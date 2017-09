iPhone del 2017: comparativo de precios

iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X 64GB US$699 US$799 US$999 256GB US$849 US$949 US$1,149

El 3 de noviembre, Apple lanzará su seductor iPhone X: el auto deportivo de los teléfonos, que será totalmente nuevo, totalmente rediseñado y con una pantalla gigante.

Mientras tanto, tenemos a los nuevos iPhone 8 y 8 Plus, algo así como el sedán práctico y la SUV de la línea 2017. Esos ya están aquí y ya están disponibles. Todo esto significa que la decisión de compra de un iPhone es ahora más confusa que nunca.

No se confundan: el iPhone 8 es esencialmente el "iPhone 7S". Apple se guardó las características más interesantes -- y el nuevo diseño radical -- para el iPhone X, que cuesta un 43 por ciento más: su precio inicial es de US$999. Y si quieres una cámara dual verdaderamente impresionante, con el modo retrato y el zoom óptico de 2x, ambos pasos importantes, necesitarás invertir en el iPhone 8 Plus, que es mucho más grande, o esperar a que llegue el X.

El X es realmente tentador -- pero mi única experiencia en el mundo real con el iPhone X es el breve tiempo que pasé con él en el evento de lanzamiento de Apple el 12 de septiembre. Cuando finalmente consiga uno, podré decirles lo bueno que es el iPhone X frente al iPhone 8.

Pero si necesitas un teléfono ahora mismo, o si no tienes deseos de pagar una prima por el costoso iPhone X, he aquí algunas consideraciones prácticas.

La mejor característica del iPhone 8 es su procesador, un nuevo chip A11 Bionic de seis núcleos similar al procesador que encontramos en el iPhone X y 8 Plus. Y, gracias a un nuevo sensor de imagen, la calidad de la foto se ha mejorado para tomas con poca luz, al igual que la grabación de vídeo. Añade también una pantalla TrueTone de estilo iPad mejorada, y las bocinas son más potentes y agradables, también. Todos los nuevos iPhone incluyen la carga inalámbrica ahora gracias a una espalda de cristal.

Sarah Tew/CNET

Si tienes un iPhone 7 encontrarás que la velocidad más rápida, la mejor pantalla y la mejor cámara en el iPhone 8 son "agradables de tener", pero no alcanzan las características de "compra obligatoria" a menos que estés particularmente enamorado de la carga inalámbrica que los propietarios de Android han disfrutado durante años.

Sin embargo, para cualquier persona con un iPhone 6S o modelo anterior, los beneficios del salto a un iPhone 8 son dramáticos. La velocidad, la pantalla, el audio y las mejoras de la cámara se sentirán significativos y obtendrán actualizaciones agradables que perdieron cuando se saltaron el iPhone 7, incluida la resistencia al agua.

Es así. Ese iPhone X puede verse muy bien en el salón de exhibiciones. Pero en última instancia, estás saliendo del lote con un sedán práctico de cuatro puertas. Es más asequible, tiene más espacio en la parte de atrás para los asientos de los niños y obtienes más kilometraje para tu gasolina. Pero todavía tienes el mismo agradable sistema de navegación y entretenimiento de gama alta que ese auto más sencillo. Y su motor puede realmente zumbar en la carretera, también.

Eso es lo que es el iPhone 8. El teléfono de Apple más básico del 2017 sigue siendo un smartphone de primera línea -- un teléfono realmente bueno. Solo que no esperes que la gente se detenga a voltear a verlo.

Sarah Tew/CNET

¿Debes esperar al iPhone X? (Sí)

El iPhone X es compacto -- tiene una pantalla de 5.8 pulgadas en un cuerpo más alto pero apenas más ancho que el iPhone 8 -- y se siente genial. Sus cámaras dobles deben ser al menos tan buenas como las del excelente iPhone 8 Plus. Tiene un extraño conjunto de cámaras frontales con mapeo en 3D alojado en una pestaña por encima de la pantalla, un compromiso de diseño que algunos puristas del iPhone encuentran enloquecedor. Usa tu cara para pagar cosas. Y todavía tenemos que ver cómo su tecnología Face ID se compara con el lector de huellas dactilares Touch ID en las pruebas del mundo real.

Si algo de eso suena atractivo para ti -- o si estás dispuesto a pagar una prima enorme por "el mejor iPhone" -- debes esperar hasta noviembre.

Si a ti no te importan esas cosas, o si simplemente no puedes verte pagando US$1,000 por un teléfono, el iPhone 8 está bien. Sí, es básicamente lo que todo el año estuvimos llamando "iPhone 7S". Pero los teléfonos S son a menudo una buena compra y el iPhone 8 no es la excepción. Es un iPhone mejor que se ve igual que antes.

