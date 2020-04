Hace unos pocos meses le compré a cada uno de mis dos hijos adolescentes un iPhone 8, de 64GB, por US$450.

Con la llegada del iPhone SE de 2020 me estoy dando de topes en la cabeza por no haberme esperado: No solo porque el nuevo celular de Apple cuesta US$399 por los mismos 64GB, sino también porque el dispositivo supera al modelo de 2017 en muchas formas -- además de que cuesta US$300 menos que el iPhone 11 más barato con todo y que cuenta con el mismo procesador de ese teléfono premium.

La mejor forma de describir el iPhone SE es así: el nuevo teléfono es un híbrido entre el iPhone 8 y el iPhone 11.

Lo que comparte con el iPhone 8

Misma pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas con 326ppp

Misma cámara de 12 megapixeles con apertura f/1.8 en la parte de atrás

Misma cámara frontal de 7 megapixeles con apertura f/2.2

Mismo cuerpo de vidrio y aluminio

Estabilización de imagen en fotos (cámara trasera)

Carga inalámbrica y rápida

Botón de inicio con Touch ID

Buen precio (incluso US$300 menos que el iPhone 11 más barato)

Lo que mejora frente al iPhone 8 (y comparte con el iPhone 11)

Procesador A13 Bionic

Sistema operativo iOS 13 desde la caja

Estabilización de video en ambas cámaras

Modo de Retrato y todos sus efectos en ambas cámaras

Smart HDR y función Quick Take para grabar video

Mismo almacenamiento (64GB, 128GB y 256GB)

Lo que carece del iPhone 11 Pro

Pantalla OLED Super Retina XDR de 5.8 pulgadas (6.5 pulgadas en el caso del iPhone 11 Pro Max) con 458ppp



Diferentes colores (verde oscuro, gris espacial, oro y plata)

Segundo y tercer lente trasero (el iPhone 11 tiene dos; el iPhone 11 Pro y Pro Max tienen tres, en total); una tiene zoom óptico 2X

Face ID y sistema TrueDepth en la cámara frontal

Pantalla prácticamente sin biseles

Cámara lenta en lente frontal

Modo de noche

Versión de 512GB

Resistencia al agua y al polvo IP68 (hasta 4 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

Patrick Holland/CNET

Diseño

El diseño es prácticamente idéntico al del iPhone 8 (mismo peso y medidas, por lo que pueden usar las mismas cubiertas), aunque tiene únicamente el logotipo de la manzana, centrado en la parte de atrás, igual que los iPhone 11 (el iPhone 8 tiene el logo más arriba, además de que presenta la palabra iPhone). Este diseño, introducido con el iPhone 6 de 2014, fue un cambio drástico en el rumbo estético de Apple porque cambió los ángulos y los costados planos del iPhone 5 y 5S por muchas más curvas y unos contornos más suaves, dominados por el aluminio. El iPhone 8 fue el último teléfono de Apple con ese diseño, ya que el iPhone X de 2017 inauguró una nueva generación estética.

Una de las razones por las que sigo usando el iPhone 8 es porque su tamaño me gusta mucho: cabe perfectamente en el bolsillo de mi pantalón. El iPhone SE es exactamente del mismo tamaño.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing: El nuevo iPhone SE sale de su caja

El iPhone SE tiene el mismo vidrio del iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X y utiliza el mismo aluminio serie 7000 que tienen modelos como el iPhone 8, iPhone XR y iPhone 11. El vidrio de su espalda tiene un proceso de siete capas de color y revestimiento oleofóbico que ayuda a que no se peguen las huellas y la grasa.

El iPhone SE de 2020 viene en tres colores: negro, blanco y rojo. Ofrece resistencia al agua y al polvo IP67 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos). Su cuerpo está hecho de vidrio y aluminio. Una diferencia de diseño del modelo más oscuro (que es el color de la unidad que analicé) con el iPhone 8 es que los costados del teléfono son exactamente del mismo color que el resto del cuerpo, mientras que en el modelo de 2017, el costado era de otro tono más metálico (ese color se llama gris espacial, mientras que el nuevo es solamente negro).

John Kim/CNET

La pantalla de 4.7 pulgadas es Retina HD y ofrece Haptic Touch, la interfaz háptica que emite pulsaciones en algunas acciones (ya no cuenta con 3D Touch, la interfaz háptica anterior que abría apps y hacía más cosas). El teléfono tiene botón de Inicio con Touch ID para desbloquearlo con la huella dactilar, pero no ofrece Face ID, el sistema de desbloqueo con el rostro presente en los teléfonos premium de Apple.

