un fan de las tecnologías transparentes y, en ese sentido, Face ID es muy superior a Touch ID.

En la parte de atrás, el iPhone XR tiene una sola cámara (un gran angular de 12 megapixeles con apertura de f/1.8) y carece de la segunda cámara del XS y XS Max: una lente telefoto de 12 megapixeles. El sensor del gran angular del XR es 30 por ciento más grande que el del iPhone 8 y 8 Plus y enfoca dos veces más rápido, según Apple.

Josh Miller/CNET

Un truquillo del XR es que con una sola cámara logra el llamado efecto bokeh del Modo de Retrato que el XS logra con sus dos lentes (el Pixel 2 y 3 de Google también lo hace con un solo lente). El XR usa el software y el poder de procesamiento del chip A12 Bionic para hacer lo que el XS logra con la ayuda del telefoto. El resultado es simplemente que lo borroso en el XR se ve más batido, sin tanta definición que la que ofrece el XS. ¿Suficiente para no comprarlo? No. (Ojo, el Modo de Retrato solo sirve en tomas con gente porque el sistema de Apple está calibrado para reconocer seres humanos, mas no otro tipo de objetos; con el Modo de Retrato también te puedes hacer selfies y pasarlos por distintos filtros -- como uno blanco y negro con fondo totalmente oscuro --, algo que introdujo el iPhone X y que Apple ha mejorado desde entonces).

Debajo te muestro un ejemplos del Modo de Retrato en el iPhone XR. Tras toma la foto, hay que editarla con el nuevo deslizador que permite modificar la apertura. En este caso, pasó de f/2.8 a f/1.4 para lograr un efecto borroso en el foto tipo bokeh. Comparado con el efecto del XS, el resultado es más plano y es más difícil distinguir las formas del fondo:

CNET

Además, gracias al procesador A12 Bionic, el iPhone XR integra la misma función de los iPhone XS que Apple llama HDR inteligente (Smart HDR). Smart HDR usa más imágenes de una sola toma que el HDR convencional. Al disparar, el sistema genera múltiples imágenes en distintas exposiciones y las une en una sola para crear una foto con mejor contraste y balance con áreas de luz y sombra mucho mejor definidas. Por ejemplo, ahora podrás ver los objetos que se esconden en una parte totalmente sombreada y dilucidar las cosas que caigan en un área muy brillante.

Por otra parte, las cámaras también traen algunas mejoras en video. Por ejemplo, ahora puedes grabar sonido estéreo, promete ofrecer mejores resultados en situaciones con poca luz o a contraluz, mantener el foco en objetos en movimiento y estabilizar la imagen cuando grabas. A esto último Apple le llama Cinematic Video Stabilization y funciona bastante bien.

Cámaras

iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max Cámara trasera 12 megapixeles con apertura f/1.8 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 7 megapixeles (TrueDepth Camera)

Hice varias pruebas grabando video (y audio estéreo con los cuatro micrófonos del XR) mientras caminaba y el resultado fue bastante impresionantes. A diferencia del movimiento común de arriba hacia abajo de un video que se graba en estas condiciones, la cámara del XR estabilizó la grabación al punto que parece hecha con un arnés o estabilizador externo y el sonido estéreo fue evidente.

Lo que se pierde al no tener un segundo lente en la parte de atrás es la capacidad de hace zoom óptico 2X. Cualquier aficionado a la fotografía va a preferir hacer zoom con el lente -- o sea, físicamente -- que digitalmente con el uso de software. La diferencia es que mientras que el zoom óptico mostrará detalles reales sin distorsión, el zoom digital pixeliza la imagen y ofrece mucho menos detalle, sobre todo mientras menos luz haya. En mis pruebas ese fue el resultado, que puedes ver en las fotos debajo:

Gabriel Sama/CNET

Gabriel Sama/CNET

Tomé cientos de fotos con el XR. El resultado del Smart HDR es que ayuda a resaltar y definir objetos que se encuentran la sombra o bajo una luz muy intensa que normalmente se perderían por completo. A veces se pierde un poco la intensidad de los negros y quizá algunos fanáticos de la fotógrafos quieran meterle mano a las imágenes para lograr efectos más dramáticos, pero lo más importante que debes saber es que la cámara principal del iPhone XR está lista para hacer las imágenes convencionales de una persona que solo quiere sacar su teléfono y disparar. No es la cámara para amantes del lente, pero sí es más que suficiente para la gente que no quiere batallar con la cámara no jugar con los ajustes.