Nota del editor: Las pruebas exhaustivas de la batería aún están por venir, así como pruebas de durabilidad y comparaciones de fotos adicionales con otros teléfonos. Las calificaciones son provisionales hasta que se completan las pruebas.

Sarah Tew/CNET

Carga inalámbrica: Bien, pero de terceros y lenta (por ahora)

El iPhone 8 viene con un cable y enchufe Lightning, pero funciona con el estándar de carga inalámbrica Qi existente. Eso significa que ya hay muchos cargadores de terceros asequibles en el mercado, y muchos lugares públicos, como McDonald's, por ejemplo, ya tienen contadores con cargadores compatibles con Qi incorporados.

Apple no tiene su propia base de carga inalámbrica, al menos no todavía: AirPower, una almohadilla que carga los nuevos iPhone, el Apple Watch Series 3 y los AirPods con una nueva cubierta de carga, llegará el próximo año. Mientras tanto, Apple recomienda los cargadores Belkin y Mophie que cargarán el iPhone más rápido cuando se actualice para permitir la carga inalámbrica de 7.5 vatios a través de una actualización a finales de este año. Una unidad de prueba del nuevo cargador de Mophie funcionó muy bien para mí: tiene una superficie circular, base de goma y su propio cable de carga especializado (no se puede usar Micro USB, USB-C o Lightning con éste).

Por ahora, la carga inalámbrica es lenta. Media hora con el cargador de Mophie entregó un aumento del 15 por ciento de la batería. Es una solución de carga durante la noche, por lo que un cable Lightning sigue siendo la forma más rápida de cargar el iPhone 8. Si deseas algo más rápido todavía, busca usar un cargador de MacBook de alto voltaje separado -- y, por supuesto, el adaptador USB-C a Lightning, vendido por separado. Los nuevos iPhone se cargará hasta un 50 por ciento en media hora de esta manera, pero no con los cargadores incluidos (estén atentos para más pruebas).

Sin embargo, ahora que Apple ya tiene su propio estándar (Samsung y otros han trabajado durante mucho tiempo con el estándar Qi), la carga inalámbrica parece que finalmente se convertirá en una conveniencia universal. Starbucks ya se ha comprometido a hacer sus actuales cargadores inalámbricos compatibles con iPhone, y hay un montón de cargadores Qi disponibles en Amazon por apenas unos US$20.

Apple afirma que la batería del iPhone 8 durará tanto como la del iPhone 7. En nuestros primeros días con el dispositivo, eso ha coincidido con nuestra experiencia. Ten en cuenta que el iPhone X de tamaño similar promete hasta dos horas más de duración de la batería que el 8 -- similar a la duración de la batería que obtendrás con el 8 Plus.

Sarah Tew/CNET

Mejor cámara, pero no doble cámara

El iPhone 8 no tiene doble cámara como el 8 Plus y el iPhone X, y eso es una vergüenza. Pero sus fotos y videos se ven mejor.

Esta vez, las cámaras delantera y trasera son mejores sobre todo gracias a nuevos sensores y un nuevo procesador de señal de imagen. Sin embargo, mientras las tomas con poca luz se ven más bonitas (y la velocidad del obturador y el enfoque parecen un poco más rápidos), no vi un gran cambio frente a los iPhone 7 como para asombrarme. La cámara de los 8 todavía carece de los efectos de retrato inteligentes de los 7 Plus y 8 Plus, y el zoom óptico de 2x que se encuentra en esos teléfonos, también.

Este teléfono también ahora hace video 4K a 60cps y cámara lenta 1080p a 240cps y esos cambios al video hacen una gran diferencia para el trabajo de video serio. Pero si tú estás comprando un iPhone como una cámara para uso profesional, más vale que te compres el iPhone 8 Plus. O, espera a ver cómo funciona el iPhone X -- sus cámaras delantera y trasera, al menos en papel, son incluso mejores que las del 8 Plus.

Sarah Tew/CNET

Diseño: vieja escuela, pero bien

Cuando el iPhone 6 hizo su debut, su diseño y tamaño de pantalla hicieron grandes olas. Pero eso fue en 2014. Al igual que con la MacBook Air o los iPads, Apple ha mantenido una vez más el diseño, aunque cambiando ligeramente su construcción. Ha retornado a una espalda de cristal (la primera desde el iPhone 4S en 2011) lo cual permite algo más que pura estética: eso es lo que permite que la carga inalámbrica funcione. El teléfono se siente muy bien, similar al Pixel del año pasado, y con un agarre similar al iPhone 7 negro mate. El vidrio en realidad hace que se sienta menos resbaladizo.