El iPhone SE tiene resistencia al agua y al polvo IP67 (la misma del iPhone 8), lo cual significa que puede estar hasta 1.5 metros de profundidad de agua por hasta 30 minutos. (Así le fue al iPhone 8 en nuestras pruebas con agua, y estos fueron los resultados del iPhone 8 en nuestra prueba de caídas). En mi experiencia personal, mi iPhone 8 se despostilló en una esquina cuando se me cayó de una altura de un metro y medio, por lo que claramente no es un vidrio ultrarresistente (el daño a los teléfonos con superficies de vidrio siempre depende de cómo y sobre qué superficie se estrellan). Mi recomendación: no tires tu nuevo iPhone SE, o cómprale una cubierta (puede usar las del iPhone 8; las oficiales de Apple cuestan US$45 por las de piel y US$35 por las de silicona).

Patrick Holland/CNET

Procesador del iPhone SE de 2020

El iPhone SE tiene el procesador A13 Bionic, el mismo de los iPhone 11 de 2019, que cuenta con un CPU de seis núcleos con Neural Engine de ocho núcleos para las tareas de inteligencia artificial (aprendizaje de máquinas). Según Apple, el A13 Bionic es 2.4 veces más rápido que el A9 que tenía el iPhone SE de 2016, y 40 por ciento más rápido del A11 Bionic del iPhone 8 de 2017. El GPU es cuatro veces más rápido que el del A9, y dos veces más veloz que el del A11 Bionic, lo cual ayuda en tareas como la edición de video, la reproducción de videojuegos o las experiencias de realidad virtual.

En mi uso diario por varios días, el iPhone SE se desempeñó de forma fluida: los apps de mensajería y redes sociales se ejecutan bien, los videos se ven nítidos y definidos, las videollamadas se oyen y se ven claras. Aunque nunca he tenido problemas de desempeño con el iPhone 8, el iPhone SE es una bestia de poder que ofrece la enorme ventaja de tener un procesador actualizado (y uno de los más poderosos en un teléfono en la actualidad) que debe trabajar bien y a nivel competitivo por lo menos tres años.

En nuestras pruebas de desempeño (Geekbench 5 y 3D Mark Ice Storm Unlimited), el chip del iPhone SE de 2020 dio exactamente el mismo resultado que los procesadores de los iPhone 11 del año pasado, lo cual confirma que es el mismo chip.

Prueba de desempeño Geekbench 5 iPhone SE 2020 1330 3277 iPhone 11 1332 3490 iPhone 11 Pro 1333 3375 iPhone 11 Pro Max 1333 3421 iPhone 8 928 2168 Leyenda: Single-core (un núcleo) Multi-core (múltiples núcleos) Nota: Comparamos el rendimiento del chip del iPhone SE, iPhone 11 y iPhone 8

Prueba de desempeño 3DMark Ice Storm iPhone SE 97520 iPhone 11 97541 iPhone 11 Pro 97257 iPhone 11 Pro Max 95791 iPhone 8 65385 Nota: Comparamos el rendimiento del chip del iPhone SE con el del iPhone 8 y el iPhone 11

En cuanto a su almacenamiento, el iPhone SE viene en versiones de 64GB, 128GB y 256GB y se puede cargar inalámbricamente con el estándar Qi. Además, el SE ofrece carga rápida, Gigabit LTE, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 6. Trabaja con doble SIM y eSIM y viene con un año gratis de Apple TV Plus.

Batería

Apple dice que la batería del nuevo SE dura lo mismo que la del iPhone 8, que era de 1,821mAh. En nuestra prueba de reproducción continua de video en Modo de Avión con 50 por ciento de brillo, el iPhone SE duró 15 horas y 45 minutos. En 2017, el iPhone 8 nos duró 13.5 horas en la misma prueba.

En mi uso diario con una sola carga, el iPhone SE llegó al final del día sin problemas y con hasta 40 por ciento de batería restante. En algunos de esos días el uso incluyó la captura de decenas de fotos, grabación de video en 4K, cámara lenta y cámara rápida y navegación intensiva en Internet, incluyendo responder emails y mensajes de texto y hacer videollamadas.

Le he preguntado a Apple a qué se debe el mejor desempeño de la batería del iPhone SE frente a la del iPhone 8 (si son eficiencias del procesador o del software, o una combinación de ambos). Actualizaré el análisis cuando me responda.

Cámaras

Además, el nuevo celular cuenta con una cámara de 12 megapixeles y apertura de f/1.8 en la parte trasera (la misma del iPhone 8). Incluye estabilización de imagen óptica para fotos (OIS, por sus siglas en inglés) y ofrece Smart HDR de próxima generación, el cual genera una imagen con varias exposiciones de la misma toma usando inteligencia artificial. Apple dice que el Smart HDR "permite que los sujetos se vean más naturales y mejora las tomas difíciles como las que están a contraluz al reiluminar al sujeto de forma inteligente". La empresa explica que el Smart HDR utiliza aprendizaje de máquinas para reconocer gente y tratarla diferente al resto de los elementos de una captura para mejorar las sombras y los tonos de piel, por ejemplo.

