iPhone X: El iPhone que hemos esperado por años luce espectacular

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

El iPhone X (10) es el mejor teléfono que ha presentado Apple a la fecha -- y uno que tiene el diseño más moderno de todos los nuevos iPhone (incluyendo al iPhone 8 y iPhone 8 Plus).

Durante meses, los rumores apuntaban a que Apple presentaría el iPhone 8 como el nuevo teléfono insignia de 2017 y que, en total, presentaría tres celulares.

Los rumores fueron acertados en la mayoría de aspectos, incluyendo el lanzamiento de tres nuevos iPhone este año, aunque el nombre no terminó siendo iPhone 8 como se especuló por mucho tiempo, sino iPhone X en honor al décimo aniversario de este dispositivo.

Las especificaciones básicas del iPhone X no son muy diferentes a lo que encuentras en los iPhone 8, pero su diseño incluye una pantalla casi sin bordes o biseles, similar a la que vemos en el Essential Phone y, de cierta manera, a lo que hemos visto en celulares como el LG G6, Samsung Galaxy S8, LG V30 y Galaxy Note 8.

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

Sin embargo, el iPhone X tiene una pantalla que cubre casi toda la parte frontal del celular, permitiendo que sea el iPhone con la pantalla más grande, pero no con un cuerpo más grande. Los iPhone 8 Plus y iPhone 7 Plus siguen siendo más grandes a pesar de tener una pantalla de 5.5 pulgadas.

Navegar por el iPhone X es un poco diferente que antes. Ahora es necesario deslizar hacia arriba para regresar a la pantalla de Inicio, mientras deslizas hacia abajo desde la esquina derecha para activar el Centro de Control.

El iPhone X no tiene Touch ID o lector de huellas, sino que integra Face ID o reconocimiento facial.

Apple asegura que Face ID es muy seguro, ya que no puede ser burlada con una foto o una máscara.

Durante el evento no siempre funcionó correctamente. Además, al parecer toma entre uno y dos segundos para desbloquear el celular, así que no parece ser tan instantáneo como Touch ID o como funciona el lector de iris en el Galaxy Note 8 con una condición indicada.

Captura de pantalla por Juan Garzón/CNET

iPhone X: Características y especificaciones

Pantalla: 5.8 pulgadas



Resolución: 2,436X1,125 pixeles



Densidad de pixeles: 458



Sistema operativo: iOS 11



Procesador: Apple A11 Bionic



Cámaras traseras: Doble de 12 megapixeles, cada una con estabilización de imagen óptica



Apertura: f/1.8 y f/2.4



Resistente al agua: Sí



Compatible con carga inalámbrica: Sí



Almacenamiento: 64GB

Precio: US$999

Preventa: 27 de octubre

Disponibilidad: 3 de noviembre

Esta es una nota en desarrollo. En poco tiempo actualizaremos nuestras primeras impresiones con más información sobre el nuevo iPhone.