En mi comparativo de fotos entre el iPhone SE y el iPhone 8, el SE obtuvo mejores fotos en general; lo único que, a mi parecer, el iPhone 8 hace mejor es captar fotos más dramáticas, con mucho mayor contraste (al intentar dar nitidez a toda la toma, el iPhone SE mete detalles del fondo que a veces no son ideales para crear esos contrastes).

John Kim/CNET

En la parte frontal, el iPhone SE tiene la misma cámara de 7 megapixeles y apertura f/2.2 del iPhone 8.

Algo que me gustó mucho y es muy bueno para las personas que hacen video con sus teléfonos es que ambas cámaras ofrecen estabilización cinematográfica. Esto ayuda a que tus videos no salgan tan temblorosos o que puedas prescindir de un trípode en muchos casos. Además, el teléfono graba sonido en estéreo. Estas dos novedades ayudarán a que grabes videos de mucha mayor calidad.

Además, la cámara trasera tiene muchas opciones de formatos: graba 4K en 24 cuadros por segundo, 30cps o 60cps; alta resolución (1,080p) en 30cps o 60cps y 720p en 30cps. (No olvides que si compras la versión con 64GB no podrás almacenar muchos videos en 4K). Graba video en cámaras lenta y rápida.

Además, ambas cámaras pueden hacer fotos en Portrait Mode (Modo de Retrato), algo que no era posible con el iPhone 8. Esto lo logran gracias a una combinación de procesamiento con el Neural Engine del chip A13 Bionic y el software (a diferencia de los iPhone 11, que hacen el efecto bokeh usando dos lentes; además, el iPhone 8 no ofrece bokeh de objetos que no sean personas con la cámara trasera, como lo hacen los iPhone 11; o sea, solo reconoce gente). Este Modo de Retrato ofrece seis distintos estilos. La combinación del chip y el software, en general, es la que permite que las capturas de la cámara del iPhone SE sean mejores que las del iPhone 8.

El iPhone SE también tiene la función QuickTake, con la que puedes tomar un video si presionas duro sobre el botón de Foto sin cambiar de modo, una función también presente en el iPhone 11.

Gabriel Sama/CNET

Gabriel Sama/CNET

Gabriel Sama/CNET

Gabriel Sama/CNET

Gabriel Sama/CNET

Así son las fotos que toma el iPhone SE:

Y así se compara su cámara con la del iPhone 8 de 2017:

Precio y disponibilidad

El iPhone SE de segunda generación tiene un precio inicial de por la versión de 64GB; US$449 por la de 128GB y US$549 por una de 256GB. Hasta antes del lanzamiento del iPhone SE, Apple vendía el iPhone 8 de 64GB por US$449, pero Apple discontinuará el iPhone 8 a favor del nuevo SE. El iPhone 11 más barato actualmente cuesta US$699 por el modelo de 64GB (el iPhone 11 Pro de 64GB cuesta US$999 y el iPhone 11 Pro Max de 64GB cuesta US$1,099).

El iPhone SE 2 está disponible en preventa desde el viernes 17 de abril y se entrega desde el 24 de abril.

Comparativos

¿Para quién es este celular?

Como comenté al principio, este celular es perfecto para un adolescente en quien no quieras gastar mucho dinero pero deseas que tenga un teléfono funcional que haga todas las cosas básicas bien. No tiene las mejores cámaras del mercado, pero sus opciones son buenas y la cámara trasera captura fotos de buena calidad, con buen contraste, luz y colores. Sin embargo, las fotos nocturnas son mediocres, y el teléfono carece de los lentes extra y el Modo de Noche de los iPhone 11 premium.

Gabriel Sama/CNET

Para quién es el iPhone SE

Alguien que quiera un buen teléfono asequible.

Una persona que desee permanecer en el ecosistema iOS sin gastar tanto.

Alguien que desee un dispositivo que realice muy bien todas las funciones básicas diarias, como navegar la Web, hacer videollamadas, responder emails y textos, tomar fotos y hacer video.

Un teléfono con un procesador de última generación.

Un teléfono pequeño de 4.7 pulgadas que se pueda guardar bien en un bolso o pantalón.

Un celular que haga buen video con calidad 4K y sonido estéreo.

Para las personas que han querido comprar un iPhone pero el precio era un obstáculo.

Para quién no es el iPhone SE

Alguien que quiera lo último de lo último, como un diseño más moderno sin biseles.

Una persona que prefiera desbloquear su celular con el rostro.

Quien desee una mejor pantalla de mayor calidad y tamaño.

Un dispositivo con las mejores cámaras y funciones de foto más modernas.